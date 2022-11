Zaterdag op Idfa: de Finse verpleegsters zingen met bloedend hart

Ruthless Times - Songs of Care. Beeld IDFA

Wat doe je als documentairemaker als het onderwerp van je film niet op beeld wil spreken? Je kunt stemmen laten nasynchroniseren door acteurs – zoals onlangs in Idfafilm Moeders van Nirit Peled gebeurde – of je kunt geschreven teksten in beeld plaatsen. De Finse regisseur Susanna Helke laat brandbrieven uit de zorg zingen door verpleegkundigen. Een hoogst originele keuze, die wondergoed werkt.

Ruthless times - Songs of care laat zien hoe een superwelvarend land als Finland met ouderenzorg omgaat. In 2018 besluit de gemeente van een klein dorp de bejaardenzorg te privatiseren. Dorpsbewoners maken zich zorgen, maar in een vergrijzende wereld waarin de zorg al onder druk staat, en er een enorm personeelstekort is, is er volgens de overheid geen keuze.

Bejaardenhuis van de wereld

We volgen Tiina, een toegewijde verpleegster met een grote haarband en eyeliner die wel op camera durft te spreken. Tiina verzorgt demente ouderen en was een van de eersten die het wanbeleid van de commercieel georganiseerde zorginstelling aankaartte.

Er blijken maar twee verzorgers op 66 patiënten te zijn en ’s nachts loopt de boel uit de hand, vertelt ze. Demente ouderen dansen met een tv in hun kamer, een ander loopt naakt door de gang. We zien Tiina een oudere vrouw die nauwelijks nog reageert voorzichtig rechtop in bed zetten. Aan de verpleging ligt het niet.

De beelden worden onderbroken door close-ups van tientallen verzorgers, in hun kenmerkende, donkerblauwe uniformen. Ze zingen, op prachtige muziek, een aanklacht. Ze reppen over medicijnen die worden omgewisseld, over fouten, onderbezetting, gebrek aan tijd voor activiteiten, gebrek aan pauze.

We are the lowest

everybody outranks us

I am dead tired

Tussendoor wordt getoond hoe de zorg wordt gemoderniseerd. Zorg op afstand, via headsets en videobellen, zorgrobots die moeten kletsen met ouderen.

Ouderenzorg is geen sexy onderwerp, en er zijn ook in deze documentaire absoluut langdradige momenten, maar het is knap hoe regisseur Helke toch een monument opricht voor de zorgverlener. Tegelijkertijd legt ze ook stevig de vinger op de zere plek: nu er meer dan 8 miljard mensen op de aardbol leven wordt Europa het bejaardenhuis van de wereld genoemd. En toch gaan we zo slecht om met ouderen. Laten we de zorg voor onze ouderen, en uiteindelijk de zorg voor onszelf, zo uit onze handen glippen?

Ruthless times- Songs of Care, zaterdag 11.30 in Pathé de Munt