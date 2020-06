Zanger John Legend: ‘Ik ga me actief inzetten voor Joe Biden’

John Legend: ‘Ik was zo’n jongetje dat al heel snel dingen als Für Elise kon spelen.’ Beeld Sony Music

‘Ik moet even ingrijpen,” zegt hij ineens. Door de telefoon horen we ­vro­lijke kinderstemmen.

Er wordt gezongen en ­gegild. Dan klinkt er een vaderlijke vermaning, eerder vriendelijk dan streng. Het werkt wel. “Sorry, het liep hier een beetje uit de hand met de kinderen,” zegt John Legend, weer terug aan de telefoon. “Waar waren we ook alweer?”

We hadden het over Donald Trump, die hij de slechtst denkbare figuur noemde om nu de Verenigde Staten te leiden. Waar Legends politieke voorkeuren liggen, is duidelijk. Onder Amerikaanse muzikanten is hij misschien wel de meest uitgesproken Democraat. Met Barack Obama is hij persoonlijk bevriend, tijdens diens presidentschap trad hij ook diverse keren op in het Witte Huis. Nu steunt hij Joe, zoals hij de Democratische kandidaat voor de komende presidentsverkiezingen amicaal noemt.

“Ik heb hem leren kennen door die optredens in het Witte Huis. Hij is een integer en empathisch mens, precies wat dit land nodig heeft.” Legends eerste keuze was Joe Biden evenwel niet. “Klopt, ik was betrokken bij de campagne van Elizabeth Warren. Ik acht haar nog steeds de beste kandidaat, maar nu voor Joe Biden is gekozen, ga ik daarin mee. Met vereende krachten krijgen we Donald Trump uit het Witte Huis. Ik ga me actief inzetten voor Bidens campagne.”

Legends politieke betrokkenheid spreekt niet altijd uit zijn muziek. Samen met The Roots maakte hij in 2010 weliswaar het album Wake Up!, dat covers van klassieke zwarte protestsongs uit vooral de jaren zestig en zeventig ­bevat, maar de specialiteit van het huis is toch sensueel geladen soft soul. Het door Raphael ­Saadiq geproduceerde Bigger Love staat er weer vol mee. “Muziek om als je thuiszit corona­baby’s op te maken,” zei hij er tegen talkshowhost Jimmy Fallon over.

Dansen en zingen

Legend is reeds vader. Die kinderen die we net hoorden jengelen zijn Luna van vier en Miles van twee – basiskennis van iedereen die Legend dan wel zijn echtgenote en fotomodel Chrissy Teigen volgt op de sociale media. Gezinsgeluk wordt in hun posts afgewisseld met vaak stevige kritiek op Donald Trump. De president haat Legend en vooral Teigen, die hij in een tweet filthy mouthed noemde. Het zal hem vast ook niet zinnen dat het blad Vanity Fair het gezin van Legend bestempelde tot the real first family.

Hoe komen Legend en de zijnen de coronatijd door? “Luna en Miles vinden het wel best zo. Ze zijn eraan gewend dat ik vaak weg ben. Nu zit ook ik al die tijd al thuis. Er moest nog wel het een en ander worden afgemaakt aan Bigger Love, maar meestal hoefde ik daar de deur niet voor uit. Quality time dus. Er wordt hier veel ­gedanst en gezongen en we luisteren veel naar muziek.”

Wat wordt er chez Legend zoal gedraaid? “Als de kinderen het voor het zeggen hebben vooral Disneystuff en Top 40-werk. Ik houd goed bij wat er in mijn tak van de muziek gebeurt. Echt interessante nieuwe R&B- en hiphoptalenten vind ik H.E.R., Daniel Caesar en Rapsody. Frank Ocean en Kendrick Lamarr draaien al wat langer mee en zijn ook geweldig. Maar nu ik zoveel thuis ben, zet ik vooral oude favorieten op als Curtis Mayfield, Bill Withers, Marvin Gaye en de allergrootste van allemaal: Aretha Franklin.”

Legend heeft de twee jaar geleden overleden Franklin diverse malen ontmoet en heeft ook met haar gewerkt. “Ik heb best wat bekend­heden ontmoet, maar bij de eerste keer Aretha was ik totaal starstruck. Tegelijk had ze ook iets heel vertrouwds. Aretha Franklin en mijn grootmoeder leken ontzettend op elkaar: qua uiterlijk, maar ook wat betreft achtergrond. Net als Aretha was mijn grootmoeder de dochter van een dominee en leerde ze zingen en pianospelen in de kerk. Zo’n stem als Aretha had mijn oma niet, maar wel had ze eenzelfde speelstijl op de ­piano.”

Optreden in kerken

Legend speelde op zijn vierde al piano. Tonen zijn kinderen al belangstelling voor muziek? “Zingen en dansen, dat is het voorlopig wel. Natuurlijk zullen we ze stimuleren een instrument te gaan spelen, maar we zijn van plan dat heel relaxed aan te pakken.”

Als wonderkind trad Legend al vroeg op, daar heeft hij geen beste herinneringen aan. “Nou ja, wonderkind… Ik was zo’n jongetje dat al heel snel dingen als Für Elise kon spelen. En ja, ik speelde veel in kerken, maar ik heb daar alleen goede herinneringen aan. Buiten de kerk heb ik op jonge leeftijd trouwens ook een keer voor een presidentsvrouw opgetreden.”

O, wie dan? Lachend: “Voor Barbara Bush, de vrouw van de Republikeinse president George Bush. Ik was toen nog niet zo met politiek ­bezig.”

John Legend: Bigger Love (Columbia Records)