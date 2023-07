Zangeres en actrice Jane Birkin op 76-jarige leeftijd overleden

Jane Birkin in 1971. Beeld Getty Images

De zangeres zegde onlangs nog haar concerten af vanwege gezondheidsredenen. “Ik ben altijd een grote optimist geweest en ik realiseer me dat ik nog wat tijd nodig heb om weer op het podium te kunnen staan,” liet ze afgelopen mei in een verklaring weten.

Jane Birkin werd geboren in 1946 in Londen en verhuisde eind jaren ‘60 naar Frankrijk. Na haar eerste huwelijk met componist John Barry ontmoette ze Serge Gainsbourg. Samen vormen ze een iconisch koppel, dat in 1969 de hitlijsten bestormde met het duet Je t’aime… moi non plus. Gainsbourg schreef het nummer in eerste instantie met Brigitte Bardot, maar die vond het te gewaagd.

Birkin had drie kinderen bij drie verschillende mannen. Dochter Kate Barry kreeg ze met de Britse componist John Barry. Kate overleed in 2013 na een val uit het raam van haar appartement in Parijs. Met Gainsbourg kreeg ze een tweede dochter, actrice Charlotte Gainsbourg. Met regisseur Jacques Doillon volgde later nog een derde dochter, Lou Doillon.

Jane Birkin zong Je t’aime... moi non plus samen met Serge Gainsbourg: