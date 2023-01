Xander Vrienten brengt met Trijntje ode aan vader Henny: ‘Zijn dood valt me zwaar’

Trijntje Oosterhuis en Xander Vrienten. Beeld Andreas Terlaak

Warm is de begroeting, liefdevol en zorgzaam de verhouding. Als Xander Vrienten (35) en Trijntje Oosterhuis (49) elkaar op een ijskoude doordeweekse middag treffen, in een deftige bar in Amsterdam, voor een gesprek over hun gezamenlijke plaat Trijntje zingt Vrienten met Vrienten, vallen ze elkaar meteen in de armen. Ze kennen elkaar dan ook al jaren. Uit dezelfde klei gekomen, noemt Trijntje dat.

“Laten we eerlijk zijn,” zegt ze over haar band met de familie Vrienten. “Henny is gewoon een man om te missen. Zijn dood is superzonde en zó jammer. Ik heb zoveel aan hem gehad. Ik denk dat Henny zich dat zelf niet eens realiseerde. Heel veel muzikanten in Nederland hebben dat. En als ik dan nu naar Xander kijk... Daar is hij het kind van! Toen Xander net bij mij in de band kwam spelen, belde Henny mij ook weleens. ‘En? Hoe doet hij het?’ Ik zou exact hetzelfde hebben gedaan voor mijn kind. Henny en ik hadden écht een klik. Die klik heb ik nu met Xander ook.”

Geweldig plan

Xander Vrienten is al jaren muzikant in de band van Jett Rebel, en vroeger in popgroep Valerius. Hij is net als zijn vader bassist. Plannen om een album te maken waren er al langer. Vader Henny wist daar bij leven ook al van. Op deze nieuwe plaat van Trijntje zouden de liedjes van Henny komen te staan, geproduceerd door Xander en gespeeld met het Haagse Residentie Orkest.

Henny vond het een geweldig plan, zeggen Trijntje en Xander. Zijn zoon: “Toen hij ziek bleek, vroeg ik aan hem: ‘Pap, wat wil je?’ ‘Ga het maken man,’ zei hij. ‘Ga het afmaken!’ Hij bleef het een geweldig idee vinden, zeker ook vanwege onze samenwerking met het orkest. Hij vertrouwde het helemaal aan mij toe. Anders had ik dit nooit gedaan, trouwens. Het gaat toch om toch zijn liedjes.”

Trijntje: “Die goedkeuring van Henny zelf was een voorwaarde. Maar ik weet zeker dat het Henny heeft gerustgesteld dat zijn zoon dit project zou gaan leiden. Die twee zaten zo op één golflengte.”

Xander: “Toen hij ziek werd, was dit project opeens een heel ander verhaal. Het plan bleef inhoudelijk wel hetzelfde, maar de urgentie veranderde. Het was een leuk project, maar opeens werd het ook een liefdevol eerbetoon.”

Na een ziekbed overleed Vrienten in april 2022. ‘Hij was een geweldige, liefhebbende vader en echtgenoot; een wijze, erudiete man met vlijmscherp gevoel voor humor en taal,’ liet de familie weten, vragend om rust en privacy.

Henny’s dna

Trijntje: “Ik zag in de studio van dichtbij hoe de orde verschoof. Ik zag dat Xander begon te beseffen dat zijn vader er niet meer was, en dat hij nu zélf moest doen wat hij dacht dat goed was.”

Xander: “Doen wat goed leek ging eigenlijk helemaal vanzelf. Het zijn stuk voor stuk prachtige liedjes, die zo goed in elkaar zitten. Tekstueel, de muziek klopt.”

Trijntje: “Welke andere producer kan Henny zo goed begrijpen? Dat hebben we zelfs nog met Henny kunnen bespreken. Dit project kan eigenlijk niet zonder Henny-dna. Dan moet je dus bij Xander zijn, punt.”

‘Het gaat niet over cijfers,’ schreef Henny in Het gaat niet over, het nummer waar het album mee opent. ‘Het gaat niet over geld, het gaat niet over bezit, maar over wie voor jou het allermeeste telt.’

Trijntje: “Ik hoor in Het gaat niet over vaderlijk advies. Als je over vijf jaar dat nummer opzet, Xander, dan zul je denken: ja, dat is wat mijn vader vond. Het is Henny die je zó binnen handbereik hebt. En houdt. Maar ik ben zelf ook blij dat ik dat advies heb gehoord. Want het is allemaal waar, wat Henny zegt in dat nummer.”

Doe Maar-tributeband

Xander: “Ik vond het heel fijn om, toen het allemaal misging, mijn vaders platen op te zetten. En hem heel dichtbij me te hebben. Zijn dood valt me zwaar, maar het gaat wel goed met me, hoor. Het is zoals Henny zelf zou zeggen: it comes and it goes. Daar houd ik me gewoon aan vast. Heel veel mensen verliezen hun ouders, meestal op deze manier. Dat is gek genoeg een grote troost.”

Hoe hij na de komende tournee verder wil, met het oeuvre van zijn vader? “Ik werd laatst geappt door iemand van een festival. Wil je met je Doe Maar-tributeband komen spelen? Toen heb ik in kapitalen terug geappt: heb ik niet. Laat me met rust.”

Trijntje: “Misschien is het hierna ook wel even klaar. En dat is ook heel gezond.”

Xander: “Zeg in ieder geval nooit nooit. Mijn vader heeft dat heel vaak gedaan in zijn leven. Kwam Doe Maar tóch weer bij elkaar.”