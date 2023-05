Ze zijn terug en ze zijn jonger: bezoekers weten culturele instellingen weer te vinden

Zanger Nielson viert zijn 10-jarig jubileum met een voorstelling in Theater Carré. Beeld Marcel Krijgsman/Hollandse Hoogte/ANP

De rijen voor de musea zijn terug, en zalen zitten steeds vaker weer bomvol, vaak weer tot op het niveau van de situatie voor corona, blijkt uit een rondgang langs culturele instellingen in Amsterdam. Analyses en cijfers van marketingbureau Amsterdam & Partners onderschrijven de trend.

Niet alleen weten de bezoekers musea, poppodia en filmhuizen weer te vinden, het lijkt erop dat er ook een nieuw, en jonger, publiek wordt aangesproken.

Het is nog wat voorbarig om harde conclusies te trekken, maar betrokkenen uit de culturele sector spreken van een ‘verrassend vlug herstel’. “We zitten op het oude niveau, sneller dan gedacht,” zegt Alex de Ronde, directeur van filmhuis Het Ketelhuis. Cineville ziet een stijging in de verkoop van abonnementen. “Zelfs meer dan voor de pandemie,” aldus Cineville-directeur Thomas Hosman.

Meer dan Netflix

Een jaar geleden maakten musea, theaters en filmhuizen zich nog grote zorgen over de wegblijvende bezoekers. Corona leek een onvoorzien lange nasleep te hebben. Cultuurliefhebbers voelden angst om in een volgepakte zaal te zitten, of merkten dat het ritme van bezoek aan kunst en cultuur eruit was – Netflix bood ook al een genoeg vertier.

Sinds afgelopen herfst is er echter een positieve ontwikkeling gaande, constateert Martine Jedema, woordvoerder bij Theater Bellevue, waar de verkoop van kaartjes nog niet helemaal op het niveau van 2019 zit, maar wel steeds beter gaat. “We moeten er harder aan trekken, maar als we dat doen, zien we dat het zich uitbetaalt.” Bezoekers hebben nog wel de neiging eerder later dan vroeger te boeken, merken ze bij Theater Carré. “Maar het vertrouwen is terug,” aldus een woordvoerder. Ook een persvoorlichter van Internationaal Theater Amsterdam bevestigt de trend.

Waar het voor corona normaal was om aan het begin van het culturele seizoen kaartjes te reserveren voor het hele jaar, zien theaters en concertzalen nu dat het soms pas twee weken van te voren is, of op de dag zelf. Ook zijn er verschillen tussen aan de ene kant shows van bekende artiesten en blockbusterfilms, die bijna meteen zijn uitverkocht, en aan de andere kant het experiment, waar de toeloop nog niet overweldigend is. Al was dat pre corona ook het geval, benadrukken zowel Jedema als Ketelhuisdirecteur De Ronde.

Bij poppodium Paradiso ‘loopt het goed’, zegt een woordvoerder. “Maar er wordt, door de hoge kosten, minder internationaal getourd door artiesten. Dus er is minder internationaal aanbod.”

Ook musea merken herstel. Het Van Gogh Museum, dat lang last bleef houden van wegblijvende internationale bezoekers, meldt dat toeristen terug zijn, al komen ze nu eerder uit Europa dan uit Azië. “Het museum is vanaf begin van het jaar vrijwel dagelijks uitverkocht. De capaciteit is alleen iets lager dan voor corona omdat het museum een aantal noodzakelijke verbeteringen aan het gebouw aanbrengt,” zegt een woordvoerder.

Uit de bubbel

Een opmerkelijke ontwikkeling komt van het type bezoekers dat kunst weer opzoekt. Verschillende culturele instellingen valt het op dat er nieuw én jong publiek komt opdagen. Directeur Mark Timmer, van Theater Frascati, denkt dat het te maken heeft met het aanboren van nieuwe groepen, door diversere voorstellingen te programmeren. “Onze programma’s zijn thematischer dan voorheen en we hebben ook meer internationaal werk getoond. Daar komt echt een nieuw en jonger publiek op af. Er is aan de andere kant wel wat ouder publiek definitief afgehaakt.”

“De coronajaren zijn een wake-up call geweest voor de sector,” zegt Jedema van Bellevue. “De vanzelfsprekendheid dat mensen toch wel zouden komen, moesten we loslaten. Je moet harder aan de bak om andere bubbels te bereiken.” Ze noemt de voorstelling Happy in Holland als voorbeeld, over een familie die een Chinees-Indisch restaurant runt. Daar kwamen veel mensen met een Aziatische afkomst op af. Jedema: “We hebben nauw samengewerkt met mensen uit die community. En dan zie je dat het werkt.”