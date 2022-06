Zeer matige show Red Hot Chili Peppers in Goffertpark

De Red Hot Chili Peppers hebben een hondstrouwe aanhang in Nederland. En da’s maar goed ook. Anders was het publiek vast niet zo enthousiast gebleven tijdens de zeer matige show in het Nijmeegse Goffertpark.

Op driekwart van de show haalt bassist Flea het nog maar eens aan. ‘Bedankt Nederland. Jullie waren een van de eerste landen die ons omarmden. We komen hier al vanaf ons begin!’

Dat begin was in 1984, toen de wereld opgeschrikt werd door een stel jonge honden uit Los Angeles met een explosieve mix van rock, funk en punk. Met teksten doorspekt met seks en humor.

Bijna veertig jaar later komen de Peppers nog steeds naar Nederland. En opnieuw was de show, met 60.000 tickets, in een week tijd uitverkocht.

Frusciante

Het concert op de Goffertwei begint veelbelovend met een spectaculaire gitaarsolo van John Frusciante, de ‘oude nieuwe gitarist’ van de Red Hot Chili Peppers

Het eerste nummer Can’t Stop, van het album By the way (2002) wordt gloedvol gespeeld in een fraai lichtdecor.

Zanger Anthony Kiedis, gekleed in zwarte korte broek, zwart shirt en gele kniekousen, maakt een alerte indruk. Zijn vorm van de dag is vaak bepalend voor de kwaliteit van een Peppers-show, zoals ook vandaag zal blijken.

Het shirt gaat al snel uit. Zijn torso is nog steeds strak als van een 20-jarige.

Onder een grijze maar droge hemel gaat het verder met Dani California van Stadium Arcadium (2006). Het publiek vindt het geweldig en brult volop mee: ‘California rest in peace, simultaneous release!’

Na I like dirt volgt Black summer, het openingsnummer van het meest recente album Umlimited Love (2022).

Gerijpt

Na hun wilde openingsjaren evolueerde de muziek van de RHCP naar een meer gerijpt geluid, dat zijn hoogtepunt vond op de albums Californication (1999) en By the way (2002).

Scar tissue van Californication biedt deze vrijdagavond spectaculair gitaarspel van Frusciante, die na een lange pauze in 2019 terugkeerde bij de band.

Met One way traffic en Snow begint de sleet erop te komen. Het is goed maar niet overweldigend. Flea, Frusciante en drummer Chad Smith doen hun uiterste best. Als zij muzikaal jammen is er vuur. Maar zanger Anthony Kiedis zegt braaf zijn lesje op.

Hij beweegt weinig en is absoluut niet het spetterende middelpunt van een rockshow dat hij ooit was. Tussen de nummers door staat hij te wachten in plaats van het publiek op te jutten. De communicatie met het publiek moet komen van Flea, altijd al de clown van de band.

Golden oldie Suck my kiss brengt wat begeestering, maar Hard to concentrate van Stadium Arcadium hangt als los zand aan elkaar. Mensen beginnen te praten, ook vooraan.

Verdwaald in solo

Een lang instrumentaal intermezzo kondigt het nummer Californication aan. Net als tien jaar geleden in Nijmegen is het een dieptepunt. Het wordt te langzaam ingezet, klinkt halverwege ronduit vals en aan het eind verdwaalt Frusciante volledig in de solo.

Vreselijk om je topwerk zo te grabbel te gooien.

Wat tien jaar geleden al bleek, blijkt nu nog meer: De Peppers hebben hun uiterste houdbaarheidsdatum al lang overschreden. By the way was het laatste belangrijke album van de band en dat dateert toch al van twintig jaar geleden.

Met Give it away van Blood Sugar Sex Magik (1991) keert de bezieling even terug. Het is meteen het laatste nummer van de reguliere set. Na een korte toegift beëindigen de Peppers met By the way hun Nederlandse show. Het is een trieste conclusie maar de chilipepers uit LA hebben anno 2022 nog maar weinig pit.