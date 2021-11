Zanger Brian Dunne wordt eerst in Nederland wereldberoemd, met dank aan Danny Vera

Brian Dunne wordt de eerste artiest die verschijnt op het door Danny Vera opgerichte platenlabel Beeld Getty Images

Van Brian Dunne (32) had tot voor kort vrijwel niemand in Nederland gehoord. Dat hij maandelijks 61.000 luisteraars op Spotify trekt, is zelfs voor Nederlandse begrippen niet indrukwekkend. Toch landde hij donderdag op Schiphol voor een zesdaagse promotietour, inclusief optredens op de radio en in een landelijke talkshow.

Dunnes komst is te danken aan Danny Vera, die sinds een klein half jaar op Radio Veronica een eigen programma heeft op de zondagmorgen: Vera’s Vintage Vibes. “Daar draai ik allerlei ouwe meuk, van Louis Prima en Frank Sinatra tot Elvis Presley en Johnny Cash. Maar het is ook leuk om soms iets nieuws te laten horen wat nog niemand kent. Ik klik daarvoor van alles aan op YouTube en Spotify, zo kwam ik bij Brian Dunne terecht. Ik vond New Tattoo meteen een mooi liedje, draaide het een paar keer en de luisteraars waardeerden het ook. Zo is het balletje gaan rollen.”

Bandruis

Dj en zendermanager Rob Stenders besloot het lied op te nemen in de reguliere programmering en liet Dunne het via een liveverbinding zingen op de zender. Inmiddels heeft New Tattoo ook zijn weg naar onder meer Radio 2 en 3FM gevonden. “Het is een heel mooi, op zichzelf staand liedje waarvan ik denk dat het een hit kan worden,” zegt Vera. “Het is alleen hij met een elektrische gitaar, de klank is heel mooi. Bij de eerste tekstregel zit ik er meteen in. Je hoort er ook de ruis van de tape in, dat maakt het af.”

Die hoorbare ruis vindt zijn oorsprong op een optreden in Michigan, vertelt Dunne. “Daar nam ik het op in 2018. Ik was toen 29 jaar en schreef het lied over het moment waarop je je realiseert dat je het proces van ouder worden niet kunt tegenhouden. Je kunt je afzetten tegen de generatie van je ouders, maar onherroepelijk ga je dezelfde dingen meemaken. Ben je jong en neem je een tattoo, dan staat die voor je jeugd. Tien jaar later is hij er nog steeds, maar ben je zelf weer een fase verder in je leven. Dat is het idee erachter. Hoe bijzonder is het dat zo’n liedje aan de andere kant van de wereld mensen raakt?”

Perfecte gelegenheid

Dunne treedt in de VS al jaren op en maakte diverse albums, maar een hit bleef uit. Hij heeft op dit moment zelfs geen platencontract. “Ik was erg verbaasd toen ik in mijn statistieken in Spotify opeens een piek zag in de omgeving van Amsterdam. Ik kreeg ook opeens berichten op sociale media van mensen, zo hoorde ik dat Danny Vera mijn liedje draaide. Ik wist toen helemaal niet wie hij was.”

Dat is inmiddels anders. Vera zocht contact met Dunne en toen bleek dat hij helemaal geen platencontract had, kwamen twee dingen samen. “Ik had al een paar jaar het plan om samen met mijn uitgever Excelsior Recordings een nieuw, eigen label te beginnen. Dit is een perfecte gelegenheid om daarmee te beginnen,” vertelt Vera, die in de toekomst meer artiesten wil vastleggen.

Vera ziet bij Dunne parallellen met zichzelf. “Johan Derksen gaf mij ooit de kans in zijn voetbalprogramma, ik ben een hit verder en vul nu de Ziggo Dome. Dan is het tijd om hetzelfde te doen voor anderen; ik heb nu een netwerk dat ik hen kan bieden.”

Ziggo dome

Vera’s platenlabel, Pressure Makes Diamonds (PMD Records), brengt binnenkort een compilatie-album uit van de platen die Dunne al gemaakt heeft. “En Brian staat in het voorprogramma van mijn komende optreden in de Ziggo Dome. Wie weet helpt hem dat bekender te worden. Weet je, ik heb Roller Coaster nooit gepromoot. Als iets goed is, komt het vanzelf een keer bovendrijven, ook al is dat na een paar jaar. Hopelijk gaat het bij Brian ook zo.”

Als het allemaal kan vanwege corona, wil Dunne in maart opnieuw naar Nederland komen voor een kleine tour. “Het lijkt wel een Dutch dream, hè? Ik begrijp dat jullie hier allemaal naar het grote Amerika kijken, maar vergis je er niet in hoe snel je daar verzuipt in het aanbod. Ik heb liever de passie van een kleiner publiek dan de onverschilligheid van de massa.”