Zanger Antoon: ‘Ik wil méér zijn dan iemand die tien keer in een refreintje tantoe lekker roept’

Antoon: 'Alcohol maakt toch een beetje je antennes in de war.' Beeld Kyra Gök

Op het Amsterdamse terras wordt hij ondanks zijn zonnebril herkend door de jonge ober. Antoon is de meest gestreamde zanger op Spotify in Nederland, de artiest die twee avonden in een uitverkochte Ziggo Dome stond met hits als Vluchtstrook en teksten als Ik heb je op m’n radar, focus op je waistline; Move op de bassline, waarom ben je bang?

Onlangs bevond hij zich met zijn vriendin in de Efteling ineens in het middelpunt van een kluwen scholieren die zijn naam scandeerden. “Na twintig minuten zijn we het park uit gerend. Zo dom, dat we dachten dat dit kon. Uiteindelijk zijn we naar een kersenboomgaard in de buurt gereden, waar ik wel even op de foto moest met twee meisjes die daar werkten. Maar daarna zaten we samen in het zonnetje, met onze kersen. Helemaal prima. Maar ik was wel even boos, ik wilde gewoon in een achtbaan.”

Nu is zijn eigen documentaire Antoon – Engel te streamen op Amazon Prime. In anderhalf uur wordt daarin de stormachtige loopbaan van de jonge zanger geschetst. We zien homevideo’s van een kleine Antoon (of ‘Tijn’, Antoon is zijn tweede naam), naar een vijftienjarige puber die een dj-carrière ambieert en stopt met zijn vwo, tot zijn ontdekking door Twan van Steenhoven van hiphopduo The Opposites – afgewisseld met beelden uit zijn Ziggo Domeshows.

Eigenlijk hoort de documentaire bij een fase die alweer voorbij is. Hij noemt het ‘missies’: de film, de Ziggo Dome, de liedjes over drank en meisjes, de shows: dat is geweest. Antoon is alweer met nieuwe dingen bezig. “Ik stond in juni op het main stage bij Concert at Sea. Ik dacht: als ik nog eens de kans krijg om hier te staan, dan wil ik méér zijn dan iemand die tien keer in een refreintje ‘tantoe lekker’ roept. Ik wil het persoonlijker maken, vanuit mezelf schrijven.”

Je teksten groeien met je mee?

“Wat nu in mijn leven gebeurt, is niet meer alleen maar zuipen in de club en meisjes, dus daar ga ik het ook niet over hebben. Dat deed ik rond mijn vijftiende, zestiende. Maar alcohol maakt toch een beetje je antennes in de war. Ik merk dat een studiosessie of een show tien keer moeilijker is als ik heb gedronken. En ik ben gewoon best wel snel overprikkeld tegenwoordig, door mijn leven. Naast mijn werk ben ik heel saai geworden.”

Je bent 21, niet bepaald stokoud...

“Ik vind het soms ook wel stom hoor, als ik hoor dat vrienden naar feesten gaan. Het is de keerzijde van mijn carrière. Ik wil de beste zijn, de beste worden. En dat kan ik nu niet verpesten door te feesten.”

Als je iets doet, moet je het goed doen: die mantra hamerde zijn vader en manager Justus Verkerk hem in. “Ik was twaalf, dertien, toen ik wist: ik word een grote artiest. Mijn vader geloofde er ook in. Als iemand me zei dat het me niet ging lukken, antwoordde hij: zij zien het nog niet.”

In 2020 brak Antoon door met Hyperventilatie. Niet lang daarna overleed zijn moeder Heleen aan darmkanker. In de documentaire zien we haar in betere tijden: dansend met een kleine Tijn op haar arm, aan tafel met kerst, op vakantie voor de caravan. En we zien een zeventienjarige Tijn die, naar woorden zoekend, vertelt dat het niet goed gaat met zijn moeder. Met de documentaire wilde hij ook deze kant van zijn leven laten zien. “Zo kan ik ook mijn verhaal doen over mijn moeder, want dat is iets wat me de hele tijd achtervolgt. Ik ben blij dat jij er nog niet naar hebt gevraagd.”

Ik zeg het maar eerlijk: het staat ook op mijn lijstje.

“Het is goed hoor, het hoort ook bij de film. Maar ik merkte soms bij interviews van vijf minuten dat ze het nog wisten te vragen: je moeder is overleden, hoe voelt dat nou? Daar is die documentaire ook voor: daar kan ik het op een rustige, respectvolle manier vertellen. En als me er op de radio toch weer naar wordt gevraagd, zeg ik: je moet gewoon die docu kijken.”

Daarin zeg je dat je succes misschien zo snel is gekomen door de dood van je moeder.

“Toen ze overleed, kwam er een soort gat van me alleen voelen. Dat vulde ik met muziek maken, daardoor kwam alles in een stroomversnelling. Het was een goede afleiding, net als veel optreden en zuipen met vrienden – en dan vooral niet over mijn moeder praten. Dat werkt natuurlijk niet. Op een gegeven moment kreeg ik een ontsteking in mijn psoasspier. ‘De spier van je ziel’ noemen ze het, omdat je ’m onbewust aanspant bij stress.”

Wat gebeurde er toen?

“Ik heb drie dagen in bed gelegen, niet gegeten, niet gedronken. En toen ging ik naar een psycholoog. Ik moest gewoon leren praten over mijn moeder, en mijn eigen gevoel leren kennen: wat moet ik doen als ik dit voel, wat heb ik nodig om het te begrijpen? Maar het ook toelaten als ik me kut voel. Eigenlijk heeft het me sterker gemaakt als mens, en misschien ook succesvoller als artiest. Maar liever was ik nu een eenentwintigjarige zonder carrière die in de stad rondhangt en in het weekend bij zijn moeder langsgaat, of haar kan bellen.”