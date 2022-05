Zangeres Jamala praat tijdens College Tour over de oorlog, haar vlucht en het Songfestival

Jamala, de zangeres die in 2016 het Eurovisie Songfestival won namens Oekraïne, is te gast in College Tour. In het programma, dat donderdag werd opgenomen in TivoliVredenburg in Utrecht en zondag op televisie komt, spreekt ze onder meer over haar vlucht uit het land dat geteisterd wordt door oorlog. De gelauwerde fotograaf Dana Lixenberg portretteerde Jamala voor de uitzending in haar Utrechtse hotelkamer.

De uit Kirgizië afkomstige Susana Dzhamaladinova, bekend onder haar artiestennaam Jamala, won zes jaar geleden namens Oekraïne het Eurovisie Songfestival met het nummer 1944. Daarin bezingt ze hoe haar overgrootmoeder, afkomstig van de Krim, met haar kinderen gedeporteerd werd door het Rode Leger van Stalin. Het lied, dat deels in het Engels en deels in het Krim-Tataars werd gezongen, bevat onder meer de zin: ‘Wanneer de vreemdelingen komen... komen ze naar je huis, vermoorden ze je allemaal en zeggen ze: ‘we zijn niet schuldig’.

Het lied was een politiek statement: in 2014 hadden de Russen de Krim geannexeerd. Rusland maakte voorafgaand aan het Songfestival nog bezwaar tegen het nummer, maar Jamala mocht het toch uitvoeren.

Schrijnende situatie

Nu, zes jaar later, is Jamala zelf op de vlucht. Begin maart verliet ze samen met haar kinderen Oekraïne, waar de oorlog toen net was uitgebroken. Haar man en haar vader liet ze achter. Sindsdien woont ze in Turkije. Voor de uitzending van College Tour reisde ze vanuit Istanboel naar Nederland. De afgelopen maanden vroeg Jamala overal ter wereld, onophoudelijk aandacht voor de schrijnende situatie in haar thuisland.

Met Twan Huys en met studenten en Oekraïners praat ze onder meer over de huidige situatie in Oekraïne, over of ze ooit nog denkt terug te kunnen gaan en over het aankomende Songfestival. Daar maakt Oekraïne opnieuw grote kans om te gaan winnen: volgens de wedkantoren is de winkans 35 procent. Het nummer Stefania van de groep Kalush Orchestra is de afgelopen tijd uitgegroeid tot een strijdlied voor het Oekraïense leger.

