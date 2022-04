Yvonne Coldeweijer moet uitspraken over Samantha Steenwijk rectificeren

Yvonne Coldeweijer Beeld ANP

De rechtbank van Amsterdam deed vandaag uitspraak in het kort geding dat Samantha Steenwijk heeft aangespannen tegen Yvonne Coldeweijer. De zangeres stapte naar de rechter omdat ze een rectificatie en een schadevergoeding van 5000 euro wil naar aanleiding van een video op Coldeweijers juicekanaal Life of Yvonne. In die video, die al offline is gehaald, beweert de roddelvlogger dat Steenwijk illegale dieetpillen gebruikt om af te vallen.

In de rechtszaal noemde de zangeres die uitspraken twee weken geleden ‘een keiharde leugen’. Ook zei Steenwijk dat ze door de video ‘een inspiratiebron’ voor afslankpillen is geworden. “Maar als er straks iemand met een hersenbloeding op de intensive care ligt, is dat niet mijn verantwoordelijkheid, maar die van Coldeweijer. Ik heb die pillen nooit gebruikt.”

Coldeweijer zei na afloop van de zaak dat ze die reactie vreemd vond. “Ik vond het bizar dat ze zei dat als er iemand op de ic belandt, dat dan door mij komt. Dat vind ik nogal heftig om de boel zo te verdraaien.” Ook stelde ze weinig waarde te hechten aan de uitspraak van de rechter. “De eis is dat ik een rectificatie plaats zoals zij hem willen zien. Iedereen weet nu dat als ik dat doe, dat ik het toch niet meen.”