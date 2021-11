Yvonne Keuls schreef een boek over het meisje Gemmetje, dat ze lang geleden in de jeugdzorg ontmoette: ‘Ik heb zoveel van dat kind gehouden’

Yvonne Keuls dacht dat ze haar laatste boek al geschreven had. Maar nu is er Gemmetje Victoria, over het leven van een jonge vrouw die gemangeld werd in de jeugdzorg.

“Dit meisje,” zegt Yvonne Keuls. “als ze een goede opleiding had gehad, was ze vast dichter geworden. Die versjes die ze me gaf, met haar naam eronder, die bleken van Toon Hermans te zijn. Maar ze eigende ze zich toe, ze had dat ritme van de taal.”

‘Dit meisje’ is Gemmetje Victoria. Bij hun eerste ontmoeting in 1974 gooide ze Keuls een paar schoenen naar het hoofd. Zeventien kindertehuizen had ze van binnen gezien, acht pleeggezinnen waren op niets uitgelopen, ze was vrijwel overal misbruikt en kwam in de gesloten inrichting voor gedragsgestoorde meisjes Zetten in de klauwen van de beruchte psychiater Theo Finkensieper.

Onbehandelbaar, was het stempel op de berg dossiers. Een wilde kat, zag Keuls. En zoals ze schrijft in haar nieuwe boek Gemmetje Victoria: ‘Van dit kind ga ik houden. En zij van mij. Als we elkaar tenminste niet vermoorden.’

Keuls was in 1973 met een aantal gelijkgestemden, uit totale frustratie over de jeugdzorg in Nederland, in Scheveningen een opvanghuis voor jongeren begonnen in de Scheveningse duinen. Tweehonderdzestig kinderen vingen ze op in het jaar dat het lukte het huis overeind te houden, Gemmetje was een van hen.

Keuls was de jeugdzorg ingegaan om iets te veranderen, maar begreep toen dat ze dat nooit met haar eigen blote handen zou kunnen. Rond die tijd las ze een interview met de Russische Nobelprijswinnaar Aleksandr Solzjenitsyn, die erop wees dat het de taak van de schrijver is om de wereld te verbeteren, door te signaleren en zuiver te informeren.

Dat resulteerde onder meer in het beroemde, verfilmde toneelstuk Jan Rap en z’n maat uit 1977, waarin Gemmetje ook voorkomt. Maar Gemmetje wilde een eigen boek. Eigenlijk wilde ze zelf schrijver worden ‘om te vertellen hoe ze haar gemold hadden’.

Gemmetje wist ook stellig dat Keuls over haar zou gaan schrijven. Liever nu dan later, want beroemd wilde ze worden en rijk en dat er dan een film over haar werd gemaakt. En anders: ‘Op een dag ga je beginnen. Dan ben ik allang dood misschien. Ik zie het aan je, aan hoe je naar me kijkt en luistert (...) je bewaart me in je hoofd.’

Liefde werd het; van ‘die lange lijs met die lange benen’ werd Keuls ‘poepie’, ‘droedel’ en ‘lekker zeikwijf’. Ze werd de getuige à décharge in de rechtszaken waarin Gemmetje betrokken raakte. En zij was de enige die volgens Gemmetjes laatste wensen bij haar begrafenis in de volgauto mocht plaatsnemen.

‘Ik wil één volgwagen. En daar moet Yvon in,’ schreef ze op een briefje. ‘En mijn nieuwe familie, die mij heeft weggegeven, hoeft niet te komen. Dit is wat ik wens.’ Ik hield het niet droog toen ik het las. Hoe was het voor u om dit allemaal weer op te rakelen?

“Ik heb gehuild bij het briefje, bij het schrijven van het boek ook. Ze had er haar hele leven naar verlangd haar moeder te vinden, en toen werd ze opgespoord door haar echte familie een jaar nadat haar moeder was gestorven. Ze had niet geleerd om lief te hebben en werd overrompeld door die familie die elkaar altijd had gehad, die ooms en tantes die hun hele leven over het door de nonnen weggegeven kind hadden gepraat en hoe ze haar inhaalden.”

“Zij had zich alleen maar op die moeder gericht. De kleine kannibaal, daar heb ik ook bij gehuild. Dat zong ze altijd, steeds hoger, bij wijze van kinderliedje: ‘De kleine kannibaal heeft zonder het te weten haar eigen moeder opgegeten.’ Ik denk dat ze het zelf heeft bedacht. Ik hoor het haar nog zingen.”

