Zelden werd gajes zo laconiek omgelegd als in Jim Jarmusch’ Ghost Dog: The Way of the Samurai

“Serieuze aangelegenheden dienen met lichte toets behandeld te worden; het triviale juist zeer serieus.” Zo luidt een van de vele citaten uit het samoeraihandboek waarmee regisseur Jim Jarmusch zijn film Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999) lardeert.

Het is een adagium dat Jarmusch zelf ook al zijn hele carrière ter harte neemt. Al meer dan veertig jaar maakt de Amerikaan lichtvoetige films over de duistere kanten van de mens, en neemt hij filmgenres van het B-garnituur juist uiterst serieus. Basishouding: laconiek.

Kijk maar naar Ghost Dog, sinds vorige week weer in de bioscoop te zien in een haarscherpe nieuwe restauratie. Op papier is het uitgangspunt bijna potsierlijk: een potige zwarte kerel in New York die huurmoorden uitvoert voor de Italiaanse maffia en leeft volgens de eeuwenoude gedragsregels van de Japanse samoerai.

Maar in Jarmusch’ handen werd het een moderne klassieker. Een reflectie op vergankelijkheid, waarin de uitstervende mores van de maffia worden afgezet tegen de samoeraicode van weleer, met een soundtrack vol laidback hiphop samengesteld door Wu-Tang Clanlid RZA. “This ain’t no ancient culture here, mister,” reutelt de berenjager die Ghost Dog neerschiet in de meest komische scène van de film. Maar Jarmusch kan naar hedendaags Amerika kijker alsof het het oude Rome is.

Ghost Dog is niet de meest typerende Jarmuschfilm – bij de zes films die door distributeur Odyssey Classics gelijktijdig opnieuw zijn uitgebracht (zie kader) zitten meer kenmerkende voorbeelden van zijn onafhankelijke geest en laconieke huisstijl. Maar Ghost Dog is waarschijnlijk wel de film waarin de uiteenlopende lijnen door zijn werk het meest gelijkwaardig en evenwichtig bij elkaar komen: observaties van alledaags intermenselijk contact, een spel met pulpy genre-elementen en een poëtische grondtoon.

Jarmusch (1953) groeide op in Cuyahoga Falls, Ohio – een jeugd die vooral bestond uit ‘plannen maken om weg te komen’, stelde hij ooit. Zijn moeder, die vóór haar huwelijk een tijdlang films en toneelstukken had gerecenseerd voor een lokale krant, liet hem al op jonge leeftijd kennismaken met film, door hem te droppen bij middagvoorstellingen van B-films terwijl zij de boodschappen deed.

Vandaar wellicht die voorliefde voor pulp in zijn werk, van de western-knipogen in Dead Man (1995) via de lethargische vampiers in Only Lovers Left Alive (2013) tot aan de zombiepersiflage in Jarmusch’ meest recente film The Dead Don’t Die (2019). Ghost Dog is een vroeg hoogtepunt in die lijn. Zelden werd gajes zo laconiek omgelegd als door deze maffiamoordenaar die zich een samoerai waant.

Nóg minder actie

Vervlochten met dat spel met plat genrevermaak van weleer is de meer poëtische, artistieke lijn in Jarmusch’ werk. Dat garen werd gesponnen in Parijs, waar Jarmusch in de vroege jaren zeventig tien maanden woonde. (De enkel Frans sprekende ijsverkoper met wie Ghost Dog bevriend is, knipoogt wellicht naar die tijd.)

Hij studeerde destijds literatuur aan de New Yorkse Columbia-universiteit en wilde dichter worden. Maar in Parijs besteedde Jarmusch het grootste deel van zijn tijd in de befaamde Cinémathèque Française, waar hij klassiekers zag van grootmeesters als Yasujiro Ozu, Robert Bresson en Carl Theodor Dreyer. “Toen ik terugkwam uit Parijs was ik nog steeds een schrijver,” vertelde Jarmusch in 1984 in een interview, “maar mijn schrijven was filmischer geworden, met meer beeldende beschrijvingen.”

In een opwelling besloot Jarmusch zich in te schrijven bij de filmopleiding van de New York University. Typerende anekdote: toen mentor Nicholas Ray, de legendarische maker van onder meer Rebel Without a Cause (1955), Jarmusch’ eerste scenario las en adviseerde dat het te weinig actie had, reageerde de jonge student met een nieuwe versie waarin nóg minder gebeurde.

Die onafhankelijkheid zat er dus al meteen in, ruim voordat hij met Stranger Than Paradise (1984) de prijs voor het beste debuut won op het filmfestival van Cannes. Het is een houding die hem vier decennia goed van dienst is geweest, al wordt het hem in de hyperkapitalistische filmindustrie steeds minder in dank afgenomen.

Vandaag de dag besteedt de inmiddels zeventig jaar oude Jarmusch zijn tijd dan ook liever aan het maken van muziek, onder meer in de band Sqürl, die ook de soundtrack voor zijn meeste recente films verzorgde. Met muziek, stelde Jarmusch in een recent interview, heb je tenminste direct resultaat. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: hij werkt ook aan een nieuwe film.

De eerste zeven films van Jim Jarmusch zijn weer te zien in de bioscoop.

Nog zes keer Jarmusch De vorig jaar opgerichte distributeur Odyssey Classics, die zich richt op het heruitbrengen van klassiekers, neemt de re-release van Ghost Dog als aanleiding om in samenwerking met streamingdienst Mubi ook zes andere Jarmuschfilms opnieuw naar de bioscopen te brengen: Stranger Than Paradise (1984), Down by Law (1986), Mystery Train (1989), Night on Earth (1991), Dead Man (1995) en Coffee and Cigarettes (2003). In Amsterdam zijn ze te zien in filmhuis Lab111. Jarmusch’ zelden vertoonde afstudeerfilm Permanent Vacation (1980) daargelaten, zijn hiermee zijn eerste zeven films opnieuw te zien – meer dan de helft van zijn oeuvre. Naast de gortdroge grondtoon van Jarmusch hebben deze zeven films nog iets gemeen: het camerawerk voor elk ervan werd verzorgd door Robby Müller (1940-2018), de legendarische Nederlandse cameraman die een glansrijke internationale carrière had. Coffee and Cigarettes, in feite een compilatie van zes losse korte films, was hun laatste samenwerking en ook de laatste lange film waar Müller aan werkte.

Ghost Dog: The Way of the Samurai Regie Jim Jarmusch

Met Forest Whitaker

Te zien in De Balie, Eye, Lab111, Rialto De Pijp

