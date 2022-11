Zanger Jeangu Macrooy: ‘Door ‘broccoli’ voelde ik voor het eerst weer ‘die ander’ in Nederland’

Op de Klapstoel: zanger Jeangu Macrooy (1993). Afgelopen week verscheen zijn nieuwe album Summer Moon. Een interview aan de hand van steekwoorden: over zijn terugkeer naar de soul, het afwijken van de monogame norm en de pijn van de Eurovisiebroccoli.

Paramaribo

“Het eerst waar ik aan denk is mijn familie. Mijn moeder, vader en tantes wonen er nog allemaal. Als ik aan Suriname denk, zie ik ons meteen samen eten. Ik was 20 toen ik naar Nederland vertrok. Elke keer dat ik terugga, overvalt het thuisgevoel me zodra ik uit het vliegtuig stap.”

“Wat ik het meeste mis is de ontspannenheid. Het leven hier in Nederland gaat zo vlug. In Suriname was het normaal om na schooltijd even twee uurtjes te slapen. Dat zou ik hier ook wel willen invoeren.”

“Of ik ooit terug zou willen? Zeker niet nu, maar misschien als ik op latere leeftijd wat rustiger aan wil doen. Dan zou ik wat kunnen teruggeven op het gebied van kunst en educatie. Ik zou graag helpen om jonge mensen hun dromen waar te laten maken. Want er is zo ontzettend veel talent in Suriname, maar lang niet iedereen krijgt de kans dat te ontwikkelen.”

Between Towers

“Mijn eerste band. Bestond uit mijn tweelingbroer Xillan en ik. Een schoolvriendin bedacht de naam toen ze tussen ons in liep en – we zijn allebei nogal lang – omhoog keek. Xillan en ik ontdekten tegelijkertijd onze passie voor muziek, we kregen tegelijk onze eerste gitaar en hadden samen zangles.”

“Toen we 15 waren schreven we samen ons eerste liedje. ‘Nou, dan zijn we nu officieel een duo,’ besloten we. We hebben een album gemaakt en aardig wat optredens gedaan, maar toen ik naar Nederland vertrok viel de band uit elkaar.”

“Dat vond Xillan natuurlijk niet erg leuk, maar na twee jaar kwam hij ook naar Nederland en waren we weer samen. Hij heeft tot deze zomer in mijn achtergrondkoor gezongen, maar richt zich nu op zijn eigen muziek. En die is geweldig.”

Hengelo

“Mijn eerste woonplaats in Nederland! Ik had geen idee hoe het land in elkaar zat. Ik was aangenomen op het Conservatorium van Enschede, maar had werkelijk het plan om dagelijks vanuit Amsterdam op en neer te reizen. Gelukkig werd dat snel uit mijn hoofd gepraat. In Hengelo kon ik een kamer krijgen bij verre familie. Eigenlijk woonde ik nog niet echt op mezelf. De was werd gedaan en er werd gekookt. Ik heb er een heerlijke tijd gehad. Ik denk dat Hengelo een goede keuze was. Van het rustige Paramaribo naar Amsterdam was waarschijnlijk een iets te grote schok geweest. En nu was het ook wat makkelijker om de aandacht bij mijn studie te houden.”

Back to the roots

“Zo kun je mijn nieuwe album wel omschrijven, ja. Summer Moon is een soulvolle plaat geworden. Het ging vanzelf eigenlijk. Ik ben met soulmuziek opgegroeid en met mijn stemgeluid kom je al snel aan de soulkant uit. Het voelde fijn die kern weer op te zoeken.”

“In de zomer van 2021 draaide mijn leven voor het eerst in twee jaar niet meer om het Songfestival. Het was een intense periode geweest. Ik heb er geen spijt van, maar twee jaar achter elkaar meedoen zou ik niemand aanraden.”

“Er waren nog steeds nauwelijks festivaloptredens door corona en ik was zeker niet van plan nieuwe muziek te gaan schrijven, dus het leek een rustige zomer te worden. Maar het gebeurde als vanzelf. Summer Moon was het eerste liedje dat ontstond, gemaakt samen met mijn oud-studiegenoot Bud Kolk. Dat klonk zo fris dat hij ook producer van het album is geworden.”

Wereldster

“Dat heb ik als ambitie uitgesproken, dat klopt. Ik zei dat ik ooit net als Beyoncé stadions zou willen vullen. Mijn manager Pieter voorspelde in 2019 zelfs dat dat binnen vijf jaar zou lukken. Nou, dan hebben we nog tot 2024.”

“Maar zo’n voornemen zou ik nu niet meer zo formuleren. Ik merk een verandering bij mezelf. Niet dat ik geen succes op wereldniveau meer zou willen, maar met het stellen van dat soort doelen draait het vooral om de commerciële kant. Ik wil nu meer van binnen naar buiten werken. Hoe kan ik als artiest zo groeien dat dat me een groot publiek oplevert? Het idee dat ik mijn beste liedje nog moet maken is nu wat mij drijft.”

