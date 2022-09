Zangeres Jenny Arean draagt al 60 jaar bakken emoties weg in het Nederlands

Han Peekel richtte een TV Monument op voor Jenny Arean.

Ruim dertig jaar geleden woonde een nog jonge Lips een paar maanden in de Jordaan, in een souterrain, maar wel om de hoek bij Jenny Arean. Sindsdien heeft hij een zwak voor de actrice en zangeres die volgende week ook alweer 80 jaar wordt.

Dat was voor Han Peekel een terechte reden om zondagavond een TV Monument op te richten voor ‘de Edith Piaf der lage landen’ zoals hij haar noemde in zijn kenmerkende gezwollen taalgebruik. Hij begon zijn ode alsof hij al begonnen was met haar grafrede: “Ze is een van onze laatste vedettes nu Adèle Bloemendaal, Liesbeth List, Corry Brokken en Conny Stuart niet meer onder ons zijn.”

Peekel was van mening dat Arean ‘in haar allure en emoties on-Nederlands’ was, ook al werd dat tegengesproken door Areans biografe Xandra Knebel, die het toch echt beter zal weten. “On-Nederlands? Ik vind haar juist heel Nederlands omdat ze met de poten stevig op de grond staat. Maar ze heeft een Fransachtige manier van zingen en een mediterrane warmte in haar stem.”

Doch Peekel hield stug vol dat Arean on-Nederlands was, ook tegen de zangeres zelf: “Door jouw manier van zingen krijg je wel een on-Nederlandse allure.” De ‘Edith Piaf der lage landen’ reageerde met typisch Hollandse nuchterheid: “Nou, gelukkig dan maar.”

Peekel vroeg ook nog aan Arean of ze de Nederlandse taal geschikt vond om emotie over te brengen. Best beledigend als iemand al zo’n zestig jaar in het Nederlands zingt. De zangeres antwoordde dan ook terecht: “Absoluut, ik heb me een portie emotie weggedragen in de loop der tijden en dat was allemaal in het Nederlands.”

Het TV Monument voor Arean was opgebouwd uit fraaie fragmenten – alleen jammer dat het zouteloze geneuzel van Peekel het metselwerk vormde.

