Zelfs een familiegeheim kan de band tussen zussen niet breken

In de serie In de beste families praat Coen Verbraak met broers en zussen over hun onderlinge band. Dat gaat op de typische Verbraakmanier, die we kennen van zijn eerdere interviewserie Kijken in de ziel. Een op een, recht tegenover de interviewkandidaat, met de handen op tafel.

Wat Lips zo pakkend vond bij Kijken in de ziel was de focus op één beroepsgroep – rechters, premiers, militairen. De dilemma’s die Verbraak ze voorlegt, zijn voor iedereen relevant en krijgen daarom verschillen van inzicht boven tafel. Bij de broers en zussen werkt dat minder goed, omdat ze er allemaal om een andere reden zijn uitgepikt. Bijvoorbeeld omdat ze uit een groot gezin komen, samen een familiebedrijf runnen, of omdat er een groot geheim in de familie werd bewaard, zoals bij de zussen Joke en Anja Dewel.

Joke was negen toen haar moeder vertelde dat haar vader niet de biologische vader van haar zus Anja was. Eigenlijk wist de hele familie dat, behalve Anja zelf, en er werd veel over geroddeld. Joke vertelde het Anja pas veertig jaar later, toen hun beide ouders overleden waren.

Verbraak laat het pijnlijke verhaal stukje bij beetje vertellen door de zussen. Hoe zwaar het was om het geheim mee te dragen, hoe heftig het was om erachter te komen en wie ze het kwalijk nemen (spoiler: hun moeder). Als Verbraak vraagt of het hun band heeft beschadigd, ­ontkent Joke dat bedachtzaam. Makkelijk praten, dacht Lips nog even, maar toen Anja dezelfde vraag moest beant­woorden, hield hij zijn adem in. Ook zij zegt vol overtuiging dat het hun relatie niet heeft geschaad. Zuster­liefde.

Lips werd er warm van en begon nog tijdens de uitzending te appen. Tijd voor een familieweekend.

