Zangeres en actrice Liesbeth List (78) overleden

Zangeres en actrice Liesbeth List is op 78-jarige leeftijd in haar woonplaats Soest overleden.

List leed aan een vorm van dementie, als gevolg van hersenletsel uit het verleden waardoor littekenweefsel ontstond. In 2017 beëindigde ze om die reden haar carrière. In oktober van dat jaar ging de musical Liesbeth List in première over haar leven en werk. Kort daarna volgde de biografie De dochter van de vuurtorenwachter.

Het laatste optreden van de zangeres was eveneens drie jaar geleden, toen ze optrad op een bijeenkomst van de CPNB. Ze zong toen ‘Non, je ne regrette rien’ van Edith Piaf, het nummer waarmee ze, nadat ze de hoofdrol speelde in de musical Piaf, een doorstart in haar carrière maakte.

Cultureel erfgoed

Haar dochter Elisah Baijens beheert de omvangrijke nalatenschap van Liesbeth List. “Eén ding weet ik inmiddels zeker. Het werk van mijn moeder is cultureel erfgoed dat bewaard moet blijven,” liet ze twee jaar geleden weten. Ze had zich net verdiept in de carrière van haar moeder voor een eerbetoon aan haar. “Ze was mijn moeder, de zangeres stond veel verder van me af. Ik ontdekte prachtige dingen, waarvan ik dacht: ‘Deed ze dat óók?’ Vloeiend Frans spreken bijvoorbeeld met Theodorakis over zijn ballingschap en interviews geven in voortreffelijk Engels.”

Liesbeth List in 1979. Beeld ANP Kippa

Interneringskamp

List werd op 12 december 1941 geboren in Nederlands-Indië. Ze bracht haar eerste jaren, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, door in een Japans interneringskamp. Na de bevrijding kwam ze naar Nederland. Ze brak door nadat ze begin jaren 60 optrad in televisieshows en contact kreeg met zanger Ramses Shaffy, die haar vroeg mee te werken aan Shaffy Chantant. Met Shaffy zou ze jarenlang muzikaal optrekken, resulterend in onder meer de grote hit ‘Pastorale’.

Ze won onder meer Edisons (1971 en 1995) en een Gouden Harp (1998) en de oeuvreprijs van de Gouden Eeuw Awards.