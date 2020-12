Youp van ’t Hek: oudejaarsconference gaat door

Youp van 't Hek. Beeld ANP Kippa

Ook zong hij voor het oog van 1,5 miljoen kijkers een nieuwe versie van Flappie: Wappie.

Van ’t Hek nam de presentatie van de zaterdagavondshow heel even over van collega-cabaretier Jeroen Woe en maakte duidelijk dat hij toch op gaat treden. Waar en hoe werd nog niet duidelijk. De theaters zijn dicht vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. De voorstelling mag wel vanuit een televisiestudio worden uitgezonden, maar ook daarbij mag geen publiek aanwezig zijn.

Bij Even tot hier zong Van ’t Hek nog een actuele variant van zijn kersthit Flappie, getiteld Wappie, tot grote hilariteit van het publiek, dat via videoverbindingen toch een beetje in de studio aanwezig is. In de nieuwe versie bezong hij de demonstranten afgelopen maandag bij de toespraak van Rutte vanuit het torentje.

Oplossingen

Eerder gaf Guido Weijers al aan dat zijn oudejaarsshow ook gewoon te zien is, bij RTL 4. Ook die cabaretier en zender zoeken nog naar de wijze waarop ze de voorstelling willen uitzenden. De managers van Van ’t Hek en Weijers hebben de afgelopen weken ook al samen naar oplossingen gezocht voor de oudejaarsconferences van ‘hun’ cabaretiers.