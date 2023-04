Zelfs Cher moest beleefd luisteren naar Barry Humphries’ (1934-2023) vileine Dame Edna

Van 1955 tot 2019 speelde Barry Humphries de in glitterjurk gehulde diva met met het lila haar en de bril met fonkelend vleermuismontuur. Beeld Brendon Thorne/Getty Images

Het was in de eerste aflevering van de Amerikaanse versie van Dame Edna’s talkshow in 1991 dat zangeres Cher te gast was. Hoewel ze op dat moment een van de grootste popsterren van de planeet was, werd van Cher, eenmaal op de bank, precies hetzelfde verwacht als van iedere andere genodigde: beleefd luisteren naar de vaak vileine gastvrouw.

De Hollywoodversie – het gevolg van het succes van het door de Vara ook in Nederland uitgezonden The Dame Edna Experience van het Britse ITV – kende steeds hetzelfde verloop. Eerst een grande entree via de showtrap en haar vaste groet: ‘Hello possums! (Hallo knuffeltjes!’).

Dan volgde de introductie van haar assistente, de immer zwijgende en somber kijkende Madge Allsop (gespeeld door de Britse actrice Emily Perry, die in 2008 op 100-jarige leeftijd overleed). Elk applaus voor Madge kreeg van Dame Edna een boze blik: ‘Please don’t encourage her!’ Madge had eigenlijk maar één taak: het aanreiken van een naambadge voor de gast. Dame Edna tegen Cher: ‘Niet onaardig bedoeld, maar zo vergeet ik je naam niet.’

Valluik voor praatgraag bezoek

Vervolgens was het interview met de ster in kwestie in feite een door enkele antwoorden onderbroken monoloog van Edna. Die vroeg Cher slechts naar de voordelen van het hebben van een korte naam om vervolgens te ontsteken in een reeks oneliners over haar eigen, uiteraard fictieve, leven. Mocht het voorkomen dat een gast zich niet aan het protocol hield en te veel aandacht opeiste, dan beschikte de Dame over een valluik om het praatgrage bezoek in één beweging te verwijderen.

Dame Edna was het typetje waarmee haar bedenker, de zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden Australische komiek Barry Humphries, vrijwel samenviel. Van 1955 tot 2019 speelde hij de in glitterjurk gehulde diva met het lila haar en de bril met fonkelend vleermuismontuur. Humphries bracht ook andere types naar het toneel, maar geen ervan kwam in de buurt van het succes van Dame Edna.

Een diepgewortelde behoefte om zich als vrouw te manifesteren school er niet achter Humphries’ creatie. Hij vond het theatrale contrast met zijn eigen boomlange postuur simpelweg grappig.

Kleinburgerlijkheid op de hak nemen

Aanvankelijk was Mrs. Norm Everage – dat een vrouw de naam van haar echtgenoot droeg, paste bij de moraal van die tijd – een huiselijk type, bedoeld om de kleinburgerlijkheid van de Australische samenleving op de hak te nemen. Naarmate ze meer succes kreeg – in 1974 kende Humphries haar de titel Dame toe – veranderde ook haar persoonlijkheid. Edna Everage was geen huisvrouw meer, maar een ‘megaster onder de megasterren’.

Dat klopte vrij aardig, want er was bijna geen wereldster die eind jaren tachtig, begin jaren negentig een uitnodiging voor de tv-show weigerde. Zelfs al werden ze door Dame Edna via de studio-intercom (‘Mel Gibson, zeg je? Kom je om het zwembad te onderhouden?’) afgepoeierd.

Eenmaal binnen hield geen van de sterren een promotioneel praatje over zijn laatste film of plaat, iedereen speelde mee in de grote Dame Ednashow. In die zin zijn moderne hosts van komische talkshows als Graham Norton en James Corden schatplichtig aan Humphries, die in zijn woonplaats Sydney stierf aan de complicaties van een heupoperatie.