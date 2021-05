YouTuber Kalvijn: ‘Ik zal nooit een echte stadsjongen worden. Dat boerse blijft in me zitten’

Kelvin Boerma: 'Op een gegeven moment sta je natuurlijk gewoon een beetje voor lul als je doorgaat met dat overdreven enthousiaste gedrag.' Beeld Harmen de Jong

Meedhuizen

“Fiets vanuit dat dorp in Noord-Groningen een kwartiertje de weilanden in en je komt bij de boerderij waar ik woonde met mijn ouders, twee oudere broers en 120 koeien. Fantastisch vond ik het als kind, zo’n groot erf om op te spelen. Ultieme vrijheid.”

“Onze tuin was zo groot dat het maaien van het gras echt megaveel werk was. Dat was altijd een klusje voor mijn broers en mij. Nou, daar was na een tijdje de lol wel af, hoor. En we moesten meehelpen op de boerderij natuurlijk. Koeien melken, het zaagsel van hun ligboxen vervangen, kalfjes voeren en poep scheppen. Eigenlijk wat een boerenknecht normaal gesproken doet. Ik vond het altijd superleuk, totdat ik ging puberen en andere interesses kreeg. Toch kom ik er nog heel graag. Heerlijk die rust.”

Kalvijn

“Ik bedacht die naam ooit voor m’n sociale media, gewoon omdat Kelvin in alle vormen al bezet was. Het idee kreeg ik toen we op de middelbare school les kregen over Luther en Calvijn.”

“Ik was zoekende in het begin. Naar mezelf, want ik zat nog in de puberteit. Maar ook naar het antwoord op de vraag: ‘Wat zou het publiek willen zien?’ Zo van: ‘Welk dansje moet ik doen? Dan doe ik het wel, hoor.’ Kalvijn gedroeg zich toen vaak echt als een overdreven entertainer voor de camera.”

“Maar op een gegeven moment sta je natuurlijk gewoon een beetje voor lul als je doorgaat met dat overdreven enthousiaste gedrag. Natuurlijk wil ik graag positiviteit uitdragen, maar mijn nuchterheid wil ik ook laten zien. Op een gegeven moment wil ik in een video ook weleens wat serieus vertellen. En dat lukt niet als je altijd een clownsneus op hebt. Gelukkig komen sinds een aantal jaar Kelvin en Kalvijn steeds dichter bij elkaar. Ik heb die overgang geleidelijk kunnen maken en zie dat het publiek Kalvijn op deze, echtere manier ook hartstikke leuk vindt.”

Nina

“Mijn vriendin. Ze maakt sinds drie jaar ook YouTubevideo’s, richt zich meer op de culinaire wereld en heeft ook al een eigen kookboek uitgebracht. Hartstikke fijn dat we elkaar nu ook op het werkvlak heel goed snappen.”

“Nina en ik kennen elkaar van de middelbare school in Delfzijl, zaten allebei bij het clubje dat de schoolfeesten organiseerde. Als we ’s middags de cola klaarzetten konden we een beetje met elkaar aanpappen. En nu zijn we al bijna tien jaar bij elkaar. Dat is wel bijzonder, denk ik. Ik ken eigenlijk geen leeftijdsgenoten met zo’n lange relatie.”

“Hoe ons dat lukt? We hebben elkaar altijd redelijk vrij gelaten. Ik woonde vanaf mijn 17de al op mezelf in Amsterdam, Nina bleef nog vier jaar in Groningen en ging daarna nog een half jaar naar Aruba.”

“Zo’n langeafstandsrelatie was echt niet altijd makkelijk, maar we hebben onze relatie wel altijd heel serieus genomen. Toch is het heus niet altijd rozengeur en maneschijn geweest, hè. Daarover proberen we de schijn niet op te houden. Het is een keertje uit geweest, dat weten onze abonnees. We krijgen nu zo vaak berichten van leeftijdsgenoten. Hebben ze relatieproblemen en vragen ze ons om advies. Terwijl: we zijn helemaal geen liefdesdeskundigen, we hebben alleen al teringlang iets samen.”

Jamai

“Toevallig heb ik afgelopen weekend de videoband nog teruggekeken van de playbackshow in het dorp. Ik zal een jaar of zeven zijn geweest. In mijn hoofd was Jamai nadoen in die kroeg in Meedhuizen het allerziekste evenement van het jaar. Mijn broer deed ook mee, als onderdeel van boyband Blue.”

“Jamai had toen net Idols gewonnen, dus ik wilde in mijn eentje. Brilletje op, sjaaltje om en danspasjes ingestudeerd. Je ziet dat ik het extreem spannend vond, maar ik deed het wel. En dat is nu eigenlijk nog zo. Ik doe alsof ik niet nerveus ben voor bijvoorbeeld een tv-show, maar ben bijna ziek van de zenuwen.”

“Nee, ik won niet die avond. Werd tweede achter een jongen en een meisje die Aqua nadeden met Barbie Girl. De jongen speelde Barbie en het meisje Ken. Tja, dan ben je als concurrent kansloos natuurlijk.”

Ontslag

“Toen ik naar Amsterdam verhuisde, begon ik met een vriend een productiebedrijfje. Een jongensdroom met torenhoge ambities. Als we een beetje geld verdienden, gaven we dat meteen uit aan coole dingen voor ons bedrijf. Hadden we ineens een pand in Noord op onze naam. Met bureaus, computers en volledig ingerichte meetingroom.”

“Toen vrienden van ons ook naar Amsterdam kwamen, riep ik: kom bij ons werken, joh! Het was niet dat ze slecht werk leverden, maar we waren daar met z’n allen bedrijfje aan het spelen zonder veel idee van goede bedrijfsvoering. Onvermijdelijk gaat het geld er op een gegeven moment sneller uit dan het binnenkomt. En ja, toen moesten we tegen die vrienden zeggen dat hun baan weer ophield. Niet leuk natuurlijk, ook al begreep iedereen waarom.”

