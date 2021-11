Zanger Eloi Youssef weg bij Kensington: ‘Tijd voor een nieuw hoofdstuk’

Eloi Youssef van Kensington. Beeld EPA

Volgens zanger en gitarist Eloi Youssef gaf de band ‘betekenis aan zijn leven’, maar heeft hij alles eruit gehaald wat er voor hem in zit. ‘Ik heb alles geleerd wat ik kon leren. Ik heb overal opgetreden waar ik wilde optreden. Ik heb alles meegemaakt wat ik mee moest maken. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven,’ schrijft hij op zijn eigen Instagram-pagina.

De huidige geplande concerten van Kensington, bekend van hits als Uncharted en Do I ever, gaan vooralsnog door. De laatste concerten met Youssef staan gepland op 3 en 4 september 2022 in Ziggo Dome.

De zanger bedankt zijn fans voor de afgelopen jaren. ‘Het is een ongekend mooi avontuur geweest en wat ben ik trots op alles wat we samen gecreëerd hebben. Ik heb een droom werkelijkheid kunnen maken, en dat was nooit gelukt zonder jullie enthousiasme, toewijding en loyaliteit.’

Nieuwe vorm

De overige leden Jan Haker, Casper Starreveld en Niles Vandenberg ‘willen nog steeds hun leven aan Kensington wijden.’ ‘We weten dat Kensington niet zal eindigen: Jan, Casper en Niles zullen in de loop van de tijd een nieuwe vorm vinden,’ meldt de band. Zondagavond schuiven de muzikanten aan bij de RTL 4-talkshow Humberto om het vertrek van Eloi toe te lichten.

Hoe zijn toekomst eruitziet, weet Youssef ook nog niet. ‘Een ander pad zal zich ongetwijfeld gaan vormen als de tijd daar is. Dat is nieuw en spannend, maar ik ga het met liefde aan. Voor nu hoop ik jullie het komende jaar allemaal te zien om dit samen op een mooie manier af te sluiten.’

Kensington, met Niles Vandenberg, Eloi Youssef, Casper Starreveld en Jan Haker. Beeld Patrick van Emst/Brunopress

Zestien keer Ziggo Dome

Kensington groeide de afgelopen jaren uit tot een van de grootste bands van Nederland. Ze stonden met 14 hits in totaal 191 weken in de Top 40. Het lied War uit 2014 was hun grootste hit en kwam tot nummer 7.

De band ontving de Popprijs in 2017, won meerdere 3FM Awards en verkocht de Ziggo Dome zestien keer uit. Als eerste Nederlandse band wisten ze in 2018 de Johan Cruijff Arena te vullen.