Zangeres Sigourney K: ‘Ik ben heel blij dat ik al die jaren heb volgehouden’

Sigourney K: "Enerzijds ben ik heel erg gefocust op wat gaat werken en wat een hit zou kunnen zijn. Aan de andere kant wil ik ook muziek maken waarin ik vertel wat ik echt voel." Beeld Lina Drakostamatis

Toen Sigourney K (Sigourney Korper, 31) in maart 2018 Kevin in het Nederlands bijstond op het nummer Sunshine, ontdekte ze hoe leuk ze het eigenlijk vond om in haar eigen taal te zingen. Hiervoor had ze jaren in het Engels geschreven, ook voor andere artiesten. “Het voelde alsof ik in mijn moedertaal eerlijker kon zijn en het natuurlijker overkwam.”

De samenwerking met Kevin bleek het startschot van een Nederlandstalige carrière waarin Sigourney K de afgelopen jaren verschillende hits scoorde. Zo was ze te horen op het nummer Vluchtstrook met Kriss Kross Amsterdam en Antoon, bracht ze met Ronnie Flex 100 sms’jes uit en scoorde ze samen met Sevn Alias een hit met Vreemde voor mij. Haar nummers kenmerken zich door een catchy melodie en een niet al te ingewikkelde tekst. In bijna al haar nummers draait het om de refreintjes, die ijzersterk en pakkend zijn.

Vreemde eend in de bijt

“Maar,” zegt ze al snel, “het is me absoluut niet komen aanwaaien.” Sigourney K wist vanaf haar vierde dat ze later wilde dansen én zingen. Ze groeide op in het dorp Vinkeveen. “Daar was ik de vreemde eend in de bijt. Ik hield al van optreden, van opvallende kleding, ik had krullen, was erg aanwezig. Dat werd daar niet gewaardeerd.” Op haar zestiende besloot ze dat ze liever naar het twintig kilometer verderop gelegen Gerrit van der Veen College in Amsterdam wilde. “Pas toen voelde ik me thuis, zag ik mensen die net als ik waren.”

Ze volgde een vooropleiding en een hbo-opleiding bij Lucia Marthasen vertrok daarna met haar beste vriendin en zangeres Natalie La Rose naar Los Angeles. Sigourney K had een visum voor drie maanden en deed elke dag dansaudities, om met optredens haar huur te kunnen betalen. “Toen we allebei waren geboekt om te dansen in een videoclip van Flo Rida, ontmoetten we een platenbaas die geïnteresseerd was in ons als duo. We tekenden een contract van meer dan honderd pagina’s en dachten: we made it.”

Engelstalige muziek

Helaas verliep het in de praktijk anders. Het duo dook met grote producers de studio in, maar na een paar maanden gebeurde er steeds minder. Er is uiteindelijk geen muziek van hen uitgekomen. “Zo kan het in de Verenigde Staten gaan. Je ziet alleen de mensen die het redden, maar er zijn zoveel mensen die het niet redden. En zelfs als je wel een deal hebt, betekent dat dus eigenlijk nog niets.”

Sigourney K ging terug naar Nederland en verhuisde niet veel later naar Londen, waar ze zes jaar woonde met haar vriend Brahim Fouradi (onder andere manager en songwriter). Ook daar ging ze veel de studio in en werkte ze aan haar eigen Engelstalige muziek. “Ik bracht die nummers uit, maar bereikte niet het succes dat ik nu heb. Ervan kunnen leven en ermee optreden, dat gebeurde allemaal nog niet. Het ging echt stroef bij mij. Dat vond ik heel zwaar. Ik ging ook twijfelen aan mezelf: ben ik wel goed genoeg? Maar ik ben niet bij de pakken neer gaan zitten en ben gewoon doorgegaan.”

Vreemde voor mij

Ondertussen had Sigourney K wat Nederlandstalige muziek uitgebracht, onder andere Sunshine met Kevin, toen ze in de coronaperiode een voorproefje van het nummer Vreemde voor mij op TikTok plaatste. “Dat nummer heb ik op het dieptepunt van mijn leven geschreven. Ik ging super sad de studio in en schreef het in een halfuur.” De volgende dag werd ze wakker en zag ze talloze reacties op TikTok. “Iedereen vroeg wanneer het uitkwam, terwijl dat eerst niet het plan was. Zo zie je maar, als je eerlijk bent, komt dat over.” Vreemde voor mij is met meer dan 28 miljoen streams een van haar meest beluisterde nummers.

Hoe gaat ze als songwriter te werk? “Enerzijds ben ik heel erg gefocust op wat gaat werken en wat een hit zou kunnen zijn. Aan de andere kant wil ik ook muziek maken waarin ik vertel wat ik meemaak, wat ik echt voel en waar mensen zich mee kunnen identificeren. Dat is de balans die ik tijdens het schrijven steeds zoek.”

Hard work pays off

Afgelopen vrijdag verscheen de playlist Echte meisjes huilen niet op Spotify. Ze wil het nog geen album noemen. Het is eerder een verzameling van alle singles die ze de afgelopen jaren uitbracht plus nieuwe nummers, zoals Als ik haar was en Lovey Dovey met Ronnie Flex. De balans waarnaar Sigourney K zoekt als songwriter is ook goed te horen in deze playlist.

Nu is het voor Sigourney K gelukt. Ze is in de positie waar ze altijd had willen zijn. Ze heeft veel lessen getrokken uit al die jaren. “Je moet er gewoon doorheen. Je weet niet of het gaat lukken. Ik zie mezelf wel echt als een voorbeeld van hard work pays off en dat de aanhouder wint. Dat is altijd mijn mentaliteit geweest. Ik ben heel blij dat ik heb volgehouden.”

Echte meisjes huilen niet is te beluisteren op Spotify en iTunes.