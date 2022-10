Wytske Versteegs vijfde roman toont haar grote talent, maar laat ook iets te wensen over

Auteur Wytske Versteeg. Beeld Eline Spek

Er is iets raadselachtigs aan het schrijverschap van Wytske Versteeg. Ze is nog geen veertig, maar heeft al een imposant oeuvre op haar naam. Het gouden uur is haar vijfde roman, naast twee non-fictieboeken, en zowat alles wat ze publiceerde werd positief ontvangen. Haar werk is met maar liefst twee oeuvreprijzen bekroond.

Een behoorlijk gevestigde naam dus, zou je zeggen. Maar die waardering lijkt zich nog niet te vertalen in de lezersaantallen of publicitaire aandacht van generatiegenoten als pakweg Hanna Bervoets of Marjolijn van Heemstra.

Is dat erg? Niet per se. Het gaat tenslotte allereerst om de kwaliteit van het werk. Is het onrechtvaardig? Ja en nee, laat Het gouden uur zien. Aan de ene kant blijf je na lezing achter met de verwondering dat je niet nóg meer hoort over deze gedurfde, rijk getalenteerde schrijfster. Tegelijkertijd laat de roman ook iets te wensen over, en misschien schuilt daarin wel het verschil tussen een knap en een innig geliefd boek.

Gemis en wroeging

Je kunt het gemis misschien aanduiden met ‘emotionele zeggingskracht’ – precies datgene wat Versteegs autobiografische non-fictieboek Verdwijnpunt zo overrompelend maakte. We volgen in Het gouden uur drie hoofdpersonen: naast de (vermoedelijk) Nederlandse Mari ook Ahmad en Tarik, beiden afkomstig uit een Midden-Oosters oorlogsgebied, waar ze op heel verschillende manieren aan ontvlucht zijn. Allebei worden ze geteisterd door gruwelijke herinneringen, getekend door gemis en wroeging, schuld en woede.

Versteeg verplaatst zich overtuigend in de idealistische Mari, maar ook in de geknakte mannen. Ze verweeft hun levens knap en prikkelend, en laat scherp zien dat sommige situaties – binnen landen en personen – te complex, sommige levens te gebroken zijn voor hulpverlening. Soms maken zorg en aandacht het leed groter, sommige kwetsbaarheden kunnen beter onopgemerkt blijven, zoals Mari ook ontdekt op een dubieuze archeologische zoektocht.

Een pijnlijke conclusie, en het knappe is dat Versteeg haar schrijnende inzichten zonder bitterheid of cynisme ontvouwt, zonder nadruk ook. Toch zijn ze onontkoombaar, zowel voor Mari, Tarik en Ahmad als voor de lezer; misschien wel zó onontkoombaar dat het lot van de hoofdpersonen er te veel in dienst van staat. Ergens blijf je verlangen naar een roman die de emotionele zeggingskracht van Verdwijnpunt combineert met de goed uitgewerkte personages, verwikkelingen en ideeën van haar beste fictie.