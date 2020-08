Zangeres welkomstlied Ajaxspeler Antony: ‘Hij werd zelfs emotioneel’

In een week tijd is het welkomstnummer Bem-vindo Antony voor nieuwe Ajacied Antony Matheus dos Santos van zangeres Sarita Lorena (23) al bijna een half miljoen keer bekeken op YouTube en 200.000 keer gestreamd op Spotify. ‘Als ik dit op het veld mag zingen, zou dat een droom zijn die uitkomt.’

Je manager werd eerst door Ajax gebeld met het idee voor dit nummer.

“Ja, daarna vroeg ze mij of ik dit liedje voor Ajax wilde schrijven in verband met de komst van Antony. Ik kreeg te horen dat hij Braziliaans is en dat het de bedoeling was dat het liedje dat zou uitsralen. Ik ben gelijk met mijn team aan de slag gegaan: mijn producer heeft een beat gemaakt en binnen één dag stuurden we een stuk op. Het hielp dat mijn producers en ik voor Ajax zijn en dat ik graag met Brazilianen samenwerk. Daardoor was alles zo vanzelfsprekend. Eerst hadden we een nummer dat meer in de stijl van brega funk was, maar ze wilden meer een voetbaltune. Daar hebben we ons werk op aangepast.”

Had je verwacht dat het nummer het zo goed zou doen?

“Ik kijk sowieso altijd uit met verwachtingen: ik wil mezelf niet teleurstellen als het tegenvalt. Maar dit is wel een heel aangename verrassing. Ik denk dat het een combinatie is van de grote Ajax-aanhang en het feit dat de boys David Neres en Danilo Pereira hebben meegezongen. Bovendien heeft het mediateam van Ajax echt z’n best gedaan om het zo goed mogelijk te promoten.”

Speelt voetbal een belangrijke rol voor jou?

“Als Brazilianen eten, slapen en drinken we voetbal. Ook vanuit huis heb ik die liefde meegekregen: ik heb zelf op voetbal gezeten. Voetbal geeft hoop.”

Hoe was het om samen te werken met spelers David en Danilo?

“Ik had verwacht dat ze veel tijd nodig zouden hebben om het nummer op te nemen en dat ze nerveus zouden zijn. Het is niet niks, zeker als je niet in de muziekwereld zit: een nummer opnemen kan spannend zijn, je moet lange dagen maken. Maar het ging heel goed en ze waren heel snel. Binnen twee uurtjes hadden ze hun stukjes al opgenomen. En ik heb veel gelachen met ze. Het zijn talentvolle jongens, als het aan mij ligt zou ik nog een keer met hen een liedje willen opnemen.”

Heb je al een reactie van de grote man zelf – Antony – gehoord?

“Hij vond het liedje supertof, mooi om zo verwelkomd te worden. Hij is zelfs emotioneel geworden. Ik vond het leuk dat hij dat zo kon waarderen. Ik heb nog even met hem gepraat over wat zijn plannen hier zijn. Hij is zo blij om in Nederland te mogen spelen.”

Het moet wel een hele goede voetballer zijn als hij een welkomstliedje krijgt voor hij überhaupt één wedstrijd heeft gespeeld voor Ajax.

“Ik kende zijn naam wel, maar zijn voetbalgeschiedenis nog niet zo. Ajax is zeker een goede speler rijker, anders zouden ze niet zo’n grote ontvangst voor hem regelen. Ik heb heel veel zin om hem op het veld te zien.”

Ga je ook voor Antony op het veld zingen?

“Ik hoop het wel! Dat zou ik echt vet vinden om te doen. Ik heb er nooit over durven fantaseren om op een voetbalveld of in een stadion op te treden. Als dat kan, is dat zeker een droom die uitkomt.”