Monogamie

“Een van de thema’s op het album. Mijn eerste plaat High on You stond bol van de verliefdheid. Ik was 22 en leerde de liefde kennen. Nu weet ik: het echte werk begint pas later. Ik heb de afgelopen tijd voor mezelf ontdekt dat ik monogamie geen essentiële voorwaarde vind voor een liefdevolle relatie. Vaak wordt gedacht dat er twee opties zijn: monogamie of complete chaos. Maar ik denk dat er ook een mooie middenweg bestaat waarbij je elkaar vrijheid gunt, maar wel respectvol blijft.”

“Ik weet: monogamie is de norm. Maar vreemdgaan is dus iets heel anders dan een open relatie. Het gaat om eerlijk zijn naar elkaar. Je kunt heel erg verliefd op iemand zijn, maar dat maakt je niet blind voor de schoonheid van anderen, is mijn ervaring. Of het werkt? Voor mij tot nu toe wel, ja. Maar liefde blijft een zoektocht. Maar juist dat is dus niet erg.”

Jordaan

“Ik woon er nu een jaartje. Sebas en ik zijn er dolgelukkig. Uit het raam kan ik de Westertoren zien waar ik ooit mijn allereerste date had. De stad wordt steeds meer onderdeel van mijn verhaal.”

“Het Westerdok, waar we eerst zaten, was superrustig, de toeristen konden die hoek blijkbaar niet vinden. Nu hebben we echt een droomplek, midden in de stad. Elke week gaan we minstens één keer naar een theater, concertzaal of bioscoop. We kunnen alles lopen, we hebben geen auto en zelfs geen fietsen. Als we ver weg moeten, pakken we de tram of de trein.”

Songfestival

“Heeft me veel gebracht. Ik heb superveel geleerd en mijn bekendheid kunnen vergroten. Waar anders krijg je de gelegenheid om op zo’n groot podium te staan en te zien hoe een productie op dat niveau werkt? En ik heb prachtige reacties gekregen. Nog steeds trouwens. Mensen die zelf Caribische roots hebben voelden zich echt gehoord door Birth of a New Age.”

“Maar er waren ook mindere kanten. Dat de boodschap van mijn nummer ook werd geridiculiseerd vond ik moeilijk. Nog steeds wordt er af en toe ‘broccoli, broccoli’ naar me geroepen op straat. Blijkbaar wilden veel mensen niet de energie opbrengen om te begrijpen waarom ik die tekstregel in het Sranantongo (Yu no man broko mi betekent ‘Je kunt me niet breken’) in mijn lied had verwerkt.”

“Dat heeft me wel pijn gedaan. Ik voel me daardoor voor het eerst in tijden weer ‘die ander’. Nederland is pas sinds kort bezig met zijn koloniale geschiedenis, maar blijkbaar was dit nog te vroeg in het proces.”

23ste

“Ik was een beetje verbaasd hoeveel waarde mensen hechten aan zo’n klassering. Voor mij was het gevoel na afloop van de finale: ‘Ik heb meegedaan, heb alles gegeven en ga nu weer verder’, maar mensen denken blijkbaar erg in winnaars en verliezers. Ik voelde me helemaal geen verliezer, was trots op wat we hebben neergezet. Tuurlijk, je moet je ook de vraag stellen waarom het optreden niet aansloeg bij het grote publiek, maar ik zag die 23ste plek niet als een waardeoordeel over mij als artiest.”

Cassettebandje

“Als kleine jongen luisterde ik niets anders dan cassettebandjes. Het hele oeuvre van Sesamstraat kwam keer op keer langs. En mijn moeder had in de auto Whitney Houston, Celine Dion en Cher opstaan.”

“We hebben honderd cassettebandjes laten maken van het nieuwe album. In een eerder plan wilden we daarbij ook een echte walkman aanbieden. Ging toch niet door. Van zo’n walkman van 20 euro is het geluid gewoon niet goed genoeg. Maar ik ben blij dat mijn album nu ook op deze manier is te beluisteren.”

“En ik ben niet de enige die weer cassettebandjes uitbrengt, hè. De laatste albums van Taylor Swift en Harry Styles staan ook weer op cassette.”

Celebrity Masterchef

“Ik lig eruit! Het maken van macarons, tegelijk met een parfait, bleek mijn einde. ‘Onder de maat’, vond de jury. Met die patisserie moet je heel precies zijn, de suiker op de juiste temperatuur, heel secuur werken. En dan ook nog eens alles in heel korte tijd.”

“Ik houd ontzettend van samen eten en kan best aardig koken, maar het niveau was echt hoog. Freddy van de Jeugd van Tegenwoordig is bijvoorbeeld echt heel goed. Aan die kookwedstrijd op Viaplay meedoen is het meest stressvolle wat ik ooit heb gedaan. Het Songfestival is een walk in the park vergeleken bij dat programma.”