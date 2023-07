Yoga, auraspray, een traumalied: klassiek sopraan Nienke Nasserian maakte een zelfhulpopera

Het auraspraylied, het traumalied, het dagboeklied: een greep uit de liedjes geschreven door Nienke Nasserian (30) voor haar muziektheatervoorstelling RISE, een zelfhulpopera. ‘Ik vind het ontzettend grappig dat ik een auraspray heb, maar toch helpt het me ook echt.’

Wonderfeel, een festival voor klassieke muziek met de sfeer van een popfestival, reikt elk jaar de Keep an Eye Productieprijs uit in samenwerking met de Keep an Eye Foundation. Dit jaar werd de prijs unaniem toegekend aan Nienke Nasserian (30), klassiek sopraan en muziektheatermaker; Masai, Mzungu en Mtoto zet ze op het festival nu het nieuwe werk Rise, een zelfhulpopera, op het podium.

Het idee voor de voorstelling is uit Nasserians eigen leven geplukt. “Ik lees veel zelfhulpboeken en merk dat ik vrienden soms uit enthousiasme ongevraagd advies wil geven over de kennis die ik heb opgedaan. Ik dacht: misschien zitten mensen daar niet op te wachten, maar als ze naar m’n voorstelling komen kijken dan krijgen ze het alsnog een beetje mee,” grapt ze.

De persoonlijke insteek is kenmerkend voor Nasserians werk. In haar eerdere drie voorstellingen vertelde ze over de relatie met haar familie in Nederland en Tanzania. “Ik vind dat een fijne ingang voor het maken van een voorstelling. Eigenlijk heb ik vooral kennis over mezelf. Dus als ik over mezelf vertel dan is dat in elk geval mijn waarheid en zijn het mijn vragen die aan de orde komen. Ik hoop wel dat het universeel genoeg is en dat mensen zich erin kunnen vinden.”

Zelfspot en zelfreflectie

Rise snijdt verschillende onderwerpen aan via liedjes en gesproken teksten. De liedjes zijn rechttoe rechtaan getiteld: het auraspraylied, het traumalied, het dagboeklied, het treurlied. Alles bevat een gezonde dosis zelfspot en -reflectie. Nasserian lacht hardop als ze vertelt over de auraspray die ze bezit. “Ik vind het ontzettend grappig dat ik dat heb, maar toch pas ik alles toe waarover ik vertel. Ik schrijf elke dag in een dagboekje, ik gebruik auraspray, ik yoga. En alles wat ik predik, helpt me ook echt.”

Het is niet Nasserians insteek om een moralistische voorstelling neer te zetten, maar er zit wel degelijk ook kritiek in het stuk verweven. “Het gaat over het individualisme van onze maatschappij, zoals het lezen van zelfhulpboeken, versus de saamhorigheid die we misschien missen. We kunnen dingen samen beleven, je hoeft niet alles alleen te doen.”

Haar eigen positie in deze tweestrijd ontgaat haar niet. “Als ik ergens over zeur denk ik ook meteen, welk recht heb ik om over iets te mogen zeuren?” zegt Nasserian. “Die relativerende mindset heeft denk ik met mijn afkomst te maken. Binnen mijn familie is juist die collectieve kracht belangrijk.”

Deze dualiteit, tussen enerzijds het collectieve aspect van haar Tanzaniaanse roots en de anderzijds meer individualistische Nederlandse kant, onderzoekt ze nader in deze voorstelling. Bijbehorende nuances, bevragingen en tegenstellingen zijn in de gehele tekst voelbaar. Een fragment uit de tekst: “I am a privileged girl. I am a spoiled woman, lezend in mijn zelfhulpboeken. Lezend in mijn zelfhulpboeken? Doe ze dicht en stapel ze. Uit de boeken. In de ogen. Ik wil ogen.”

Nasserian hoopt dat haar open zelfreflectie het publiek aanmoedigt om ook bij zichzelf ten rade te gaan. “Sowieso hoop ik dat er een wisselwerking met het publiek ontstaat. Zo doe ik ook nervous system regulation exercises, en eigenlijk wil ik die samen met het publiek doen. Of ze daadwerkelijk mee gaan doen blijft spannend.”

Vuur, water, aarde, lucht

De muziek in het stuk bestaat uit percussie – inclusief klankschalen – bespeeld door Demos Horn, een soundscape gemaakt door Evelien van den Broek, en zowel zang als gesproken tekst, uitgevoerd door Nasserian zelf. De teksten zijn van Nasserians hand, de compositie is ontstaan uit een samenwerking tussen de drie. “De soundscape neemt je mee door vier elementen: vuur, water, aarde en lucht. Daar zijn bepaalde klanken aan verbonden die je dan terughoort, zoals O-, A- of Uh, en ook natuurgeluiden. Dat zijn de muzikale ankerpunten. Tussen de soundscapes door hoor je de verhalende teksten en liedjes.” Nasserian maakt ook gebruik van een looping station, waarop zij live haar eigen stem opneemt en ter plekke weer afspeelt om er vervolgens overheen te zingen of spreken.

De teksten zijn allemaal in het Nederlands geschreven, wat wennen is voor de klassiek opgeleide sopraan. De talen waar ze normaliter mee te maken heeft binnen het operarepertoire zijn Frans, Duits of Italiaans. “De uitspraak is anders,” legt ze uit. “Wat dat betreft voel ik me zekerder qua zangtechniek in het klassieke repertoire, simpelweg omdat ik dat meer gewend ben. Ik weet dan meteen hoe ik m’n stem moet gebruiken. De liedjes die ik zelf schrijf zijn ook minder bombastisch, dus ik moet onderzoeken hoe ik het goed gezongen krijg.”

Zelf in de hoofdrol

Naast haar werk als maker is Nasserian nog altijd actief binnen de klassieke opera en hoopt dit te kunnen blijven combineren. “Het operarepertoire is fantastisch, maar het lastige aan traditionele opera is soms dat ik me moet identificeren met een vrouw van vierhonderd jaar geleden en dat zo waarachtig mogelijk moet doen. Het fijne aan het werken met je eigen teksten is dat het dichter bij jezelf ligt.”

Bovendien biedt muziektheater een extra creatieve outlet. “In een operaproductie waarin je alleen een uitvoerende functie hebt, kan het ingewikkeld zijn om te bepalen in hoeverre je ergens je eigen stempel op mag drukken. In mijn eigen voorstelling heb ik meer ownership. Bovendien ben je binnen opera soms maar een radertje van het grote geheel. Nu ben ik de hoofdrolspeler,” sluit ze lachend af.

Zaterdag 22 juli 18:00, Wonderfeel, ’s-Graveland