Zanger en podcaster Jaap Reesema: ‘Sander en ik letten inmiddels wat meer op onze woorden’

Jaap Reesema (1984) is zanger en podcastmaker. Binnenkort debuteert hij in het Concertgebouw. Een interview aan de hand van trefwoorden, over zijn onstelpbare populariteit in Vlaanderen, het geheim van de Zelfspodcast en zijn race naar een covershoot met ontbloot bovenlijf.

Deventer

“We woonden in Terwolde, een klein dorpje niet ver van de stad waar mijn ouders als reumatoloog in het ziekenhuis werkten. Lekker buiten tussen de koeien dus.”

“Ik ben de jongste van vijf kinderen. Iedereen thuis sportte of bespeelde een muziekinstrument, ik saxofoon. Met een vriendje dat piano speelde, trad ik weleens op in kroegjes. Niet omdat ik toen al met muziek verder wilde, hoor. Boven mijn bed hingen posters van Ajaxvoetballers als Patrick Kluivert.”

“We waren een mooi kakkersgezin. In de goede zin van het woord, hè. We hadden het gewoon goed, hadden een groot huis, gingen op mooie vakanties en dan vaak ook nog zeilen in Friesland.”

“We hebben een dubbele achternaam, Siewertsz van Reesema, maar zijn niet van adel. Toch heb ik die naam verkort toen ik ging zingen. Ik wilde niet te bekakt overkomen. Nu denk ik: waarom eigenlijk? Ik heet gewoon zo.”

Hermes House Band

“De studentenband van het Rotterdamse corps. Ik was er tot 2007 een paar jaar de frontman. Compleet met glimmend gouden pak. Om de paar jaar, als de bandleden zijn afgestudeerd of – wat net zo vaak gebeurt – gestopt met hun studie, wisselt de bezetting. Inmiddels zijn er meer dan 120 ex-leden.”

“Sinds de band in 1994 een nummer 1-hit scoorde met I Will Survive, bestaat er ook een internationale versie van de band. Die treedt nog steeds op op grote feesten door heel Europa.”

“Ik heb megaleuke herinneringen aan die tijd. Want behalve op lustrumfeesten op sociëteiten, speelden we ook in het buitenland. Op ambassadefeestjes bijvoorbeeld, maar ook een keer op Mambo Beach in Curaçao. Geweldig om te doen met je studentenvrienden.”

“De band bestaat nog steeds. Volgens mij staan op de setlijst nog steeds dezelfde covers: I’m so Excited, Relight my Fire, Disco Inferno en uiteraard I Will Survive.”

Het heeft zo moeten zijn

“Mijn nieuwe single. Die gaat niet letterlijk over mijn echtgenote Kim (Kötter, red.), maar ze is wel een grote inspiratie. De tekst gaat deels over onze eerste ontmoeting in club Panama in Amsterdam. Kim was er jurylid van een modellenwedstrijd, ik stond in het publiek. Na afloop spraken we elkaar en besloten diezelfde nacht nog door de grachten te gaan varen. Lang verhaal kort: we zijn getrouwd en hebben nu drie prachtige zoons.”

“In het lied zing ik: ‘Ik geloof niet in een God/ Maar toch, ik weet het zeker/ Het heeft zo moeten zijn.’ Daarover kreeg ik vanuit de Biblebelt trouwens een aantal boze berichtjes. Maar wat ik bedoel: het is toch ook ontzettend toevallig allemaal? Soms zit ik hier in de tuin van ons nieuwe huis in Loosdrecht en denk ik: wat als ik die avond niet met die maat van me was meegegaan naar die club? Ergens heeft het écht zo moeten zijn.”

Sander Schimmelpenninck

“We kwamen elkaar als jonge tieners elke zomer tegen op een jeugdkamp en werden al snel vrienden. We bleken niet ver van elkaar te wonen en zijn uiteindelijk samen gaan studeren in Rotterdam en daarna ook vrijwel gelijktijdig naar Amsterdam vertrokken. We zijn totaal verschillende types, hebben heel andere levens, maar zijn desondanks nog steeds beste maten.”

