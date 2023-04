Zangeres Anne-Fay Kops maakte een voorstelling over haar gemengde afkomst: ‘Als je mij niet kent, zie je alleen een witte vrouw’

Zangeres Anne-Fay Kops (34) heeft een zwarte moeder, maar een witte huidskleur. In theaterconcert Anne-Fay’s Reaspora treedt ze in de voetsporen van haar voorouders. ‘Mag ik wel het verhaal vertellen van zwarte mensen, gezien mijn gemixte bloed en witte privilege?’

Richt je blik naar de hemel en sluit je ogen. Tropische regen daalt neer op je gezicht. De bauxietwegen onder je voeten veranderen langzaam in modderpoelen. Je bevindt je op een voormalig slavenplantage in Suriname.

Het is een van de vele locaties die zangeres Anne-Fay Kops aanhaalt in haar voorstelling Anne-Fay’s Reaspora. Ter voorbereiding reisde ze met haar broer, filmmaker en songtekstschrijver Felix, langs drie continenten en dwars over de Atlantische Oceaan, op zoek naar hun familiegeschiedenis. Ze verdiepen zich in de route die hun voorouders aflegden, en volgen deze in omgekeerde richting via Nederland naar Aruba, Curaçao, Suriname en Ghana. China slaan ze vanwege de pandemie over.

Broer en zus zijn Nederlanders van Surinaamse afkomst, via hun moeder, geboren met een witte huidskleur. Hun ervaringen vermengen ze in Anne-Fay’s Reaspora: een theaterconcert vol liedteksten, verhalende passages en videobeelden. Hierin bevraagt Kops doorlopend haar afkomst: wat is haar eigen positie binnen het identiteitsdebat, en hoe geef je dat vorm? Kops: “Mag ik wel het verhaal vertellen van zwarte mensen, gezien mijn gemixte bloed en witte privilege?” Op 28 en 29 april sluit ze haar tour van tweeënhalf jaar af in Theater Bellevue.

Online haatberichten

Haar voorstelling doet flink stof opwaaien. Wanneer ze, kort na het eerste Black Lives Matterprotest op de Dam in 2020, de videoteaser van haar voorstelling plaatst, wordt ze overspoeld met negatieve reacties. Zo is er commentaar op het lied Thighs, waarin ze zingt: ‘I got thighs the size of Africa. When I sit they expand some more.’ De tekst schreef ze naar aanleiding van haar periode op de dansacademie, waar een docent haar aansprak: “Je bent een goede danseres, maar jammer dat je het onderstel hebt van een zwarte vrouw.”

Lange tijd schaamt ze zich voor haar figuur. Als ze na haar opleiding naar Ghana vertrekt, leert ze er vrouwen kennen met dezelfde lichaamsbouw. “Voor mij gaat het nummer over trots en ownen waar je vandaan komt.”

Hoewel de online haatberichten op de voorstelling haar slapeloze nachten bezorgen, verwerkt ze een selectie in haar show. Van ‘Probeer jij authentieke zwartheid te claimen?’ tot ‘You white people started racism, now start ending it’.

Als ze deze mensen uitnodigt voor een offline kopje koffie, geven ze geen gehoor. Kops: “Natuurlijk begrijp ik de kritiek. Als je mij niet kent, zie je alleen een witte vrouw. Je kan denken dat ik mij van alles toe-eigen, of de precaire thematiek niet serieus neem.”

Wit privilege

Kops twijfelt lang over de voortzetting van het project. Na gesprekken met familie, vrienden en collega’s komt ze tot de conclusie dat ze haar Surinaamse roots niet de rug wil toekeren. “Er geen werk over maken, of mij er niet over uitspreken, is de ultieme vorm van wit privilege.” Wel zorgt de keuze ervoor dat sommige bekenden nog steeds geen contact met haar willen. Ze beweren dat white passing – een term voor mensen van gemengde komaf, waarvan je niet ziet dat ze gemixt bloed hebben – niet bestaat.

