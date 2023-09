Zangduo Inkt trekt in een busje door Europa op zoek naar inspiratie: ‘Je kan ook heimwee hebben naar je eigen stad vanuit je eigen huis’

Nog niet zo lang geleden waren zangduo en koppel Frederike Palmen en Ward Reijmerink, professioneel bekend als Inkt, honkvaste huismussen die nooit eerder ver of lang hadden gereisd. Nu toeren ze al maanden met een camper en hun tweejarige dochter door Europa op zoek naar inspiratie voor hun volgende album.

Het was in de coronatijd dat Frederike Palmen zwanger werd. Zij en haar vriend Ward Reijmerink belandden in hun eigen bubbel. Toen ze daar twee jaar later weer uit kwamen, misten ze het contact met de buurt. Ze besloten onder de noemer dna van Oost buurtbewoners te interviewen over hoe het nu met hen ging, wat resulteerde in een volwaardige ep.

“Het maakt niet uit dat je elkaar niet kent en dat je hele andere levens leidt, uiteindelijk zijn de emoties die we voelen en wat we willen allemaal hetzelfde. Het was zo mooi om het gesprek aan te gaan en onszelf te spiegelen aan hun verhalen,” vertelt Palmen.

Het beviel het stel zo goed en de drang om eropuit te gaan was zo sterk, dat ze hetzelfde nog eens in het groot wilden doen. Het idee om door Europa te trekken, mensen te ontmoeten en daar nummers over te schrijven was geboren: niet het dna van Oost, maar het dna van Europa.

Heimwee

Toch kregen ze heimwee naar Oost. Samen met de Zweedse zanger Ruben Gjerstad schreven ze een tweetalig nummer over de complexiteit van het fenomeen ‘heimwee’, wat de eerste single van hun reis werd. Mede geïnspireerd op hun lockdownervaring zingen ze over hoe je kan verlangen naar je eigen stad als je ver van huis bent, maar ook hoe je heimwee kan hebben naar je eigen stad vanuit je eigen huis.

Palmen en Reijmerink zijn nu druk bezig met het verzamelen en vastleggen van inspirerende ervaringen voor het uiteindelijke album. De ervaring die Palmen het meeste is bijgebleven is haar kennismaking met ‘yoiken’ in Lapland, een traditionele manier van zingen in de Sámicultuur, die in Noord-Europa wordt gebruikt om iets of iemand toe te zingen.

Liefdesverdriet

Onlangs kwam hun nieuwste single Obvious uit. Dit nummer is niet tot stand gekomen door een ontmoeting in het buitenland, maar door het liefdesverdriet van een goede vriendin in Nederland. Niet in staat om haar op afstand goed te kunnen troosten, schreven ze een nummer voor haar. “Een echte heartbreaksong,” noemt Palmen het. “Er zit ergens iets ironisch in: terwijl je zoekt naar inspiratie in vreemde landen, grijpt het je naar de keel op 2000 kilometer afstand.”