Zelfs de jongste voetbalcommentator spreekt vloeiend commentatoriaans

Ryan Gravenberch mocht weer meedoen bij Ajax. Waarom? In een interview voor de wedstrijd tegen Benfica somde Ajax-trainer Erik ten Hag de sterke punten van zijn middenvelder nog eens op. Met als grote kracht, volgens Ten Hag: “Hij kan goed het veld oprekken in de breedte.”

Wat de Ajax-coach daarmee wilde zeggen, bleef een raadsel. RTL7-verslaggever Marcel Maijer vroeg er niet naar, wat jammer was, want Lips was oprecht nieuwsgierig geworden. De deskundigen in de studio hadden geen idee wat Ten Hag bedoelde. “Al sla je me dood,” zei Jan Boskamp. “Oprekken met een bulldozer?” zei Wesley Sneijder.

Hachelijk

Zo bleek maar weer dat de voetballerij zijn eigen taaltje heeft en toen moest de wedstrijd nog beginnen. Binnen de kortste keren had Antony zijn visitekaartje afgegeven, in de woorden van commentator Teun de Boer. Het vizier van Haller stond nog niet op scherp.

Een speler van Benfica kwam op als een sneltrein en werd ‘veelvuldig aan het werk gezet’. Weer een ander haalde de trekker over. Ajax beleefde volgens De Boer ‘hachelijke momenten’. Een voorzet was een prooi voor keeper Pasveer en Alvarez had de 1-3 op zijn schoen.

Jargon

Het is jargon dat alleen te horen is bij de voetbalcommentator. Het is sinds de dagen van Evert ten Napel zo ingesleten dat het kijkers al niet meer opvalt. Zelfs een twintiger als De Boer, die vorig jaar nog als meester Teun voor de klas stond in groep 4-5 van basisschool Sint Joris in het Gelderse Heumen, kan zich er niet van losmaken. Vergeleken met zijn vakbroeders heeft hij een prettige, sobere stijl, maar ook hij spreekt onvervalst commentatoriaans.

Daarna kwam RTL7 met de samenvatting van een andere wedstrijd uit de Champions League. Volgens commentator Frank Vischschraper stond daar weer eens een keeper aan de grond genageld.

