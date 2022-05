Zangeres S10 haalt finale Eurovisie Songfestival

Beeld AP

De ontlading was groot in het Nederlandse kamp. Die werd versterkt doordat S10 pas als laatste van de tien finalisten werd genoemd. Met S10 gingen ook favorieten Oekraïne, Noorwegen en Griekenland naar de eindstrijd. Ook Portugal, IJsland, Zwitserland, Armenië en Moldavië plaatsten zich. Kleine verrassing was het doorgaan van Litouwen dat bij de bookmakers bijna helemaal onderaan bungelde.

S10 maakte dinsdagavond in het PalaOlimpico in Turijn indruk met een ontroerende uitvoering van De Diepte. Was haar optreden in de juryshow van maandagavond wellicht iets zelfverzekerder, in de live tv-zending imponeerde ze met haar kwetsbaarheid.

Top 10 voorspeld

De liefdesbrief aan haar eigen verdriet, zoals S10 (Stien den Hollander, 21) het lied zelf noemde, viel sowieso op door de intieme en sobere podiumact. Uitgedacht door regisseur Marnix Kaart met creatief advies van Wouter van Ransbeek en Wende Snijders bleek Nederland een van de weinige landen die kozen voor klein in plaats van groots en fluorescerend.

Nederland haalde tijdens de laatste negen Songfestivaledities nu acht keer de finale. Alleen Trijntje Oosterhuis strandde in 2015 in Wenen met Walk Along. De wedkantoren voorspellen na afloop van de eerste halve finale nog steeds een top 10-klassering voor S10. Oekraïne blijft volgens hen de grootste kanshebber op de zege.

De finale van het Songfestival is zaterdag. Donderdag volgt de tweede halve finale met daarin onder anderen de favoriete deelnemers uit Zweden en Polen. Rechtstreeks geplaatst voor de eindstrijd zijn Spanje, Italië, Groot-Brittannië en Duitsland.