Zangeres Isabèl Usher scoort met nummer over Nederland: ‘Ik vind het lekker als ik op Schiphol land’

Isabèl Usher. Beeld Yolanda Visser

Ik kom weer thuis

Ik mis het Nederland van Johan Cruijff

Op elke plek waar ik de weg niet ken

Mis ik moeten staan in een te volle tram

Zoek al te lang naar geluk

Maar voelt toch anders zonder grijze lucht

Het is niet perfect

Misschien verre van

Maar ooit kom ik weer thuis in Nederland

We hadden al 15 miljoen mensen van Fluitsma en Van Tijn en later Het land van van Lange Frans en Baas B, maar de jonge zangeres Isabèl Usher heeft nu de opvolger van deze klassiekers over Nederland gemaakt. Het is een Nederlandstalige cover van Coming home van P. Diddy en Skylar Grey. Het nummer ontstond min of meer toevallig, legt de 23-jarige zangeres uit. “Ik ben ook tekstschrijver (ze schreef onder meer Vreemde voor mij voor Sigourney K en Solo voor Zoë Tauran, red.) en op TikTok doe ik showcases van hoe ik te werk ga. Dan geef ik Engelstalige nummers een Nederlandse tekst, maar dan niet met een platte, oppervlakkige vertaling.”

Zo kwam Usher uit bij Coming home, maar het plan om er een nummer over Nederland van te maken, was er nog helemaal niet. “De eerste versie ging over Amsterdam. Ik wilde het richten op bepaalde plekken in Nederland, omdat ik dacht dat mensen zich daarmee kunnen identificeren. Die video ging heel hard en werd meer dan een miljoen keer bekeken en werd ook veel gedeeld onder Ajaxfans.”

Lees verder onder de TikTok-video van de versie over Amsterdam:

Rivaliteit

Door het succes kwamen er al snel verzoeken uit andere steden. “Voornamelijk van mensen uit Rotterdam. Daar heb ik toen ook een versie voor gemaakt, maar het was achteraf misschien niet de beste keuze om die meteen na Amsterdam te doen,” zegt ze lachend over de rivaliteit tussen de twee steden. “Maar ik heb het puur gedaan omdat mensen zo enthousiast waren en zeiden: ‘Ik wil dit ook over mijn stad.’ Daarna heb ik er nog een gedaan over Groningen en die liep ook weer in de miljoenen views.”

Usher komt overigens zelf uit geen van de steden waar ze de versies van Ik kom weer thuis over maakte. Ze werd geboren in Engeland, groeide op in Assen en woont inmiddels in Hilversum. Wel studeerde ze in Groningen. Dat de views van haar TikTokfilmpjes in de miljoenen liepen had ze nog nooit meegemaakt. “Daarom besloot ik dat het niet alleen op TikTok moest, maar dat ik het wilde uitbrengen. En dan niet over één stad, maar over heel Nederland.”

De zangeres nam contact op met een producer met wie ze veel werkt en binnen een week was de tekst af. Het liedje werd vervolgens in eigen beheer uitgebracht, zonder tussenkomst van een platenlabel.

Ajax- en Feyenoordfans

In de landelijke versie zitten ook weer een aantal voetbalreferenties. Een cadeautje voor de voetbalfans die zo enthousiast waren, hoewel Usher zelf weinig met de sport heeft. “Ik kreeg reacties van de F-side van Ajax en de harde kern van Feyenoord, maar ik dacht: ik moet hier niet politiek bij betrokken raken. Ondanks dat ik wel heel veel liefde voelde binnen die clubs, dat had ik nooit eerder zo ervaren. Ik wist: als ik Johan Cruijff noem, dan kunnen zowel Ajax- als Feyenoordfans zich erin vinden.”

Met de landelijke versie kwam er voor Usher ook steeds meer eigen gevoel bij kijken. “Ik moest er ook mijn hart in stoppen. Ik brengt het uit en mijn naam is eraan verbonden.” Dus zocht ze naar haar eigen gevoel voor Nederland. “Ik ga regelmatig naar Engeland toe, want mijn familie woont daar. Als ik dan met het vliegtuig land op Schiphol en ik zie hoe gestroomlijnd het land eruitziet van bovenaf, dan denk ik: ‘ah lekker, alles is weer goed geregeld. Ik kom weer thuis.”