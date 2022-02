Zangeres Karsu: ‘Soms word ik wakker en weet ik even niet meer in welke stad ik ben’

Nadat de Amsterdamse zangeres Karsu (31) vorig jaar had meegedaan aan het programma Beste Zangers werd haar faam nog groter – en haar agenda nog voller. ‘Nu weet ik: waar de ene deur dichtgaat, gaat de andere open. En zo niet, dan ram ik ’m wel open.’

Hè hè, dacht zangeres Karsu toen ze vorig jaar meedeed aan het muziekprogramma Beste Zangers. Eindelijk kan ik laten zien hoe hartstikke leuk het is om niet in een hokje te zitten. En dus pakte ze bij iedere aflevering flink uit.

Voor wie het op dat moment nog niet wist, was het toen wel duidelijk: hier stond Karsu Dönmez uit Osdorp. Die pop zingt en jazz, maar ook Turkse muziek. Die in Nederland weliswaar niet bij iedereen bekend is, maar in Turkije goed is voor zalen met duizenden fans. Een uitbundige zangeres, die net zo goed ingetogen en klein achter haar piano kan zitten. En die dus in geen enkel hokje past.

Niet in een hoekje gaan zitten

Met haar jongere zusje groeide Karsu op in Amsterdam. Haar moeder was onderwijskundige, haar vader restauranteigenaar. Ze werd vernoemd naar Karsuköyü, het geboortedorp van haar ouders in het zuiden van Turkije. Op haar zevende kreeg ze na lang zeuren een piano – haar ouders wilden van dat geld eigenlijk een auto kopen – en vanaf haar veertiende speelde ze regelmatig op de pianola in het restaurant van haar vader op de Ceintuurbaan, tussen het uitserveren door.

Ze deed mee met open podia van haar middelbare school, won op haar zeventiende een concours van het Concertgebouw, waarna ze mocht optreden in de prestigieuze Carnegie Hall in New York. Daarna werd ze, tot haar grote teleurstelling, geweigerd bij het conservatorium. Een bittere pil na al die successen, maar, zo vertelt ze nu, het leerde haar dat het geen zin heeft om in een hoekje te gaan zitten. De Edison die ze in 2016 in ontvangst mocht nemen, voelde als genoegdoening. “Nu weet ik: waar de ene deur dichtgaat, gaat de andere open. En zo niet, dan ram ik ’m wel open.”

Zwaar leven

Op die manier regelde ze met haar moeder een eigen kookprogramma bij 24Kitchen. “Ik had toen al een food-column bij het blad &C en maakte soms kookvideo’s in het Turks. Mijn moeder is daarmee naar 24Kitchen gegaan: kijk, mijn dochter kan leuk koken, kunnen jullie daar iets mee?” Harder rammen op de deur was niet nodig; binnen twee weken mocht ze op gesprek komen en niet veel later was Karsu’s Turkse keuken een feit. Het tweede seizoen van dat programma is vanaf mei te zien.

Hoe is haar drukke bestaan veranderd toen de wereld in de greep van de pandemie kwam? “Ik wil niet zeggen dat mijn leven instortte toen corona begon, maar veel ervan wel. Er zijn mensen in mijn directe omgeving ziek geweest. Ik wil er niet veel over kwijt, maar het heeft er wel ingehakt. Niemand wist ervan. Dan was ik aan het spelen in een toffe zaal en zeiden mensen: ‘O my god, je leven is geweldig!’ Terwijl ik die week alleen maar aan het mantelzorgen was geweest. Ik ben mezelf nog steeds bij elkaar aan het rapen. Ik ben er bijna – en dat is wel een erg fijn gevoel.”

Toch zou ze haar manier van leven niet aanraden aan anderen. “Het is ontiegelijk zwaar. Soms word ik wakker en weet ik even niet meer in welke stad ik ben. Dan denk ik wel: waar ben ik mee bezig? Ik heb ook veel dingen gedaan terwijl ik ziek was. In Turkije had ik een keer voedselvergiftiging. Ik moest maar shinen en geven, geven, geven. Uiteindelijk hadden we het zo getimed met medicatie dat ik wel op het podium kon staan. Na het optreden stortte ik in. Dit werk is dan niet heel gezond.”