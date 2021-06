Zeldzame Rembrandt hing al eeuwen onopgemerkt in adellijke palazzi in Rome

De aanbidding der wijzen, de versie die hangt in Sint-Petersburg. Beeld Hermitage

In 2016 waaide De aanbidding der wijzen bij het open raam van een schildersezel. De eigenaar, een telg uit een adellijke familie in Rome, bracht het beschadigde schilderij naar restaurateur Antonella di Francesco.

“Hoe langer ik het observeerde, des te meer details me opvielen,” zegt ze aan de telefoon, “het perfecte samenspel tussen het papier en inkt boven en het doek onder, de techniek. Ik raakte er steeds meer van overtuigd dat het een Rembrandt is.”

‘Alles wijst erop’

In overleg met de familie besloot Di Francesco internationale experts naar het schilderij te laten kijken. Na vijf jaar intensieve studie komen die tot de conclusie dat het beschadigde schilderij zo goed als zeker Rembrandts De aanbidding der wijzen is.

“Alles – het formaat, het materiaalgebruik, het onderwerp – wijst in de richting van Rembrandt, het is voor 90 procent zeker dat het schilderij van de Nederlandse meester is,” zegt Guido Talarico, oprichter van Fondazione Patrimonio Italia, de stichting voor Italiaans cultureel erfgoed die de presentatie in Rome organiseerde. “Maar naar goed wetenschappelijk gebruik blijven we voorzichtig.”

Het schilderij meet 54 bij 44 centimeter en is een afbeelding van een Bijbels tafereel, de wijzen die bij de geboorte van Christus de Madonna en kind aanbidden. Volgens kenners schilderde Rembrandt het doek rond 1630, als voorbereiding op een serie gravures over het leven van Christus.

Tot nu waren er alleen twee kopieën van het schilderij bekend, doeken die hangen in het Zweedse Göteborg en in de Hermitage in Sint-Petersburg. De echte Aanbidding der wijzen werd als verloren beschouwd. Nu lijkt die dus al eeuwen in een adellijk palazzo in Rome.

De huidige eigenaar – Talarico wil de naam van de familie niet prijsgeven – vond het een mooi schilderij, maar had geen idee dat het een Rembrandt was. Tot dus die windvlaag vijf jaar geleden. “Eigenlijk heb ik nooit begrepen hoe het schilderij heeft kunnen vallen,” vertelt restaurateur Di Francesco. “De ezel stond zich in een redelijk beschermde hoek. Maar ik geloof dat kunst onze aandacht trekt als het nodig is.”

Abraham Teerlink

De Aanbidding der wijzen is in het begin van de negentiende eeuw door de Nederlandse kunstenaar en kunsthandelaar Abraham Teerlink naar Rome gebracht, aldus Talarico. “Teerlink was een handelaar die Nederlandse kunst kocht voor Italiaanse cliënten en Italiaanse kunst naar Nederland bracht.”

Teerlink werd in 1776 in Dordrecht geboren en was zelf ook een niet onverdienstelijk schilder. In 1808 vertrok hij op uitnodiging van de Franse staat naar Parijs om daar te schilderen, twee jaar later verhuisde hij naar Rome.

Hij bleef nauw contact houden met zijn vaderland en met het Nederlandse hof, maar in Rome trouwde hij, doceerde er aan de universiteit en zou er tot zijn dood blijven. “De huidige eigenaar is een familielid van Abraham Teerlink,” zegt Talarico.

Rembrandts doek heeft een geschatte waarde van tussen de 70 en 200 miljoen euro en bevindt zich nu in een kluis, maar volgens Talarico is de familie niet van plan het schilderij te verkopen. “Na de restauratie zal het schilderij in Italië en daarbuiten worden tentoongesteld.”