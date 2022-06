Zelfportret van Rembrandt te zien in Hermitage Amsterdam

Het zelfportret van Rembrandt van Rijn uit 1669. Beeld Mauritshuis

Het werk uit 1669, gemaakt in zijn laatste levensjaar en mogelijk zijn allerlaatste zelfportret, is afkomstig uit het Mauritshuis in Den Haag. Het is het derde deel in de serie Dutch Heritage Amsterdam, het tijdelijke programma in het museum aan de Amstel.

Tentoonstelling

Het zelfportret is vanaf dinsdag tot en met 24 juli te bewonderen als middelpunt van een tentoonstelling rondom het werk. Zo is er een galerij met zelfportretten van Rembrandt te zien. Volgens het museum maakte geen 17de-eeuwse schilder zoveel zelfportretten als hij. Ook krijgt de bezoeker informatie over het maakproces van het werk en is er een biografische film over de beroemde schilder te zien.

Dit doek stond vermoedelijk op zijn ezel toen hij overleed, aldus het museum. “Men is al snel geneigd een oude man te zien. Maar ondanks zijn grijze haren en zijn verouderde huid is toch niet te zien dat zijn einde nadert. Integendeel, de meester was hier op zijn best en schilderde zichzelf eerlijk en treffend.”

De afgelopen weken toonde het museum Het Gele Huis (De straat) van Vincent van Gogh uit het Van Gogh Museum, waar ruim 7500 bezoekers op afkwamen. Het melkmeisje van Johannes Vermeer uit het Rijksmuseum was als eerste te zien en trok meer dan 11.000 mensen. De serie sluit na Rembrandt af met De toren van Babel van Pieter Bruegel de Oude uit Museum Boijmans van Beuningen.

De serie met topstukken ontstond nadat het museum de banden had verbroken met het Russische staatsmuseum Hermitage vanwege de oorlog in Oekraïne. Het museum werkt op dit moment aan plannen voor de toekomst. Na de zomer is de tentoonstelling Love Stories - Art, Passion & Tragedy van de National Portrait Gallery in Londen er te zien.