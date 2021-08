Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Zeven maanden en drie dagen is het geleden. Het kabinet viel omdat onder minister-president Mark Rutte zo’n dertigduizend mensen ten onrechte als fraudeur werden bestempeld en bestraft. Enorme schulden, uithuiszettingen, gezinsontwrichting en zelfdodingen zijn slechts een paar van de gevolgen die de slachtoffers voor altijd met zich mee moeten dragen. Conclusie: wie mensen tot in het diepste van zijn tenen wantrouwt, creëert een slagveld onder onschuldige levens.

Vijf maanden en een dag geleden sloten de stembussen. Maar van de vorming van een kabinet is nog steeds geen sprake. De VVD en het CDA vinden een coalitie met PvdA en GroenLinks samen veel te links (lees: te sociaal) en D66 weigert samenwerking met de ChristenUnie want het recht op zelfdoding is belangrijker dan al het andere.

Door deze hakken in het zand is het gevallen kabinet nu nog steeds demissionair. Al lijkt dat woordje ‘demissionair’ nogal eens te worden vergeten. Er worden zonder enig mandaat, ongrondwettelijk (demissionair) staatssecretarissen benoemd, dikke middelvingers opgestoken naar gerechtelijke uitspraken (klimaatzaak Urgenda), Kamervragen niet beantwoord, wob-verzoeken genegeerd, bergen geld aan malafide coronalijkenpikkers uitgegeven en dat terwijl urgente onderwerpen van humanitaire aard zoals de duizenden vluchtelingen die nog steeds vastzitten op de Griekse eilanden als ‘politiek controversieel’ zijn aangemerkt en dus ‘on hold’ staan.

Zelfs nu een tragedie voor onze ogen plaatsvindt wordt demissionair doorgeblunderd vanuit diepgeworteld wantrouwen. Al maanden probeerden medewerkers op de Nederlandse ambassade in Kabul te waarschuwen en een visum te krijgen. Aangenomen moties zoals het evacueren van Afghaanse tolken werden niet uitgevoerd want ja, je kunt maar beter driehonderdvijftigduizend dubbelchecks doen op de achtergrond van mensen die óns in Afghanistan hebben geholpen, voordat je hun levens redt. Bovendien, die mensen zeiden wel dat het te onveilig werd in Afghanistan, maar dat deden ze vast alleen maar om onze sociale huurwoningen in te pikken. Tot een week geleden vond onze eigen Ankie Broekers-Knol dat Afghanen in Nederland best uitgezet konden worden naar hun geboorteland, want er was niks aan de hand.

De giftige mix van misplaatst dedain, egocentrisme en de focus op electoraal gewin (gewoon lekker framen dat DiE MoSliMS AlLeEn MaAr VaN OnZe BeLasTiNgcEntEn WilLeN PrOfiTeReN dan stemmen mensen wel VVD).

Het ambassadepersoneel dat diep in de nacht vertrok zonder de Afghaanse medewerkers iets te laten weten, omdat die nu eenmaal niet in dezelfde compound mogen verblijven volgens het protocol. De wanhopigen die zich vastklampten aan een vliegtuig en zo te pletter vielen. De mensen die ‘slechts een ei voor ons bakten’. De uitgehuwelijkte vrouwen: seksslavinnen, die nooit meer wegkomen. De afslachtingen die zullen plaatsvinden.

Alles waar we niet verantwoordelijk voor zijn omdat de ander onbetrouwbaar is.