In haar jeugd werd zelden gesproken over het koloniale verleden. Toch krijgt Kops impliciet veel mee over racisme. “Wanneer mijn moeder mijn haren kamde, zei ze: ‘Had ik maar jouw haar’. Ook herinnert ze zich hoe ze achtervolgd werden in de Hema. “De bewaking wilde mama’s tassen controleren.” Of de Rotterdamse wijk waar ze met zeventien jaar op kamers ging. “Er woonden veel Surinamers in mijn straat. Ik vroeg mij destijds al af hoe ik mij tot hen en mezelf moest verhouden, gezien mijn huidskleur.”

Er zijn ook minder beladen herinneringen, zoals het gospelkoor waar ze als vierentwintigjarige tot toetreedt. En de ketting van haar moeder, ‘een familie-erfstuk’, met daarin de mattenklopper. In Suriname staat die symbool voor het weghouden van kwaad. Je krijgt het sieraad van iemand die om je geeft, uit vriendschap of liefde. “Rond mijn dertigste ging ik als mens en artiest beter naar mezelf kijken. De opeenstapeling van al deze ervaringen mondde uit in de start van Reaspora.”

Een roos van een dame

Kops kijkt dromerig wanneer ze vertelt over het project. “De generatie van mijn opa, de eerste, zei niks. De tweede generatie, van mijn moeder, ervoer van alles, maar voelde zich nog steeds te gast. Mijn generatie, de derde, wil de onderste steen boven krijgen.”

In Den Haag bezoeken broer en zus het Centrum voor familiegeschiedenis, in Suriname het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Kops: “Je kan er voor 10 cent persoonskaarten opvragen, en zo je bloedlijn traceren.” Op Aruba ontmoeten ze de 98-jarige oom Leo, haar opa’s jongste broer, die je terugziet in de videobeelden tijdens de voorstelling. “Hij spreekt veel talen, zong Chinese en Javaanse liedjes, maar over intieme zaken werd bij hen thuis gezwegen. Daardoor kon hij ons minder vertellen over het verleden dan we hoopten.”

Inzoomend op de voorstelling vindt de zangeres het beeldende aspect erg belangrijk. “De videobeelden van Felix dragen hieraan bij, maar ook de gesproken teksten in co-creatie met Bodil de la Parra.” Geanimeerd vertelt Kops over twee ervaringen in Paramaribo. “Een man op de rand van zijn kofferbak sloeg mij gade: ‘Waar gaat u heen met zo’n kostbare lading?’” Pure poëzie, noemt ze het. “Of de taxichauffeur: ‘Hoe u zo aan komt lopen, moest ik wel naar u kijken en zeggen: U bent een roos van een dame’.”

Kwetsbaarheid

Ondanks de haatberichten die ze nog steeds krijgt, ontvangt ze ook veel hartverwarmende reacties. Een twaalfjarig meisje uit Zoetermeer benadert haar via Instagram. Ze herkent zichzelf in haar show, door de verhalen van haar eigen Surinaamse moeder en witte Nederlandse vader.

Fragile, het een na laatste nummer in de voorstelling, schreef Kops dan ook vanuit haar eigen kwetsbaarheid, én voor haar moeder. Licht kantelt ze het hoofd en zingt: Can you please whisper sweet words in my ears? Can you please put aside all your hurt and fears, for me. “De onderliggende gedachte luidt: kan je al je pijn en angsten opzij schuiven, en mijn vragen beantwoorden?” Dat is in ieder geval wat de zangeres nastreeft in de opvoeding van haar eenjarige, bi-culturele dochter. “Voor haar wil ik het beste. Zij krijgt ons hele verhaal te horen.”

Anne-Fay’s Reaspora van Anne-Fay en Felix Kops in samenwerking met wijzijndox.nl, is te zien in Theater Bellevue op 28/4 en 29/4.