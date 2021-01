You'll never walk alone-zanger Gerry Marsden (78) overleden

Beeld Liverpool FC via Getty Images

Marsden overleed zondag aan de gevolgen van een ontsteking van het hart. De zanger en televisiepersoonlijkheid uit Liverpool scoorde ook hits met How do you do it? en I like it (beide uit 1963). Zijn versie van You’ll never walk alone is het inofficiële clublied van Liverpool F.C. geworden en wordt geregeld in voetbalstadions over de hele wereld gezongen, waaronder bij Feyenoord.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.



Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV — Liverpool FC (@LFC) 3 januari 2021

Marsden was van 1959 tot 1966 actief met zijn band, die drie andere leden kende. Daarna was Marsden tot 2018 nog actief als solo-artiest, nadat hij in 2003 en 2016 al werd geopereerd aan zijn hart. Het You’ll Never Walk Alone is een lied geschreven door Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II voor de musical Carousel uit 1945. Het nummer is meermaals opgenomen door verschillende artiesten, waarvan de versie van Gerry & The Pacemakers veruit de bekendste is. Deze versie is beïnvloed door de versie van Gene Vincent. Deze versie bleef vier weken lang op nummer 1 in de Britse hitlijst. Het werd direct een volkslied voor de fans van Liverpool en het nummer wordt sindsdien bij elke wedstrijd massaal gezongen voor de wedstrijd en aan het einde van ieder duel. Tegenwoordig zijn de woorden ‘You’ll Never Walk Alone’ opgenomen in het clublogo.

Het nummer stond in maart 2020 nog centraal bij een grote radio-actie. Op 20 maart draaiden meer dan 180 radiostations in ruim dertig landen in Europa tegelijkertijd het nummer. De actie was een initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn en was bedoeld om alle medewerkers in vitale beroepen een hart onder de riem te steken. Onlangs werd de gelijktijdige uitzending van het nummer verkozen tot het radiomoment van het jaar.

Radiopresentator Peter Price, een stadsgenoot van Marsden, maakte het nieuws van de dood van zijn goede vriend zondag bekend via sociale media. ‘Met bloedend hart moet ik jullie na overleg met de familie vertellen dat de legendarische Gerry Marsden na een kort ziekbed vanwege een ontsteking aan het hart helaas is overleden’, schreef Price. ‘Alle liefde in de wereld aan Pauline en zijn familie. You’ll never walk alone.’

Marsden laat een echtgenote en twee dochters achter.

Beeld Getty Images