Zangeres Bonnie St. Claire: ‘Ik ben een echte schnabbelaar – en daar ben ik trots op’

Bonnie St. Claire (1949) is zangeres. Morgen treedt ze op tijdens het twintigjarig jubileumfeest van Amsterdam Beatclub in Paradiso. Ze zal daar haar beatnummers uit de jaren zestig zingen. Een interview aan de hand van steekwoorden, over optreden, de roddelpers en (natuurlijk) Dr. Bernard.

Rozenburg

“Het is heel toevallig dat ik daar ben geboren. Ik ben een schipperskind en die dag was ons schip daar. Mijn vader voer als binnenvaartschipper veel naar België en Noord-Frankrijk, Duitsland soms ook wel. Ik heb daar zelf niets van meegemaakt, want als kind ging ik na een maand al naar een internaat. Zusters, of wat het ook waren, verzorgden me. Zo ging dat met schipperskinderen. Eén keer in de drie maanden kwamen mijn ouders langs. Gelukkig kozen ze toen mijn broer werd geboren voor een bestaan aan de wal.”

Amsterdam

“Eigenlijk ben ik een ras-Amsterdamse. Mijn hele jeugd heeft zich er afgespeeld. Dat internaat was in Amsterdam. En toen mijn vader een baan aan de wal kreeg, gingen we in de Staatsliedenbuurt wonen. Dat was in die tijd nog een echte volksbuurt. Vrouwen hingen uit de open ramen met elkaar te kletsen en door de hele buurt schalden Johnny Jordaan en Tante Leen.”

“We hadden het niet breed thuis, maar kwamen ook niet echt iets tekort. Nette armoede. Ik praatte heel plat Amsterdams vroeger, tegen het Jordanees aan. Thuis was iedereen muzikaal. Mijn vader speelde mondharmonica, mijn moeder accordeon. Ik speelde gitaar en zong.”

The Topsy’s

“Mijn eerste groep. Een zangtrio was het, heel truttig. Het zal moeilijk voor te stellen zijn, maar ik was vroeger een heel introvert en verlegen kind. Ik was bovendien hopeloos verliefd op een jongen in Duitsland. Ik had hem leren kennen bij een bezoek aan mijn opa, die daar woonde. Ik zat thuis maar uit het raam te staren, deed niets. Mijn moeder dacht: hier moet iets gebeuren.”

“In de krant zag ze een advertentie van The Topsy’s, die een nieuwe zangeres zochten. Ik was een jaar of veertien, vijftien toen ik er bij kwam. De andere twee leden waren een stuk ouder. Marita, de leidster, had niet helemaal door wat er in de muziek aan de hand was. Ik was al met The Beatles bezig, zij leefde nog in een andere tijd.”

Peter Koelewijn

“Is lang mijn vaste producer geweest. We zien elkaar niet heel veel meer, te druk allebei, maar we hebben nog altijd een goede band. Ik leerde hem kennen toen ik als meisje op bezoek was bij familie in Vlissingen. We zagen dat daar Peter en zijn Rockets optraden. Die waren toen echt top of the bill, dus wij ernaartoe.”

“Peter Koelewijn was niet het type dat in de pauze in de kleedkamer ging zitten, die liep rond in de zaal. Ik stond daar met een stel nichtjes en neefjes en hij kwam op ons af: ‘Ik zie hier een paar leuke meisjes. Kan er toevallig iemand van jullie ook zingen?’ – leuke binnenkomer natuurlijk. Niets voor mij eigenlijk, maar ik zei dat ik wel een beetje kon zingen. Ik kreeg meteen een rood hoofd.”

“Hij wilde dat ik meteen al die avond wat op het podium zou zingen, maar echt niet dat ik dat durfde. Hij was wel echt in me geïnteresseerd, want een tijd later zag ik bij een optreden van The Topsy’s ineens de kop van Peter in het publiek. Ik kon wel door de grond gaan, dacht dat hij ons heel stom zou vinden.”

“Later op de avond wilde hij met me dansen. Het was zijn manier om me even los te maken van de anderen. Hij zei: ‘Je moet uit die groep, veel te ouderwets. Er liggen andere kansen voor jou.’ Ik vond het erg The Topsy’s in de steek te laten, maar wist dat ik dit niet kon laten schieten. En zo is het balletje gaan rollen.”

St. Claire

“Mijn echte achternaam is Swart. Bonnie Black zou dus een logische achternaam zijn geweest. Maar je had al Cilla Black, Roy Black kwam ook net op. Peter kwam met St. Claire. Als ik het goed heb, had hij die naam uit een stripboek over ene Captain St. Clair. Om het vrouwelijk te maken plakte hij er die e achter.”

“Bonnie is mijn echte voornaam. Officieel heet ik Bonje, naar mijn oma, maar ik werd Bonnie genoemd. Ik had veel nichtjes die ook zo heetten. Ik vind het een mooie naam. Ik ben helemaal niet zweverig of zo, maar ik las ergens dat mensen die tevreden zijn over hun naam over het algemeen gelukkige mensen zijn.”

Tame Me Tiger

“Mijn allereerste single, uit 1967, geschreven en geproduceerd door Peter. Ik ga het nummer zingen bij de Amsterdam Beatclub. Dat zijn van die leuke dingen die onverwacht op je pad komen: optreden in Paradiso en dan ook nog eens met mijn sixtiesrepertoire. Peter wilde echt de rock-’n-rollkant met me op, een stuk vlotter en steviger dan The Topsy’s. Als beatmeisje was ik een soort in-between.”

