Zanger Bill Withers op 81-jarige leeftijd overleden

Zanger Bill Withers in 1972. Beeld ANP

Withers werd bekend in de jaren zeventig en maakte nummers als Ain’t No Sunshine en Lovely Day. Hij bracht acht studioalbums uit en won drie Grammy’s. Hij stopte met muziek maken halverwege de jaren tachtig.

De zanger overleed maandag in Los Angeles door hartproblemen. Zijn familie noemt Withers een ‘geliefde, toegewijde echtgenoot en vader’, in hun verklaring aan AP. ‘Hij was iemand die op zichzelf was en die mensen wereldwijd met elkaar probeerde te verbinden met zijn poëzie en muziek. We hopen dat zijn muziek in deze moeilijke tijd troost en vermaak biedt.’

Bill Withers, who wrote and sang a string of soulful songs in the 1970s that have stood the test of time, including “ Lean On Me, ” and “Ain’t No Sunshine,” has died from heart complications. He was 81. https://t.co/5LHt6D1AFB — The Associated Press (@AP) 3 april 2020

Wither’s nummer Lean on Me werd recent geassocieerd met de coronacrisis, nadat het op verschillende plekken op de wereld werd gezongen om de mensen in vitale beroepen te ondersteunen.