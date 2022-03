Zangeres Meau Hewitt: ‘Hoe vet! Ik heb de taal een klein beetje veranderd met mijn liedje’

Meau: 'Vet heftig wat er bij the Voice heeft gespeeld terwijl ik daar lekker stond te zingen, maar ik heb er helemaal niets van meegekregen' Beeld Harmen de Jong

Weesp

“Ik ben er opgegroeid met mijn ouders en mijn broer. Mijn ouders werkten allebei in de mode, hebben elkaar ontmoet op de Modeacademie. We maakten thuis geen muziek, maar mijn vader luisterde wel heel veel. Vooral naar Queen, daar is hij groot fan van. Mijn moeder luistert eigenlijk alleen naar mijn muziek. Mijn opa van de Surinaamse kant van de familie zat wel in bandjes, bespeelde bijna elk instrument. Dus misschien heeft hij de liefde voor muziek maken aan mij doorgegeven.”

Rijksmuseum

“Daar had ik tot vorig jaar mijn bijbaan. Kwam door mijn moeder. Die is nadat ze stopte met haar eigen modewinkel als servicemedewerker in het Rijks gaan werken. Ik kreeg een baantje bij de front office, toegangskaartjes verkopen en vragen van bezoekers beantwoorden. Of ik gratis naar de kunst mocht kijken? Ja, dat mocht voor werktijd. Maar ik deed het eerlijk gezegd niet zo vaak. Ik vind ze heel mooi hoor, die schilderijen, maar ik heb weinig geduld voor dat soort dingen. Een uur door een museum lopen is voor mij veel te lang.”

Kinderen voor Kinderen

“Heb ik van mijn achtste tot mijn elfde bij gezeten. Ik weet nog dat ik een jaar voor ik lid werd naar een concert van het koor in de Arena ging. Ik was samen met mijn moeder en zei ineens heel beslist tegen haar: ‘Daar sta ik volgend jaar ook.’ Ik had al sinds mijn vijfde zangles en mijn leraar vond Kinderen voor Kinderen wel iets voor mij. In de Arena heb ik uiteindelijk nooit gezongen, maar bij het koor werd ik inderdaad aangenomen. Geweldig, vond ik het! Mijn eigen liedjes waren Snoepje uit 2010 en Jongensmeid uit 2011. Dat laatste ging over een meisje dat niet van traditionele meisjesdingen houdt. Ik houd niet van roze/Niet van nagellak/Maar ik scheur op mijn skateboard met gemak. Zo’n type was ik zelf ook, dus ik zong het met overtuiging.”

Lockdown

“Ik weet: er zijn veel mensen voor wie het helemaal niet fijn was, maar voor mij kwam die lockdown op een goed moment. Ik zat in mijn tweede jaar van de Herman Brood Academie en verloor een beetje mijn interesse om ook buiten school om nog muziek te maken. Ik vulde mijn avonden liever met feestjes en uitgaan. Maar toen alles tot stilstand kwam, kwam ik tot rust. Daardoor kregen mijn emoties over wat er de laatste jaren aan mooie, maar ook klotedingen was gebeurd, een plek en lukte het me er over te schrijven. Zo is onder meer Dat heb jij gedaan ontstaan.’’

Drie Snickers en een Kinder Bueno

“Haha. Ja, dat was het salaris van mijn eerste radiopromotor, Timur Perlin, radio-dj bij 3FM. Ik bracht in 2020 mijn eerste liedje Kalmte uit, maar kwam er achter dat een plugger – iemand die probeert je liedje op de radio te krijgen – al snel duizend euro kost. Omdat ik op mailtjes bijna nergens reactie kreeg, dacht ik: ik bel gewoon om te vragen of ik mag langskomen om zelf te pluggen. Toen ik uiteindelijk iemand aan de lijn had, bleek ik live in de uitzending van Timur te zitten. Hij zei: ‘Weet je wat, ik draai het en word daarna jouw plugger. Niet voor 1000 euro, maar voor drie Snickers en een Kinder Bueno.’ Een goede deal, zeker omdat hij ook nog zorgde dat Kalmte bij andere dj’s op 3FM en op Radio 2 te horen was. Dat telefoontje heeft mijn leven veranderd.”

Dat heb jij gedaan

“Heel gek om te zien wat er de afgelopen weken met dat liedje is gebeurd. Aan de ene kant is het voor mij nog steeds dat persoonlijke verhaal over een toxische relatie waarin ik een paar jaar geleden zat. Aan de andere kant heeft het nu voor heel veel mensen ook betekenis. Onwerkelijk dat het acht weken op 1 in de Top 40 heeft gestaan, ongemakkelijk ook soms. Mensen weten ineens iets ontzettend persoonlijks over mij. Maar het mooie is dat mensen hun eigen verhaal erin herkennen. Had ik niet verwacht, omdat het voor mijn gevoel heel specifiek en vrij letterlijk is geschreven. Maar ik krijg ook berichten die de tekst relateren aan alcoholmisbruik of pesten. Mooi, maar tegelijk kut dat zoveel mensen blijkbaar zoiets meemaken.”

