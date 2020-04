Zelden was een programma zo snel gedateerd

Han Lips schrijft elke doordeweekse dag over wat hem is opgevallen op televisie. Vandaag: De Grote Generatie Show.

De coronacrisis lijkt voor een nieuwe generatiekloof te gaan zorgen: jongeren maken zich weinig zorgen om ziek te worden maar vrezen vooral dat hun hele festivalzomer in duigen valt, terwijl ouderen zich wel terecht zorgen maken over hun gezondheid. Net nu deze generatiekloof zich steeds duidelijker aan het aftekenen is, kwam BNN zaterdag met de eerste aflevering van de vierdelige De Grote Generatie Show. Dat leek een goede timing, maar bij het zien van de tribunes vol publiek vreesde Lips al dat het programma nogal gedateerd was. Dat werd nog erger, want het onderwerp van deze eerste aflevering was uitgerekend gezondheid.

Er waren drie teams: het 60+ team werd aangevoerd door Gerard Cox, het 30 tot 60-team door Richard Groenendijk en het team onder de 30 door Sahil Amar Aïssa. Tegen het vak met 60-plussers zei presentatrice Sophie Hilbrand: “Deze aflevering gaat over gezondheid dat is waar jouw hele vak mee te kampen heeft.” Dat was pre-corona misschien leuk geweest, maar nu vooral pijnlijk.

De vragen in deze ‘ranking the generations’ gingen over de sigarettenreclame van Johan Cruijff en wat je allemaal met placenta kan doen. Het woord ‘corona’ kwam niet één keer voorbij en hoewel Lips dat normaal wel prettig had gevonden, deed het nu hopeloos gedateerd aan.

Echt pijnlijk werd het toen Sophie Hilbrand een nieuwe ronde doodleuk inleidde met: “Kwamen we vroeger om het leven door virussen en ongelukken, tegenwoordig is het onze lifestyle die ons parten speelt.” Au.

Aan het begin van het programma was er weliswaar een disclaimer dat dit programma voor de coronacrisis was opgenomen, maar nog beter was het geweest om deze oubollige spelshow helemaal te schrappen – als we toch al bij bosjes aan het schrappen en annuleren zijn.

