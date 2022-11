Zelfs de Sint had last van de drukte op Schiphol

Sinterklaas in zijn eigen jet – de Goedheiligman 1. Beeld NTR

Zelfs de Sint kon niet ontsnappen aan de actualiteit van alledag. Was hij na zijn nijpende stoombootprobleem eindelijk vrolijk in zijn eigen jet – de Goedheiligman 1 – op weg naar Nederland, bleek het vliegveld waar hij wilde landen te vol. Copiloot Hoofdpiet gaf de boodschap vol ontzetting door aan de in tabberd gestoken gezagvoerder: ‘Er kan geen vliegtuig meer bij.’

En dan had Sint de rijen bij de beveiliging nog niet gezien, dacht Lips erbij. Maar toen bleek er alweer een uitweg voor de kwestie: nabij Hellevoetsluis kon Sinterklaas de kist aan de grond zetten. In een wip zat hij buiten op zijn paard.

Op de bank begon mevrouw Lips nog even een discussie over klimaatneutraliteit, maar toen Lips tegenwierp dat een stoomboot ook niet bepaald een toonbeeld van groene energie is, suste een nieuw rondje speculaas alle bezwaren.

Kinderen in tranen

Lips was gaan zitten voor de intocht na alarmerende berichten over het Sinterklaasjournaal. Het zinken van de stoomboot voor de Spaanse kust had vele kinderen in tranen gebracht, zo gonsde het online.

De tijd dat Lips zelf een kinderbrein bezat ligt ver achter hem, maar hij genoot van het prachtige toneelstuk waarin Stefano Keizers als Kas Overschot aantrad en Owen Schumacher als Piet op de eerste rij in het vliegtuig een vrolijk ‘Daar is Dieuwertje’ inzette, op de maat van de jarennegentighit Gabbertje.

Het was een terechte ode aan Dieuwertje Blok, die als journaalpresentatrice inmiddels net zo bij de feestmaand hoort als borstplaat en pepernoten. Over dat snoepgoed gesproken: de Sint sloot gelukkig af met zijn traditionele mededeling die heel Nederland onder de zes ongetwijfeld een buik vol vlinders bezorgde: ‘Jullie mogen vanavond allemaal jullie schoen zetten.’

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.