Zangeres Lalah Hathaway eert haar vader, soullegende Donny Hathaway, in vol Carré

Lalah Hathaway, de dochter van soullegende Donny Hathaway (1945-1979). Beeld Getty Images

Altijd mooi om te zien: een artiest die voor de eerste keer het podium van Carré betreedt. Natuurlijk had Lalah Hathaway (52) er eerder die dag een soundcheck gedaan, maar met mensen erin ziet de zaal er heel anders uit. Even leek de zangeres met stomheid geslagen toen ze een vol (ja, het mag weer!) Carré voor zich zag.

Pas na een paar nummers zingen vond ze, aarzelend nog, de woorden om haar verrukking te uiten: “Wauw, dit is echt de mooiste plek waar ik ooit… geluid heb gemaakt.”

En wat een geluid klonk er gisteravond in Carré. We hadden dus Lalah Hathaway, die het repertoire zong van haar vader en soullegende Donny Hathaway (1945-1979). Ze werd daarbij begeleid door het op volledige oorlogssterkte uitgerukte Metropole Orkest. En op de bok stond voor de gelegenheid ook nog eens Vince Mendoza, de Amerikaanse oud-­dirigent van het orkest.

Perfecte vertolkster

Na een ietwat schuchter begin vond ­Lalah Hathaway, ook wel bekend als The First Daughter of Soul, snel haar vorm. Tien jaar was ze toen haar ­vader, 33 jaar oud, een eind aan zijn leven maakte. Lang ging ze zijn ­repertoire uit de weg, het zal te pijnlijk zijn geweest. Nu is ze er de perfecte vertolkster van. Moeiteloos wisselde ze in Carré gevoelige ballads als The Closer I Get To You en A Song For You af met de rauwe funk van Voices ­Inside, alles gestoken in geweldige arrangementen van Mendoza.

Verrukt was ze over de wijze waarop het publiek haar in Voices Inside zingend bijstond. “Y’all did that?” zei ze na afloop, bijna ongelovig. Maar zoals in Amerika de muziek van haar vader een lichtend voorbeeld is voor hedendaagse zangers als D’Angelo en John Legend, leeft die ook in Nederland voort bij zangers en zangeressen die wat hebben met soul. Een heel ruime delegatie daarvan zat in Carré.

This Christmas was een rare toegift, zo in september, maar het feestelijke karakter ervan sloot goed aan bij de inmiddels uitbundige sfeer in de zaal. Het concertseizoen is geopend!