“In 2019 zijn we samen de Zelfspodcast begonnen. We nemen onze eigen levens, maar ook de actualiteit door. In die zin hebben we elkaar echt nodig. Sander is heel sterk op de inhoud, weet veel van politiek, maar als hij het in zijn eentje zou doen, zou het veel te zwaar worden. Ik zorg voor de lucht, voor de slechte grappen en voor de vragen die de gemiddelde luisteraar ook heeft.”

“Het idee kwam van Sanders Zweedse vriendin. Die wees op een Zweedse podcast van een journalist en een muzikant die bijna een miljoen luisteraars trekt. We begonnen met het idee er echt een succes van te maken en er geld mee te verdienen, maar dat het zo snel zou gaan, hadden we nooit verwacht.”

Blokjesbuik

“Of ik dat voor elkaar krijg, zien we eind september als de foto’s worden gemaakt. Tot die tijd ben ik vol in training voor de cover van tijdschrift Men’s Health. En dat betekent bijna dagelijks sporten en extreem goed op mijn voeding letten. Afgepaste maaltijden – bijna allemaal rijst met kip en broccoli – staan elke dag klaar om in de magnetron op te warmen. En verder is het duidelijk: geen snacks of alcohol.”

“Aan het einde van mijn tienertijd was ik echt topzwaar. Gewoon doordat ik geen maat kon houden met eten en bier. Het duurde niet lang voordat ik 112 kilo woog. Op een gegeven moment was ik er klaar mee. In anderhalf jaar tijd ben ik 35 kilo afgevallen, vooral door elke dag op de crosstrainer te staan.”

“Maar toen de kinderen kwamen, kwamen er elk jaar weer een paar kilo’s bij. In de podcast liet ik vallen dat ik een Men’s Health-cover wel een goede stok achter de deur zou vinden om die goed aan te pakken. Het duurde niet lang voor ik een uitnodiging kreeg.”

“Begin mei ben ik begonnen met trainen. Zo’n superstrakke spierbonk als Arie Boomsma word ik niet, maar dat hoeft ook niet. Ik kom van ver. Het zou voor mij de cirkel rond maken: na die dikke periode nu een covermodel.”

Pizzabakker

“Een wereldidee, dachten Sander en ik in 2013: een hippe, biologische pizzabar in de stad. We hadden in Parijs gezien hoe geweldig dat aansloeg. Sander werkte in de advocatuur op de Zuidas, maar was daarmee wel een beetje klaar. Bij mij werd het steeds stiller met optredens. Ik had dan wel tv-talentenjacht X Factor gewonnen, maar inmiddels draaide The Voice op volle toeren. Ik vroeg me af: is het zingen voor de rest van mijn leven?”

“Met Pink Flamingo Pizza openden we op het Gerard Douplein in de De Pijp. Het liep hartstikke goed. Alleen: we stonden elke dag zelf te zweten achter de pizzaoven. Het was gewoon keihard werken en da’s lastig als je erachter komt dat je geen echt horecadier bent. Ons hart lag er niet. Gelukkig hebben we het zonder al te veel kleerscheuren kunnen verkopen. Het beetje verlies nam ik graag voor lief.”

Jake Reese

“Mijn artiestennaam, die ik gebruikte voor mijn liedjes met internationale dj’s. Toen ik met dj Hardwell het nummer Mad World maakte, vonden we Jaap Reesema ineens wel erg Nederlands klinken. Kim en ik hebben het zo letterlijk mogelijk vertaald.”

“Na nummers met onder anderen David Guetta, Armin van Buuren en Lucas & Steve kwam ik als Jake Reese bij de Vlaamse dj en producer Regi terecht. Met z’n tweeën maakten we het nummer Ellie, over zijn dochter. Dat werd een nummer 1-hit in België. Bij Liefde voor muziek, de Vlaamse versie van Beste zangers, coverden we samen het liedje Kom wat dichterbij. Het resultaat was de grootste hit in Vlaanderen ooit.”

