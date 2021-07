Zangeres Sandra Timmerman (1964-2021): een verknipte jeugd verwerkt in kunst

Sandra Timmerman in 1999 Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Van de fotosessie die zij en haar zus Sheila in de jaren negentig deden voor Playboy heeft Sandra Timmerman nooit spijt gehad. De blootfoto’s voelden als een bevrijding, zei de zangeres onlangs nog: “Zeventien jaar leefden we als strenggelovigen, mijn hele jeugd is erdoor naar de klote gegaan.”

Sandra Timmerman, die zondag op 57-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding, was de oudste dochter van Gert en Hermien Timmerman, beter bekend als kortweg Gert en Hermien, het zangduo dat in 1972 een grote hit had met Alle duiven op de Dam. In dezelfde periode dat Sandra en Sheila Timmerman naakt in Playboy stonden, verscheen er een houseversie van die hit.

Familieshow in de RoXY

Destijds, in de vroege jaren negentig, trad de gehele familie ook op tijdens een zogeheten Love Ball in de Amsterdamse discotheek RoXY. Het publiek werd wild toen de vernieuwde versie van Alle duiven op de Dam werd ingezet.

Pa Timmerman had er al een lange carrière in de muziek op zitten. Al in 1963 scoorde hij een enorme hit met Ik heb eerbied voor jouw grijze haren; met een verkoop van rond de 350.000 exemplaren gaf hij zelfs The Beatles en The Rolling Stones het nakijken. De populariteit van het kort daarna gevormde duo Gert en Hermien was zo groot dat de twee in 1969 optraden in het Olympisch Stadion.

In de jaren zeventig gooiden Gert en Hermien het over een geheel andere boeg. Ze zongen alleen nog christelijk repertoire en waren lang boegbeelden van de Evangelische Omroep. Maar toen men er bij de EO achter kwam dat Gert Timmerman zich ook bezig hield met duiveluitdrijving en handoplegging was de relatie snel bekoeld.

Open over verknipte jeugd

Achter de schermen speelde zich nog veel meer naars af, weten we vooral dankzij Sandra Timmerman. Ten tijde van die opvallende, wereldse comeback van Gert en Hermien in de jaren negentig hield ze haar mond nog, later schreef ze een boek en een theaterstuk over haar verknipte jeugd. De zich naar buiten als vrome christen voordoende Gert Timmerman had Sandra jarenlang seksueel misbruikt.

Ook in de onlangs door de NTR vertoonde documentaire De Gert en Hermien story (goed voor 1,1 miljoen kijkers) was Sandra Timmerman openhartig over haar in 2017 overleden vader, die ze omschreef als godsdienstwaanzinnig. De zangeres, die de laatste jaren vooral in het kleinkunstcircuit actief was, laat drie kinderen en twee kleinkinderen achter. Met zus Sheila en broer Gert junior had ze geen contact meer.