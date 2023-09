Zelfs de boten dansen tijdens de Opening Night van het Concertgebouworkest

Het Concertgebouworkest zette met de derde Opening Night zijn traditie voort. De stad Amsterdam diende als decor voor het openluchtconcert.

‘Opening Night route fiets via Pont F3’ – achter het Centraal Station stond al aangegeven hoe je het beste op de NDSM-werf kon komen. Het leek wel alsof iedereen van plan was de seizoensopening van het Concertgebouworkest bij te wonen: pas na twee pontjes wachten kon je mee.

Dit was aflevering drie van de Opening Night, het gratis toegankelijke evenement van het orkest begint een heuse traditie te worden. De eerste was op de Dam, de tweede in het Westerpark. Een paar duizend mensen hadden vrijdag een zit- of staplaats op de Y-helling in Amsterdam-Noord, met uitzicht op het orkest en op de skyline van de stad.

Op de bomvolle NDSM-werf deden nog honderden geïnteresseerden hun best om een glimp op te vangen van de musici. Meestal zonder succes, tenzij je, als de beveiliging even niet keek, de helling opklom. Dan was Smetana’s zangerige Moldau direct een stuk dichterbij en zag je dirigent Gianandrea Noseda vergenoegd glimlachen naar zijn orkestleden.

Ongedwongen zomeravond

Noseda lichtte de stukken toe, een programma waarin Borodins Polovetser dansen relaxed uit de verf kwamen. Van Xavier van de Poll ging een nieuw werk in première, Madhouse, een ritmisch swingstuk, precies goed op zo’n ongedwongen zomeravond. De klapper was Ravels Bolero. Een versterkte uitvoering in de buitenlucht is verre van ideaal voor de genuanceerde opbouw van dit werk. Des te knapper hoe de opgevoerde spanning de luisteraar bij de les hield.

Zangeres Kovacs sloot af, met een toegift: Port of Amsterdam. Op de videoschermen links en rechts van het podium kwam patrouillevaartuig Port of Amsterdam 5 in beeld, dat in het water lag te wachten op zijn solo. Behoorlijk spectaculair: tijdens het slotlied zette de boot feestelijk verlichte watersproeiers aan – hij leek daardoor te dansen op het IJ.