Vrouwelijke poprevolutie

“Valt dat jou ook op? We zijn met een grote en vooral heel leuke groep. Bente, S10, Wies, Maan en Froukje horen erbij. En allemaal Nederlandstalig, hè. Vroeger was het een genre op zich, je dacht al snel aan smartlappen en carnaval. Nu is Nederlandstalig zo gevarieerd én origineel. Ik ben fan van Eefje de Visser en Spinvis, die in die ontwikkeling een grote rol hebben gespeeld. Ze lieten zien dat het ook anders kan, minder plat.”

“S10 heb nog niet ontmoet, maar met Bente zat ik vroeger in een zanggroep. Maan en Froukje kom ik ook steeds vaker tegen. Op social media supporten we elkaar sowieso allemaal. Niet dat we het mannen minder gunnen, maar als vrouwen zijn we gewoon echt lekker bezig nu.”

Billie Eilish

“Die vind ik heel goed, ja. Ze is ontzettend origineel en haar producties zijn, mede dankzij haar broer Finneas, heel vet. Haar nummer Happier Than Ever heeft me geïnspireerd voor een gedeelte van Dat heb jij gedaan. Toen het liedje af was, leek het ergens nog iets te missen. Ik schreef de brug erbij met het boze gedeelte van Happier Than Ever in mijn hoofd. Ik vond het goed gelukt, maar wilde Dat heb jij gedaan aanvankelijk toch niet uitbrengen. Ik had het puur gemaakt om dat verhaal van die rotrelatie van me af te schrijven. Maar, bedacht ik, ik vind het bij andere artiesten juist vet als ze het persoonlijk durven maken, zoals Billie Eilish ook doet. Dat hielp me over de drempel.”

The Voice of Holland

“Ik heb er drie keer in het achtergrondkoor gezongen en was, onder meer in de door Maan gewonnen finale van 2016, zo eventjes deel van de huisband. Voor mij leuke ervaringen. Maar ik was nooit een vast onderdeel van de productie. Vet heftig wat daar heeft gespeeld terwijl ik daar lekker stond te zingen, maar ik heb er helemaal niets van meegekregen.”

Meau: 'Pinkpop is zo groot dat je normaal gesproken een jaar of zes goed bezig mag zijn voor je er mag optreden. En nu lukt het gewoon binnen een jaar!' Beeld Harmen de Jong

Groot in België

“Zo vet, het liedje staat er nu vijf weken op 1. Het gaat in België bijna net zo goed als hier in Nederland. In de herfst kan ik zes concerten geven. De tekst vinden ze daar heel mooi, maar wel erg direct. Ik zing over ‘dat klotegevoel’. Dat woord is normaal gesproken helemaal geen onderdeel van de Vlaamse taal, maar ik las dat die term de laatste maanden veel vaker wordt gebruikt. Hoe vet! Ik heb de taal een klein beetje veranderd met een liedje.”

Songfestival

“Of ik ooit zou willen meedoen, bedoel je? Het leek me eigenlijk altijd iets te commercieel voor het soort muziek dat ik maak. Maar nu S10 gaat met haar toch best alternatieve liedje, denk ik: het is eigenlijk best wel sick. Heel vet om te zien dat je gewoon in het Nederlands kunt zingen. Als het in het Engels zou moeten, zou ik meteen nee zeggen, maar nu lijkt het me eigenlijk wel heel cool.”

Pinkpop

“Stond op mijn bucketlist. Ik ben er nog nooit geweest, maar weet wel: Pinkpop is zo groot dat je normaal gesproken een jaar of zes goed bezig moet zijn voor je er mag optreden. En nu lukt het gewoon binnen een jaar! Dat slaat toch eigenlijk nergens op? Ik heb vorig jaar een paar voorprogramma’s gespeeld, maar een eigen show met publiek dat speciaal voor mij komt heb ik pas één keer gedaan. Nu wordt dat eindelijk meer. Toch was het voor mij misschien wel goed dat ik de afgelopen twee jaar nauwelijks live kon spelen. Er is zoveel gebeurd dat ik me afvraag hoe ik er ook nog bij had moeten optreden.”

Joe Rogan

“Die naam zegt me niets. O, de podcastmaker die zulke omstreden dingen over corona zei dat artiesten als Neil Young en Joni Mitchell bij Spotify zijn vertrokken. Ik snap dat ze het niet met hem eens zijn, maar er is toch vrijheid van meningsuiting? Heftig om meteen te vertrekken als je iets hoort dat je niet zint. Het is toch niet zo dat iedereen die op Spotify staat meteen met elkaar geassocieerd wordt? Ik ga ook niet eisen dat alle muziek die ik kut vind eraf moet. Iedereen mag toch gewoon lekker zijn eigen ding doen? Dat geldt dan ook voor podcasts, vind ik.”

Als jij maar bij me bent

“Mijn nieuwe single. Wat vrolijker dan Dat heb jij gedaan. Dit nummer gaat over mijn huidige relatie, waarin ik heel gelukkig ben. Ik heb het op een avondklokavond in de vorige winter geschreven. Vroeger, een jaar of drie geleden, had ik heel veel prikkels nodig om het leuk te hebben, maar ineens was het helemaal niet erg dat mijn vriend en ik nergens naartoe konden. Ik vond alles goed, als hij maar bij me was. Gatver, wat cringe klinkt dat ineens!’’