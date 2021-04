Ze dachten allemaal iets op het spoor te zijn, maar waren het spoor vooral bijster

Filemon en de complotten.

Onze Lieve Heer heeft vreemde kostgangers, dacht Lips, terwijl hij Filemon Wesselink geduldig in gesprek zag gaan met een man die beweerde dat 5G was uitgevonden om het bewustzijn van de mensen over te nemen. “Voor mij is de straling de antichrist,” zei hij. “Hmm, ja,” antwoordde Wesselink.

In Filemon en de complotten trok een bonte stoet wappies op het beeldscherm voorbij die allemaal dachten dat ze iets op het spoor waren, maar het spoor vooral bijster leken te zijn. Het coronavaccin zou microchips bevatten, zei er eentje. Er wordt een digitale dictatuur gevestigd, waarschuwde een ander. En, zo beweerde een man die in de avonduren met een stralingsmeter door de stad reed, bij het World Economic Forum in Davos zou besloten zijn om door middel van chemtrails kleine stukjes metaal uit te strooien zodat mensen worden omgevormd tot levende antennes, en zo op afstand te besturen zijn.

Koekoek, bent u daar nog?

Wesselink liet de mensen die hij interviewde in hun waarde, wat altijd te prijzen valt. Hij probeerde niet om hun beweringen te weerleggen, wat een bij voorbaat kansloze exercitie zou zijn. Deze mensen leken het contact met de werkelijkheid dusdanig verloren dat ze niet meer echt voor rede vatbaar lijken. Wel wees hij ze er fijntjes op dat de overheid die ze te vuur en te zwaard bestrijden, wel maandelijks een uitkering aan hen overmaakt.

En toch bleeft Lips enigszins onbevredigd achter, na de eerste uitzending van het zesluik over complotdenkers. Want hoewel Wesselink integere portretten maakte van zonderlinge types die stuk voor stuk iets droevigs uitstraalden, bleven de machinaties achter hun wereldbeeld en de risico’s van hun waanideeën onbenoemd. Dat complotdenken de maatschappij kan hevig ontwrichten, had wat Lips betreft best wat steviger benoemd mogen worden.