Waarom hebt u zo lang gewacht tot u dit boek ging schrijven? Terwijl Gemmetje wíst dat u het zou doen?

“Ze gaf me ál haar informatie. Als ze me belde: ‘Yvon, pak een taxi, kom hier naartoe!’ dan wist ik dat het belangrijk was en deed ik dat. ‘Voor je boek!’ zei ze dan en later, ‘Voor ons boek!’ Maar ik was er ook bang voor. Ik heb ontzettend van dat kind gehouden. Ze was de gezondste mens die ik ooit heb gekend, maar ze is toch in drie psychiatrische inrichtingen gestopt.”

“Ik was ook bang dat er veel boven zou komen dat ik heb weggestopt. Ik verwijt mezelf dat ik niet meer voor haar heb kunnen doen. Ik was een ongeduldige vrouw. En ik wist dat ze in ons opvanghuis wilde werken, ze wierp zichzelf al op als assistent en nam de telefoon op.” Vet Haags accent: ‘Met Gem, medewerkster van het opvanghuis.’ De anderen waren erop tegen. Ik had haar die kans moeten geven, meer moeten opspelen.”

“Daarin heb ik gefaald en in andere dingen. Ze had ook een grotere rol willen spelen in mijn gezin en daarvan heb ik me laten weerhouden omdat dat niet hoorde. Ik dacht: als ik hier induik komt er zoveel uit, dat is zo confronterend voor mezelf.”

“En ik had zoveel materiaal. De jeugdzorg was veertig jaar geleden niet anders dan nu. De karrenvrachten aan hulpverleners die zich met Gemmetje hebben beziggehouden, de stapels rapporten... het is het failliet van de jeugdzorg. Ik moest dat kind beschermen tegen de instanties in plaats van dat zij háár beschermden.”

“En als je iets kunt vermijden, dan doe je dat. Jij hebt het druk, ik heb het ook druk. Ik heb tot hoge leeftijd op het toneel gestaan. Lezingen, voorstellingen, ik dacht dat mijn boek over mijn vriendschap met Hella Haasse (Zoals ik jou ken, ken jij mij uit 2018, red.) een goede afsluiting was van mijn schrijverschap. Maar het groeide bij me. En toen kwam corona.”

En daar zat het bezige bijtje dan, lacht Keuls, alle uitnodigingen voor optredens in haar agenda doorgestreept en de paniek op de loer. Tot ze bedacht: nou zou ik al die dingen over Gemmetje kunnen ophalen. De dozen vol die er waren. Ze begon mathematisch, maakte stapeltje na stapeltje.

“En zo bouwde ik haar leven weer op. Er kwam zoveel terug, veel meer dan ik heb gebruikt. Dat heb ik van jullie Simon Carmiggelt geleerd, die zei: ‘Ellende moet je doseren.’ En van acteur Paul Steenbergen voor wie ik toneelteksten schreef. ‘Niet langer dan twee uur, want dan worden ze onrustig en moeten ze piesen.’

U schetst een prachtig tijdsbeeld van de Haagse Schilderswijk en de sterke vrouwen die daar werkten. Gemmetje was een van hen, met een ongelooflijk gevoel voor humor bovendien – laten we dat even onderstrepen, anders denken de lezers dat er alleen maar te huilen valt.

“Haar stem zit altijd in mijn hoofd, ze is nooit dood geweest voor mij. Ze was zo’n indrukwekkend mensje met zoveel eigen initiatieven. Die veerkracht! Zo iemand als zij had advocaat kunnen worden, ook. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Dat heeft ermee te maken dat ik mezelf toesprak: je bent bijna negentig, denk je dat je honderdtien wordt? Schrijf het op! Geef het prijs!”

En geeft het u nu rust, dat Gemmetje haar boek heeft?

“Ja, dat is zo. Ze heeft me op de een of andere manier verantwoordelijk gesteld. Terwijl ik niet verantwoordelijk was, de hele wereld was verantwoordelijk. Maar ik was deel van die wereld. Ze koos mij, omdat ik bereikbaar was. Ze is nog zo bij me, in mijn leefwereld. Een paar jaar geleden dacht ik: als ik een boek schrijf en haar neerzet, gaat dat een eigen leven leiden. Ze wordt nu ook van de andere mensen. Dat is fijn, dat is raar, dat is onbegrijpelijk en toch wil ik het. Want Gemmetje is iemand om te delen.”

Gemmetje Victoria Yvonne Keuls

Ambo Anthos

€21,99, 272 blz.