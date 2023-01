Zangeres Kovacs: ‘Ik doe niet meer alsof’

Kovacs: ‘In de nummers komen alle emoties die ik de afgelopen tijd voelde terug: verdriet, verliefdheid, pijn.’ Beeld Matthieu Paley

“Eigenlijk past mijn naam helemaal niet bij mij,” zegt Sharon Kovacs als ze zich voorstelt. Ze zit met een glas rode wijn in de bar van het Backstage Hotel aan de Leidsegracht, een van de weinige plekken in Amsterdam waar de Limburgse graag komt. Sharon komt van het Hebreeuwse woord ‘yashár’, wat ‘recht’ of ‘vlak’ betekent. Kovacs is het Hongaarse woord voor ‘smid’. “Alsof ik een vlak, stalen karakter heb.” Ze lacht. “Totaal niet, helaas.”

Ze kreeg de naam pas toen ze vier jaar was, omdat ze niet werd erkend door haar biologische vader. “Ook de man van wie ik uiteindelijk de achternaam kreeg, verdween snel uit beeld – dat was geen fijne vent.” Het was voor Kovacs, die als artiest alleen haar achternaam gebruikt, het begin van een hectische jeugd. Ze werd uit huis geplaatst, kreeg te maken met jeugdzorg en moest vaak van school veranderen. Op haar nieuwe album Child of Sin gaat ze op zoek naar die trauma’s.

Bontmuts

Kovacs verwierf nationale bekendheid met haar duistere debuutplaat My Love (2014). Het startsein voor een achtbaanrit: ze stond op festivals als Lowlands, Rock Werchter, Sziget en Glastonbury en kreeg de bijnaam Wolflady door de opvallende bontmuts die ze droeg tijdens optredens. In 2015 ontving ze een Edison voor ‘Beste Nieuwkomer’ en in 2016 een European Border Breakers Award, een prijs voor opkomende Europese artiesten.

“Het was als een trein die maar met een rotvaart bleef rijden. Maar na de release van mijn tweede album in 2018 belandde ik in een impasse. De vaart was eruit en de samenwerking met mijn producer Oscar Holleman stopte, terwijl hij iemand was op wie ik altijd terug kon vallen. We vertrouwden elkaar blind, en dat vertrouwen viel weg. Ik was kwijt wat ik aan het doen was en waarom. Door corona kwam álles stil te liggen en werd ik gedwongen om aan mezelf te werken – achteraf een blessing in disguise.”

Ze verhuisde van Eindhoven terug naar haar moeder en stiefvader in Langenboom, een dorp ten zuiden van Nijmegen. Daar woont ze nog steeds achter in hun tuin in een opgeknapte varkensschuur. “Daar kan ik schilderen en is er ruimte voor mijn kippen, honden en katten. Ik word heel rustig van dieren.” Vanuit die rust ging ze de confrontatie aan met haar jeugd en met zichzelf. Daaruit ontstond haar nieuwe album.

Nieuw geluid

Dat betekent niet dat ze met Child of Sin klaar is met haar verleden. “Dit is pas het begin. Vanaf hier kan het gaan helen.” Ze hoest – ze is verkouden, zegt ze – en verruilt haar wijn voor een kop thee. “In de nummers komen alle emoties die ik de afgelopen tijd voelde terug: verdriet, verliefdheid, pijn. Het was een hele bevalling en het gaat alle kanten op.”

Het is een compleet nieuw geluid na haar vorige nummers, zegt ze. “Ik doe niet meer alsof. Op andere albums deed ik dat soms wel. Vaak waren de liedjes die mijn verhaal vertelden te ingewikkeld en zwaar voor de industrie. Met dit album stap ik af van die verwachtingen. Het schrijven van een hit is niet waar ik de kick uithaal en volgens mij ook niet waarom mijn fans mijn fans zijn.”

Rammstein

Het is ook de reden waarom ze sinds 2022 haar muziek onafhankelijk uitbrengt op haar eigen label Wolf Recordings. Alle nummers zijn gemaakt met producer Jonathan Quarmby, tevens producer van Tom Walker en Benjamin Clementine. “Ik was het tweede album aan het schrijven toen ik hem ontmoette. Hij hoorde de nummers en zei gelijk: “It’s shit.” Bloedeerlijk. Ik was superboos natuurlijk. Maar na twee jaar luisterde ik het terug, belde hem op en zei: “Jonathan, sorry voor alle drama. Je had gelijk: It’s shit.”

Tijdens hun samenwerking bleef Quarmby direct. “Eerst zag ik zijn felheid als een bedreiging, maar dat is het niet. Hij vertelt de waarheid. Ik ben erachter gekomen dat ik graag werk met oude mensen als hij. Ze hebben geen haast, hoeven zichzelf niet te bewijzen en hebben veel kennis.”

Ook de samenwerking met Rammsteinzanger Till Lindemann zal ze niet snel vergeten. “Hij is huge. Ik had altijd al de wens om met hem samen te werken, maar nooit verwacht dat het zou lukken. Maar het gebeurde vanzelf, net als de andere nummers op het album. Ik voel eindelijk dat ik op de juiste weg ben. Als goede karma voor een zondige jeugd.”