Rode paprika

“Is mijn handelsmerk geworden. Ik zocht naar een gimmick, iets waarbij mensen meteen aan mij zouden denken. Maar kon niets verzinnen totdat ik op een avond stond te koken. Ik had zo’n rode paprika in mijn hand en dacht: het is zo onlogisch dat het weer logisch is. En ergens past het ook wel bij me: zo’n Nederlandse groente bij een jongen van de boerderij. Inmiddels hoor ik op straat bijna vaker ‘paprika’ naar me roepen dan mijn naam. En sommige ouders zijn me dankbaar: hun kinderen zeuren ineens om paprika’s in plaats van om snoep.”

Sluikreclame

“Is sinds vorig jaar verboden in Nederlandse YouTubevideo’s. Terecht, want stiekem reclame maken is nergens voor nodig. Op social media heb je zo’n persoonlijke band met je publiek dat eerlijk zijn altijd het beste is. De regels zijn nu voor iedereen duidelijk en gelijk: in de eerste drie seconden van je video laat je in duidelijke letters zien met wie je samenwerkt. Prima. Ik vind het juist leuk te vertellen dat ik video’s voor bijvoorbeeld Hema of Rabobank maak. Je moet alleen zorgen dat de balans op je kanaal goed is en dat de merken bij je passen. Voor de Rabobank maakte ik bijvoorbeeld een serie over het boerenleven.”

1,27 miljoen

“Mijn aantal volgers op YouTube. Wie ze zijn? Ik spreek best wel een breed publiek aan met mijn content. Een bewuste keuze daarom om veel verschillende onderwerpen te kiezen voor mijn video’s. Ga ik bijvoorbeeld een dag met een vijfjarige op stap. Dat vindt m’n moeder leuk, jij kunt het grappig vinden en kinderen moeten er ook om lachen.”

“De diehardfans, die altijd als eerste kijken en vaak reageren, zijn jongeren vanaf een jaar of dertien, veertien. Ik richt me niet op kinderen, maar op jongeren tussen de zestien en de 24. Ook bewust. Ik wil mezelf blijven, mezelf niet censureren. Ik heb het gewoon over seks, gebruik soms grove taal, daar moeten mijn kijkers niet van schrikken.”

Turven

“Dat heb ik lang gedaan met tatoeages op mijn arm, ja. Voor elke 100.000 abonnees op YouTube weer een streepje erbij, allemaal gezet door mijn vrienden. Waardevol vond ik, maar ik ben toch gestopt bij 1 miljoen. Een soort heilig getal voor mij. Meer dan tien streepjes vond ik lelijk worden. En misschien loopt het ook nog eens terug, dan heb ik wat marge.”

De Kalvijn Show

“Seizoen 1 zit er net op en ik vond het een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan. En tegelijk een van de moeilijkste. Ik was producent, eindredacteur en presentator tegelijk. Heel intens. Ik had een talkshow als deze uiteraard ook op YouTube in plaats van bij de Publieke Omroep kunnen maken. Maar televisie is voor mij toch interessant. Ik heb in die drie maanden extreem veel geleerd en wilde ook bewijzen dat de nieuwe en de oude mediawereld best vrienden met elkaar kunnen zijn.”

“Ik ben trots op hoe het is gegaan. Niet alle afleveringen waren even goed, hoor. Als de gast niet helemaal gaf wat ik dacht dat hij zou brengen, vond ik het best lastig daar op te reageren. Met Katja Schuurman wilde ik bijvoorbeeld praten over haar imago als party animal. Maar ze had haar dochter mee naar de studio genomen en had daar helemaal niet zo’n zin in. Cruciale fout van ons, want er kwamen nu allemaal net-niet-goede-verhalen uit. En dan wordt het lastig de eindstreep te halen, zo bleek.”

“Deze maand gaan we met de omroep overleggen of iedereen een tweede seizoen wil maken.”

Nu al miljonair

“Nooit gedacht dat dat zo’n hit zou worden. In het liedje leg ik een kind uit dat je met een miljoen views op YouTube nog geen miljoen euro op de bank hebt. Sindsdien heb ik vaker nummers gemaakt. Doe ik niet om de muziek zelf, maar om een verhaaltje te kunnen vertellen. Over mijn deelname aan Expeditie Robinson bijvoorbeeld.”

“Of ik inmiddels wel miljonair ben? Tja, hoe meet je dat? Het staat niet op mijn rekening in elk geval. Ik geef sowieso weinig geld uit. Sommige YouTubers kopen een rode Lamborghini zodra ze kunnen. Moeten ze lekker doen, maar ik voel me daar niet tot aangetrokken en investeer mijn geld liever in nieuwe video’s.”

Amsterdam

“Ik ben in 2014 verhuisd, ik was zeventien. Direct na mijn vwo. Met die maat van me huurden we een appartementje op het Rapenburg. 1400 euro per maand en dus was ons enige doel om elke maand 1400 euro te verdienen plus een paar tientjes om van te eten. Inmiddels wonen Nina en ik aan de rand van de stad. Als ik ga hardlopen, heb ik al snel weilanden om me heen. Fijn, want een echte stadsjongen zal ik nooit worden. Dat boerse blijft in me zitten.”

Danny Ghosen

“Ik zie hem vaak voorbijkomen in de trendinglijst van YouTube. Dan denk ik: hé, daar hoor ik eigenlijk ook te staan! Dus dat doet hij fantastisch. Knap dat hij vanuit de traditionele omroep, de VPRO, toch ook online zijn stempel kan drukken met zijn programma’s.”