‘Ze ontnemen me mijn verhaal,’ zei Aïcha Marghadi tussen haar tranen door over NOS Sport

Voor Marghadi’s gevoel is ze haar hele periode bij de publieke omroep stelselmatig tegengewerkt. Beeld RTL4

Ook Lips begon aan het rapport van het onderzoek dat The Voice-producent ITV liet doen naar grensoverschrijdend gedrag bij de talentenjacht. Hij legde het verslag na anderhalf A4’tje terzijde. Nietszeggende managementstaal waarmee bij de krant een stagiair in zijn eerste week nog niet zou wegkomen. En vergeleken bij de excuses van de CEO leek elke sorry van Mark Rutte ineens het toppunt van oprechtheid. Kortom, niemand is veertien maanden na de uitzending van Tim Hofmans Boos ook maar iets opgeschoten.

Vrij mismoedig ging Lips daarom zitten voor het interview van Beau van Erven Dorens met Aïcha Marghadi, de belangrijkste bron van het vernietigende Volkskrant-artikel over de verziekte cultuur bij NOS Sport. Naar aanleiding daarvan lopen inmiddels twee nieuwe onderzoeken. Die komen boven op een groot onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de hele NPO.

Had Marghadi daar vertrouwen in, vroeg Van Erven Dorens in een interview dat verder weinig meer deed dan het krantenartikel opnieuw opdissen. “Absoluut niet,” antwoordde ze zonder aarzeling. Dat begreep Lips wel. Voor Marghadi’s gevoel is ze haar hele periode bij de publieke omroep stelselmatig tegengewerkt. En nu had diezelfde organisatie ineens opdracht gegeven haar klachten alsnog te onderzoeken?

Toch had Lips ook z’n twijfels bij de methode-Marghadi. Haar verhaal was twee weken geleden ingeslagen als een verwoestende bom, maar de twee genoemde boosdoeners – Tom Egbers en Jack van Gelder – hadden wat haar betreft niet in talkshows mogen gaan zitten om weerwoord te bieden. “Ze ontnemen me mijn verhaal,” zei Marghadi tussen haar tranen door.

Tja, dat is misschien omdat aan de meeste verhalen twee kanten zitten, dacht Lips. Dat wil niet zeggen dat beide kanten evenveel gelijk hebben, maar je eigen versie van de gebeurtenissen vertellen leek hem geen misdaad en dit geval zelfs leerzaam.

Gelukkig eindigde Marghadi hoopvol. Ze hoopte dat haar verhaal toekomstige generaties behoedt voor hetzelfde lot. Dat hoopte Lips uit de grond van zijn hart met haar mee.