“Toen dacht ik: nu is er momentum om toch de solocarrière in het Nederlands weer op te pakken. Sindsdien ben ik in Nederland en België weer gewoon Jaap Reesema. Nog steeds ben ik bij de zuiderburen populairder dan hier. Ik heb het hier vaak genoeg geprobeerd in de tussenliggende jaren hoor, maar blijkbaar had ik dit liedje nodig om ook in Nederland de deur open te doen. Blijkbaar heb je soms in je loopbaan een mazzeltje nodig.”

Podcastmagnaat

“Dat zijn Sander, Titus van Dijk en ik nu wel een beetje, ja. Omdat het ons als een van de eersten lukte om via advertenties goed geld te verdienen met onze podcast hebben we een bedrijf opgezet om meer podcasts te produceren. Tonny Media heeft nu 40 man in dienst en maakt behalve zo’n 40 podcasts, ook televisieprogramma’s en branded content. De podcastmarkt is volwassen geworden, het gaat nu om serieuze bedragen.”

“Een goede podcast heeft een sterk format, maar drijft vooral op de chemie tussen twee mensen. We zitten vooral op BN’ers en chatcasts. Dat werkt toch het beste als je een groot publiek wil bereiken.”

“Ik denk dat Sander en ik voor de luisteraars niet als twee presentatoren, maar echt als vrienden voelen. Je kunt in een podcast geen rol spelen, zoals op tv. Als je een uur lang bij iemand in zijn oor praat, moet het echt zijn. Sander en ik letten inmiddels wat meer op onze woorden; zeker in het begin zeiden we alles wat we in de kroeg ook roepen. Dat kan echt niet meer.”

Concertgebouw

“Legendarische plek natuurlijk. Sinds een tijdje is er in de zomermaanden plaats voor popartiesten, vergeleken met de gebruikelijke muzikanten daar natuurlijk een stel barbaren. Heel cool om er een keer te mogen staan. Als kind ging ik weleens met mijn moeder mee. Naar de Matthäus Passion, dacht ik. Al weet ik het niet precies meer.”

“Ik ga me niet aanpassen aan de zaal, neem geen klassieke musici mee om me te ondersteunen. Ik speel gewoon mijn popset, maar neem wel wat meer tijd om verhalen bij de nummers te vertellen. Verder moet het gewoon een goed feestje worden.”

Songfestival

“Armin van Buuren en ik hebben in 2021 een nummer ingestuurd. Armin was al heel vaak gevraagd mee te doen, maar het moment was nooit helemaal goed. Toen wel. Mij leek het doodeng, maar met Armin durfde ik het wel aan.”

“Uiteindelijk werd dat jaar S10 gekozen en daarmee ben ik bij nader inzien dolblij. Het is toch niet mijn evenement, zie ik nu. Ik zou in het Engels moeten zingen, terwijl ik me op Nederlands wil richten. Daarbij is de helft van al die liedjes erg leuk, maar de andere helft echt alleen maar show en gewoon niet goed. Wilde ik daar tussen staan, terwijl ik het ook nog eens onwijs spannend vind? Je begrijpt: er komt nooit meer een tweede poging.”

Mark Rutte

“Ik heb nooit op hem gestemd, zit zelf meer in de hoek van D66 en Volt. Maar ik heb me verbaasd over de eerste, felle reacties op zijn vertrek. Zo respectloos. Kom op zeg, die man heeft zich 13 jaar lang uit de naad gewerkt voor Nederland. Hij zal zeker niet alles goed hebben gedaan en misschien was de koek ook wel op, maar je kunt toch ook een keer een staande ovatie geven in plaats van meteen te gaan zeiken? Gelukkig kwamen er daarna ook positievere reacties, ook van zijn politieke concurrenten. Terecht, vond ik.”

Op 29 juli treedt Jaap Reesema op in het Concertgebouw.