Youp van ’t Hek plant pensioen: ‘Laatste show in Carré’

Youp van 't Hek. Beeld ANP

Met deze voorstelling gaat hij op tournee langs alle zalen en zaaltjes in Nederland en Vlaanderen waar hij de afgelopen vijf decennia heeft opgetreden, om afscheid te nemen als cabaretier.

Dat vertelt Van ’t Hek in de talkshow Operatie Interview. Cultureel centrum De Balie, waar het gesprek plaatsvond, zette het interview dinsdag online. “Ik overweeg dan op mijn zeventigste verjaardag, op 28 februari 2024, in Theater Carré te staan,” stelt de komiek in het gesprek. “Dan zing ik nog één keer Niemand weet hoe laat het is. En dat ik dan weet hoe laat het is en denk: dit was het.”



Als dit plan doorgaat, heeft Van ’t Hek ruim een halve eeuw op het podium gestaan. De cabaretier trad tussen 1973 en 1983 op met het gezelschap Cabaret Nar, samen met zijn huidige vrouw Debby Petter. Daarna volgde een succesvolle solocarrière. Van ’t Hek maakte inmiddels 27 voorstellingen, waaronder negen oudejaarsconferences.

Laatste Oudejaarsconference

Komend najaar maakt de komiek zijn tiende Oudejaarsconference, daarvan had hij al eerder gezegd dat het zijn laatste zou zijn. “Dat is een goed besluit, qua gevoel,” aldus Van ’t Hek in het interview. “Dan heb ik er tien gedaan. Ik heb liever dat mensen over een paar jaar tegen mij zeggen bij de groenteman ‘wanneer kom je weer op tv’, dan dat ze denken: hè he."



De cabaretier speelt zijn huidige voorstelling Met de kennis van nu nog tot eind februari.