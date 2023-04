WOW Amsterdam: de keuze van Rob Malasch op de KunstRAI

'Motion (loneliness, laziness, pressure)' van de jonge Koreaanse kunstenaar Inup Park

WOW Amsterdam is gevestigd in Bos en Lommer, in de voormalige Amstel HTS waar onderwijs werd gegeven in vakken als bouwkunde, weg- en waterbouwkunde en elektrotechniek. Het gebouw bestaat uit vier verdiepingen. Twee daarvan worden geëxploiteerd als hostel en op twee verdiepingen bevinden zich woon-werkstudio’s voor creatieve talenten. Verder zijn er een restaurant en galerie. Tegenwoordig wordt het hostelgedeelte gebruikt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Jonge kunstenaars die van een kunstacademie komen, kunnen zich aanmelden om tussen de twee en vier jaar voor een schappelijke prijs een ruimte te huren. Het idee is dat ze vervolgens ook gaan samenwerken en elkaar inspireren, waardoor cross-overs ontstaan tussen beeldende kunst, mode, design, muziek en film.

Galeriehouder Rob Malasch van galerie Serieuze Zaken treedt op als curator van de presentatie WOW Amsterdam op de KunstRAI. Hij koos een aantal kunstenaars die in WOW wonen en werken, in combinatie met kunstenaars die hij interessant vindt. Onder hen bevindt zich ook een aantal Marokkaanse kunstenaars, in aansluiting in aansluiting op het speciale programma ‘Focus Marokko’. Zoals Emerald Beryl H. Bouazza, die dynamische, abstracte schilderijen maakt die doen denken aan kalligrafische tekens of gezichten.

Uiterst ongemakkelijk

Een van de kunstenaars die in WOW hebben gewerkt, is Inup Park. De jonge Koreaanse kunstenaar heeft op de Rietveld gezeten en is na zijn werkperiode bij WOW in Nederland gebleven. Hij maakt werk dat uitgaat van zijn eigen passiviteit. Inertia leidt tot objecten die te maken hebben met zijn eigen lichaam. De werken slingeren rondom zijn lijf, bedekken zijn hoofd en draagt hij als een last met zich mee. Een slangachtig object rondom zijn hoofd verbeeldt de dagelijkse beslommeringen, financiële problemen, een te krap atelier en gedoe met visa.

Fotograaf Barbara van Ittersum zal op de beurs een performance doen waarbij ze zichzelf en anderen zal fotograferen. In een verdonkerde ruimte zal een filmprogramma draaien waar deelnemende kunstenaars hun werk kunnen laten zien en waar films voorbijkomen van regisseurs als John Waters en Peter Bogdanovich.

'Optics' van Thom Puckey Beeld -

Malasch laat ook werk zien van Thom Puckey, de van oorsprong Britse, in Amsterdam woonachtige kunstenaar, die een aantal nieuwe beelden van brons en marmer heeft gemaakt. Marmeren beelden, gemaakt volgens eeuwenoude methodes in de traditie van Michelangelo en Bernini. Maar hij haalt het klassieke schoonheidsideaal tegelijk flink onderuit doordat de modellen ledematen missen. Een jonge vrouw zonder armen zit, slechts gekleed in een bh, op een vierkant kussen en een vierkant matras die beide zo levensecht zijn dat je er in zou willen knijpen. Gezellig, ware het niet dat er drie pistolen tegen haar benen rusten. Ze kijkt in de loop van een van de exemplaren en het ontbreken van armen maakt de situatie uiterst ongemakkelijk. Een verkeerde beweging kan fataal zijn.