Ze won de Alexandra Radius Prijs; nu danst Floor Eimers als sneeuwvlokje in ‘Notenkraker & Muizenkoning’

Floor Eimers in Notenkraker & Muizenkoning van het Nationale Ballet.

“Ik wil ballerina worden,” riep Floor Eimers toen ze vier was en voor de allereerste keer Het Zwanenmeer zag. “Het was een voorstelling van een Russisch gezelschap in de Arnhemse Schouwburg. Ik vond het zo magisch, de klassieke dans en al die prachtige kostuums. Ik was op slag verliefd. Het zag er ook zo moeiteloos uit.” Lacht: “Dat heb ik toen echt wel heel erg onderschat!”

Het cirkeltje was rond

Meer meisjes roepen het, maar Eimers zat de dag erna op balletles in Velp. Later reisde ze elke zaterdag naar Den Haag voor de oriëntatieklas van het Koninklijk Conservatorium. Daar werd ze aangenomen op de School voor Jong Talent en doorliep ze ook het bachelortraject met succes. Twee jaar geleden was het zover: ze danste zelf de hoofdrol tussen de zwanen van Het Nationale Ballet.

“Het was toch wel het gevoel alsof het cirkeltje rond was. Dat was letterlijk een droom die uitkwam. Tegelijkertijd was het wel het zwaarste wat ik ooit heb gedaan, die dubbelrol van zowel de witte als de zwarte zwaan. Het zijn twee totaal verschillende karakters die je verbeeldt. De witte zwaan is ontzettend lyrisch, de zwarte heel sterk en explosief. Technisch gezien zijn het allebei moeilijke rollen – het was een hele uitdaging. Daarbij is het een ontzettend lang ballet: het duurt drieënhalf uur. Zo lang de spanningsboog vasthouden is pittig. Echt een hele ervaring.”

Mooi rijtje

De rol leverde Eimers een promotie op naar de rang van tweede solist en inmiddels danste ze ook de hoofdrol in Mata Hari, aan het begin van dit seizoen. Na de première ontving ze de Alexandra Radius Prijs.

“Ik weet nog goed dat ik toen ik nog op de dansvakopleiding zat altijd in de gaten hield wie die prijs kreeg. Toen ik net bij het gezelschap kwam en de prijs werd uitgereikt, zat ik in de zaal en ik dacht: ooooh, als je die prijs nou toch nog eens wint! Dat was in 2012, toen Casey Herd hem kreeg. Het was mijn allereerste seizoen, ik vond het allemaal hartstikke spannend. En dit jaar was ik het dus die verzocht werd om het podium op te komen. Nu sta ik ook in dat mooie rijtje met Igone de Jongh, Sofiane Sylve, Anna Tsygankova en Edo Wijnen.”

Floor Eimers met de Alexandra Radius Prijs 2021. Beeld Michel Schnater

Technische begaafdheid en toneelpersoonlijkheid, dat zijn de dingen waarom de jury Eimers roemt. Maar ze wordt ook een ware ambassadrice voor de Nederlandse dans genoemd, onder andere vanwege haar inzet voor het Dans Talenten Fonds.

“Het fonds is gelinkt aan de Nationale Balletacademie in Amsterdam. We willen dans ook mogelijk maken voor jong talent waarvan het gezin het financieel niet zo breed heeft om de opleiding te volgen. Ik vind het zo verdrietig als jonge mensen puur vanwege het geld zich niet kunnen ontplooien. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn. We hebben nu al vier kinderen die we kunnen helpen. Daar ben ik echt ontzettend trots op.”

Dansende sneeuwvlok

In Notenkraker & Muizenkoning danst Eimers de komende weken verschillende rollen, maar niet de hoofdrol. We zien haar als sneeuwvlokje in het door Toer van Schayk ontworpen dennenbos, als Louise – de grote zus van Clara om wie het verhaal draait – en als een van de meisjes in de Bloemenwals.

“Als je de hoofdrol danst, dans je in veel minder voorstellingen: de avonden worden verdeeld onder meerdere solisten. Nu zit ik wel in elke voorstelling en dat vind ik ontzettend leuk. Uiteindelijk zit ik in dit vak om op het toneel te staan, dus ik verheug me, ook al is het weer voor minder groot publiek. Dat is wel zuur, maar we zijn blij dat we in elk geval in de middag door kunnen gaan. Heel fijn is ook dat Toer van Schayk bij alle repetities is, dat maakt het heel speciaal. Hij weet nog steeds precies hoe hij de bewegingen uitgevoerd wil hebben.”

Zin in Manens werk

Op de voorstellingen in het voorjaar verheugt Eimers zich ook alvast, net als op de hopelijk weer tot de nok toe gevulde zalen. Dan danst ze in nieuwe creaties van David Dawson en Wubkje Kuindersma en daarna in het Hans van Manen Festival.

“Van Manens werk past me als een handschoen, dus daar heb ik enorm veel zin in. Als je ouder wordt, begrijp je zijn bewegingsstijl ook steeds beter. Zijn balletten zijn heel muzikaal en je hebt altijd prachtige kostuums. Ik ben dan gewoon Floor: je mag een beetje sexy zijn, gewoon een sterke vrouw.” Lacht: “Dat past wel bij me, denk ik.”

Notenkraker & Muizenkoning / Het Nationale Ballet: 11/12 - 2/1, Nationale Opera & Ballet