“Helemaal aan het begin van de jaren zestig had je vooral artiesten als Willeke Alberti, Anneke Grönloh en Rob de Nijs, later kreeg je de hippietijd en ik zat daar net tussenin. Tame Me Tiger is indertijd geen hit geworden, al werd het wel gedraaid door Veronica. In Paradiso zing ik ook I Surrender, een ander beatnummer uit die tijd. En ze willen dat ik toch ook Dr. Bernard doe.”

Unit Gloria

“Door nota bene een interview in Het Parool kwamen we bij elkaar. Ik had gezegd dat ik een band zocht en die jongens van Unit Gloria lazen dat. Hun zanger Robert Long had gekozen voor een solocarrière. De groep Middle of The Road was heel populair in die tijd, en zij wilden ook een zangeres. De grootste hit die ik met Unit Gloria had was in 1972 Clap Your Hands and Stamp Your Feet, een echt glamrocknummer. Als ik in een zaal wat oudere mensen zie, zing ik het nog weleens. Die oudere mensen zijn dan trouwens nog altijd jonger dan ik, haha.”

Dr. Bernard

“Het nummer waarmee ik een Nederlandstalige zangeres werd. Bij optredens zing ik het áltijd, net als Bonnie, kom je buiten spelen? Die twee nummers zijn de pijlers van mijn repertoire. Artiesten wordt altijd gevraagd of het niet gaat vervelen hun grootste hits te zingen. Mij verveelt het nooit. Die nummers maken zó veel los, hoe zou me dat kunnen vervelen?”

“Op de plaat werd bij Dr. Bernard de mannelijke stem door Ron Brandsteder gedaan. Bij optredens is er altijd wel iemand die dat wil zingen. ‘Is er toevallig een dokter in de zaal?’ vraag ik dan. Soms kom je ergens en dan loopt er al iemand in een witte jas rond. Als ik dan vraag wat voor dokter hij is, is het antwoord altijd: gynaecoloog.”

Gayheldin

“Ja, dat zeggen ze over mij, hè. Ik word veel gevraagd om op te treden in gaycafé’s en clubs, dat zeker. Maar Willeke is toch echt de koningin op dat gebied. En Imca Marina is ook een echte homomoeder. Ik treed graag op voor gays. Heel enthousiast publiek. Ze houden van Nederlandstalig repertoire. Nou ja, misschien vinden ze mij ook gewoon leuk, haha.”

Nico Haak

“Daar was ik bevriend mee. We kwamen ook wel bij elkaar over de vloer, maar niet heel vaak. Zelfde verhaal als bij Peter: allebei te druk. Maar Nico en ik waren dus close. We waren altijd blij als we elkaar onderweg tegen het lijf liepen. De laatste keer dat we hem tegenkwamen, zei hij tegen mijn ex-man en mij: ‘Jongens, doe voorzichtig op de weg terug, ik hou van jullie.’ Kort daarna heeft hij die hartaanval gekregen, 51 jaar nog maar. Zijn dood was eigenlijk de eerste echte klap die ik in dit vak kreeg. De dood van Benny Neyman, een andere goede vriend, deed me ook heel veel.”

Optreden

“Ik ben een echte schnabbelaar, en daar ben ik trots op. Feesttenten, bruiloften en partijen, braderieën, privéfeesten; waar ze me maar willen hebben, treed ik op. Een optreden duurt een half uur en ik zing altijd dezelfde liedjes, alleen mijn eigen repertoire. Je hebt artiesten die avond aan avond op de bühne staan, ik houd het bij een keer of acht per maand. Ik wil niet dat het mechanisch wordt, ik wil me voor de volle honderd procent geven.”

Aalsmeer

“Dertien jaar woon ik hier nu. En dat bevalt goed. Aalsmeer is geen stad natuurlijk, maar een groot dorp. Als ik echt wil shoppen, ga ik naar Amsterdam, dat is vlakbij. Familie heb ik niet meer in Amsterdam, alleen mijn manager woont er. In Aalsmeer woon ik in het centrum, ik ken iedereen, dat is heel vertrouwd. Gerard Joling woont ook in de buurt, die komt geregeld op visite.”

Kwam een vrouw bij de slijterij

“Ik heb nare ervaringen met de roddelpers. Het ging een tijd niet goed met me, maar zij deden of ik echt alleen maar op de bank lag te drinken. Hoe het echt zat, heb ik verteld in mijn boek Kwam een vrouw bij de slijterij. Sinds 1 oktober 2018 heb ik niet meer gedronken. Ik was vaker gestopt, wat me eigenlijk redelijk goed afging, maar dan trapte ik later toch telkens weer in de valkuil.”

“Eerst lukte het me dan wel bescheiden te drinken, later werd het toch weer te veel. Op die eerste oktober vijf jaar geleden had ik er ineens helemaal genoeg van. Ik heb gezworen dat ik never nooit meer alcohol zou drinken, nog geen klein slokje. En daar kreeg ik me toch een kracht van. Ik wist: nu ga ik het redden.”

“Ik ben zonder enige hulp gestopt, cold turkey. Ontwenningsverschijnselen had ik niet, maar de eerste dagen waren heel zwaar. Ik heb geloof ik wel drie keer achter elkaar het hele huis schoongemaakt. Op de vierde dag werd ik wakker, na heel goed te hebben geslapen. En ik rook koffie. Mijn man zet elke ochtend koffie, maar toen rook ik het voor het eerst écht. Het was alsof mijn leven opnieuw begon.”

Amsterdam Beat Club 20th Anniversary Party, Paradiso, zondag