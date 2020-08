Zelfs programma’s over kaas gaan in de herhaling

Keuringsdienst van Waarde Beeld NPO 3

Nieuwsuur leek gisteravond een variant op Opsporing Verzocht. Bij de uitgang van het gebouw van de Tweede Kamer toonde verslaggever Chris Ostendorf ‘de vluchtroute’ die de volksvertegenwoordigers nog geen 24 uur tevoren hadden genomen. Ze waren als de dood geweest om te moeten stemmen tegen een motie voor meer geld voor het zorgpersoneel. Uit het signalement van de daders viel op te maken dat ze tot de regeringsfracties behoorden.

Ondertussen bleek op NPO 3 stiekem een thema-avond gaande rond het thema kaas en herhaling. Het begon om half 9 met Keuringsdienst van Waarde, dat zich in een aflevering uit 2017 boog over de vraag wanneer kaas ‘oud’ en ‘old’ mag heten en waarom sommige merken zich tooien met het predicaat ‘natuurgerijpt’. Is er dan ook zoiets als ‘niet-natuurgerijpt’? Dat was niet zo. Het bleek dat het ging om het nabootsen van natuurlijke omstandigheden.

Daarna was het de beurt aan het Vlaamse duo Sergio & Axel, dat, zoals we in november vorig jaar al hadden kunnen zien, in Libanon was geweest, vooral om bijzondere geitenkaas te proeven. Er was geen tijd geweest nog even een verwijzing toe te voegen naar de explosie in Beiroet van vorige week, waarbij een groot deel van de stad werd weggevaagd. Ook niet op de website van KRO-NCRV. Daar wordt de suggestie gewekt dat Libanon ook nu nog ‘de verborgen parel langs de Middellandse Zee’ is.

Er volgde een kaasvrij intermezzo met een documentaire over de toekomst, ook in november 2019 vertoond.

Om kwart voor elf werd de thema-avond hervat met Broodje Gezond. De aflevering over ons eetpatroon was een herhaling van vorig jaar. Meteen aan het begin werd de vraag opgeworpen of kaas op brood nou wel verstandig is. Een half uur later waren we klaar met het onderwerp kaas en was het tijd voor een herhaling: Penoza.

